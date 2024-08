Knapperige kipvingers

Porties: 2

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 1 uur

Benodigdheden

1 eetlepel Dijon-mosterd

1 eetlepel gedroogd tarragon

1 eetlepel verse tarragon

1 ½ theelepels selderijzout

1 ½ theelepels gedroogde oregano

1 ½ theelepels venkelzaden

1 ½ theelepels knoflookpoeder

1 ½ theelepel grof zeezout

1 ½ theelepels uienpoeder

8 kippenborstfilets

200 gram geplette cornflakes

80 gram maizena

80 gram rijstmeel

65 gram tarwebloem

plantaardige olie, om te frituren

Recept

1. Marineer de kip: In een middelgrote kom, meng de mosterd, gedroogde en verse dragon, selderijzout, oregano, venkel, knoflookpoeder, zout en het uienpoeder. Voeg de kip toe en rol het er doorheen tot er een mooi laagje op de kip. Dek af en laat minstens 30 minuten afkoelen in de ijskast.

2. Verhit 3 centimeter olie in een grote pan tot 180°C. Plaats de cornflakes in een kom en plaats de maïs, rijst en tarwe in een aparte kom. Doe de kip in de schaal met bloem, dan in de cornflakes, en druk de cornflakes op de kipstukken. Kook indien nodig in batches, kook de kip tot ie goed en knapperig is, ongeveer 4 minuten. Doe het hierna in een schaal met keukenpapier om het overtollige vet er af te laten lopen. Serveer met je favoriete dipsaus.