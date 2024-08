Met een gigantische laserstraal kunnen we contact maken met aliens

Wetenschappers hebben veel exoplaneten ontdekt waar vloeibaar water – het essentieelste onderdeel om leven mogelijk te maken – zou kunnen zijn. Maar stel dat onze wildste dromen (of ergste nachtmerries) werkelijkheid blijken en er inderdaad buitenaardse wezens op wat lichtjaren afstand van ons zijn, hoe krijgen we dan contact met die freaks?

Eén manier om de aandacht te trekken van wat lokale ET’s, is een gigantische laserstraal het heelal in schieten, volgens een onderzoek dat afgelopen maandag in The Astrophysical Journal werd gepubliceerd. Het werd geschreven door James Clark, een student luchtvaartkunde en ruimtevaarttechniek aan het Massachusetts Institute of Technology, en Kerri Cahoy, een hoogleraar aan diezelfde universiteit.

Het idee is om een infraroodlaser te versterken met een gigantische telescoop. Dat zou een signaal kunnen produceren dat tien keer zo sterk is als de infraroodstraling van onze zon. Zo’n afwijking moet wel opvallen bij de neven en nichten van Yoda, mochten zij ons zonnestelsel vanaf een verre planeet observeren.

“Het is een uitdagend project, maar niet onmogelijk,” zegt Clark in een verklaring. “De typen lasers en telescopen die tegenwoordig worden gebouwd, kunnen een waarneembaar signaal produceren. Alien-astronomen zouden meteen iets ongewoons in het spectrum zien. Ik weet niet of ze als eerste aan intelligente wezens rondom de zon zouden denken, maar het zou zeker de aandacht trekken.”

In het artikel worden twee opkomende technologieën gecombineerd: megawatt-lasers en kolossale telescopen. Megawatt-lasers worden nu ontwikkeld in het Pentagon; in Chili wordt een 39 meter brede Extremely Large Telescope (ELT) gebouwd. Als alles volgens schema gaat, is de ELT operationeel in 2024.

Clark en Cahoy hebben berekend dat een laser van twee megawatt, versterkt door de spiegel van een telescoop van 30 meter, een infraroodsignaal produceert dat meetbaar is op Proxima b, een planeet op 4,2 lichtjaren van de aarde. En een laser van één megawatt, versterkt door een telescoop van 45 meter, zou kunnen worden opgemerkt door oplettende aliens op de zeven aarde-achtige planeten rondom de ster TRAPPIST-1, op 39 lichtjaren van de aarde.

De wetenschappers wezen ook op een aantal mogelijke nadelen van het idee. Naast de vraag of mensen überhaupt contact zouden moeten opnemen met buitenaardse wezens, kan de laser-telescoop-combinatie ook apparatuur aan boord van satellieten en vliegtuigen in de war schoppen, of tot zichtproblemen leiden voor iedereen die direct in de straal kijkt.

“Het zou veiliger zijn om dit ding aan de andere kant van de maan te bouwen, waar niemand woont en weinig rondzweeft,” zegt Clark. “Eigenlijk was dit een onderzoek naar de haalbaarheid ervan. Of het wel of niet een goed idee is – daar kunnen we het in de toekomst over hebben.”

