We lieten Leafs voor het eerst luisteren naar ‘Get Rich Or Die Trying”

Leafs staat 11 augustus op Appelsap. Koop hier je tickets.

Als ik kijk naar de vaardigheden die ik bezit, is het moeilijk voor te stellen dat ik ooit iemands mentor zal worden. Oké, ik bak prima eieren, maar veel meer dan dat schiet me niet echt te binnen op het moment. Maar hé, dat is prima, ik kan ermee leven, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik niet volschoot met enthousiasme toen ik hoorde dat Leafs – praktisch gezien iedereens favoriete jongere broertje – het album Get Rich Or Die Tryin’ nog nooit heeft gehoord. Wat behoorlijk gek is, als je weet dat hij sinds een week of twee overal op Appelsap-posters staat afgebeeld als de iconische cover van 50 Cent. Zo, eindelijk een doelwit om oeverloos te vervelen met iets waar ik wél iets van af weet.

Voor iemand van 22 – ja, ik praat weer over mezelf – is Get Rich Or Die Tryin’ prima ‘old school’ te noemen. Dit album is – samen met The Documentary van The Game – grotendeels verantwoordelijk voor wat ik op dit moment vijf dagen in de week aan het doen ben. Daarom ging ik naar Almere om Leafs voor het eerst in z’n leven dit meesterwerk te laten horen.

‘What up Gangsta’

Leafs: O, dit is echt superhelden-shit. Sowieso is de origin story van 50 echt lijp, in mijn ogen ben je een superheld als je zo vaak wordt geschoten en het alsnog overleeft. Hoe survive je dat? Ook in z’n gezicht toch? Hoe kan dat, bro?



Noisey: Het is een behoorlijke binnenkomer, ja. Ik was in ieder geval gelijk hooked toen ik dit voor het eerst hoorde.

Leafs: Is het dan niet gek om terug te luisteren? Ik hoorde als kleine jongen wel de muziek die m’n zus luisterde als ik in de woonkamer aan het spelen was. K-Liber, dat soort dingen. Ik vind het wel gek om dat dan terug te horen. Maar wat je zegt klopt wel, het is een perfecte eerste track. Je moet niet te veel verklappen, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat mensen door willen luisteren. Ik voel me gelijk een G.

‘Patiently Waiting’

Leafs: Ik wist niet dat hij zulke harde melodieën had, man. De meerdere stemmen die hij gebruikt zijn ook dope.



Noisey: Ja, je hoort de honger in z’n stem ook. Nadat hij werd neergeschoten, werd z’n platendeal ontbonden omdat niemand meer met hem wilde werken. Toen dit uitkwam was hij 28. Dat is echt oud, zeker vergeleken met jou.

Leafs: Ja, het is oud. Als ik nu de studio induik probeer ik altijd tracks te maken die album-waardig zijn. Het heeft echt te maken met hoeveel moeite je erin steekt. Niet snel tevreden zijn met je verses. Je moet het uitbrengen als je op je A-game bent, dus ik heb er totaal geen haast mee.

‘Many Men’

Noisey: Deze track voelt als een film op zich, er wordt zo gedetailleerd en expliciet een verhaal verteld. Iets waar hij echt een trend mee zette destijds.

Leafs: Maar het gebeurt nu niet zo veel meer. Ik kan niet zeggen of ik dat mis in de muziek van nu, omdat ik het dus nooit heb meegemaakt. Maar ik luister het weleens hoor. Ik heb dat ook met Trapped in the Closet van R. Kelly bijvoorbeeld, of Rico Story van Speaker Knockers. Dat zijn ook echt movies. Ik heb het laatst ook geprobeerd in een track die nog uit moet komen.

Noisey: Gaat die ook over die keer dat jij negen keer werd geschoten?

Leafs: Haha, nee. Het is wel anders.

‘In Da Club’

Noisey: We kunnen deze skippen, als je ‘m al kent?

Leafs: Nee, man! Laat opstaan.

Noisey: Ik vind het vooral hard dat hij zegt: “Go ahead, switch your style up.” Daarmee bedoelt hij dat hij best wat toegankelijke muziek mag maken om daarmee geld te verdienen. Dat is wel tegenstrijdig: hij disst Ja Rule meerdere keren op dit album, omdat hij vond dat hij te softe nummers maakte.

Leafs: Maar dat is altijd wat er gebeurt als mensen nieuwe dingen durven te doen toch? Dat heb je in deze tijden ook gezien met autotune, het duurt even en mensen haten, maar nu is het inmiddels wel normaal. Zolang je er zelf maar achterstaat. Dan heb je niet echt mensen om je heen nodig, zelfs als je Eminem en Dr. Dre in je team hebt. Als mijn zus (zijn manager, red.) twijfelt of ik iets moet doen, maar ik wil het wel en ik geloof erin, doe ik het alsnog.



Noisey: Ja, maar dat komt gewoon omdat je een puber bent.

Leafs: Een beetje van allebei. Is 50 echt ouder dan Kanye trouwens? Kanye lijkt op een oom, man.

‘High All The Time’

Leafs: Wow, is dat “ready or not, here I come” in de outro van hem? Nee toch? Dat zou zo hard zijn.



Noisey: Nee, dat is niet van hem.

Leafs: Jammer, man. Echt jammer.

‘Heat’

Noisey: Wat ik hier zo vet aan vind, is dat ik zeker weet dat er een heleboel rappers waren die dit album voor het eerst luisterden met poep in hun broek van angst.

Leafs: Ja, dat is moeilijk voor te stellen nu. Hier is alles zo friendly. Maar het brengt wel wat extra’s als het er wel is. Gezonde spanning is altijd leuk. En die Pusha T vs. Drake-beef was ook juicy. Maar het verschil is dat Amerika zo veel groter is, ik zie hier gewoon iedereen elk weekend op festivals.



‘If I Can’t’

Leafs: Heb je de serie Power al gezien waar 50 in speelt? Dit doet me hieraan denken. Oké, 50 Cent was al rapper maar speelt nu gewoon nog in films en series. Dat is toch lijp? Ik vind hem hard als ik naar deze muziek luister, maar als je zijn films kijkt raak je pas echt in die motion en is het twee keer zo hard.

‘Blood Hound’

Noisey: Oké, ik moet eerlijk zijn, hoewel ik het album heel sick vindt, had deze track niet gehoeven voor mij. Twintig nummers is veel.

Leafs: Ja, ik ken dat gevoel wel. Maar als je naar dat nieuwe Migos-album luistert, weet je precies welke tracks hard zijn en welke niet. De goede zet je dan in je playlists.

Noisey: Precies dat is de verandering in hoe albums worden gemaakt.

Leafs: Het draait om de hits, de rest is bijvulling. Heeft dit echt twintig nummers? Oké, laten we dan gewoon de eerste verse en hook doen anders gaan we echt dood.

‘Back Down’

Leafs: Dit is die Ja Rule-diss? Waarom hadden ze beef?



Noisey: Meerdere redenen: overvallen, opstootjes, maar hier draait het vooral om het gebrek aan streetcred van Ja Rule.

Leafs: Heeft hij nog cred na dit? Nee toch? Sowieso als je over dingen wil rappen die je niet echt zelf meemaakt, verlies je het al snel. Want je gaat het niet vol kunnen houden, of het slaat helemaal niet aan.

‘P.I.M.P.’

Leafs: Ja, deze ken ik natuurlijk wel. Ik was gisteren op een feestje van Bizzey en daar werd dit nog gedraaid.

Noisey: Het klinkt in mijn herinnering als elk schoolfeest ooit.

Leafs: Echt? Bij mij draaiden ze dit niet hoor. Dan denk ik meer aan Ronnie Flex en zo, gewoon wat nu is.

Noisey: Omdat je dit jaar examen deed…

Foto door Vitali Gelwich, voor Appelsap.

‘Like My Style’

Leafs: Wow, deze beat, man. Ik zou daar ook wel op rappen eigenlijk, maar het liefst zou ik dit willen kunnen maken. Weet je wat me dope lijkt? Een oldschooltape met allemaal Nederlandse rappers. Op zulke beats. Dan krijg je goeie concurrentie. Wie gaat er dingen kapot maken?



Noisey: Wie denk jij?

Leafs: Josylvio, hij luistert veel naar deze tunes.

‘Poor Lil Rich’

Noisey: Ik vind het grappig dat hij hier rapt “I can’t go commercial, they love me in the street”, en nu films, series, games, vodka, vitaminewater en nog veel meer dingen achter z’n naam heeft staan.

Leafs: Op een gegeven moment moet je het switchen voor jezelf toch? Ik ben nu met m’n eigen merch bezig, wat misschien makkelijker is omdat ik niet echt van de straat kom, maar alsnog moet je naar de toekomst kijken en level up gaan voor jezelf. Ik zou zelf ook wel in een film willen spelen. Opeens speel ik in Spangas. Of Brugklas. Ik had ook wel in The Purge willen zitten.

‘21 Questions’

Noisey: Snap je dat dit nummer, zeker voor iemand als 50, een hele gewaagde stap was vijftien jaar geleden?

Leafs: Maar dit soort tunes waren er daarvoor toch ook wel gemaakt? Maar niet door mensen als hij zeker?



Noisey: Nou, ja, de beat van een paar nummers geleden bestaat letterlijk uit het herladen van wapens. Hij was in dit tijdperk een van de eersten die liet zien dat het allebei kon, op zo’n album. Heb jij je ooit geremd gevoeld in een stijl?

Leafs: Nee, man. En ik denk dat ik alle soorten tunes inmiddels wel een keer heb gemaakt. Puur om te kijken of ik het zou kunnen. Maar ik denk wel dat er nog steeds mensen zijn die autotune niet accepteren. Er is nog meer tijd nodig om eraan te wennen. Van Boef zou het nog steeds niet zomaar geaccepteerd worden.

‘Don’t Push Me’

Leafs: Ik wist helemaal niet dat Eminem zich zo heeft bemoeid met 50 Cent. Ik dacht dat hij z’n hele leven op zichzelf was. Vet om dat te horen.

Noisey: Ik denk dat 50 redelijk snel oud is geworden, en dat niets wat hij heeft gedaan na dit album hier nog aan kan tippen. Jij bent zo ontzettend jong begonnen, ben jij weleens bang dat je snel irrelevant wordt?

Leafs: Nee, man. Een voordeel aan zo vroeg beginnen is dat ik dit jaar kan stoppen als ik het niet meer voel, en over twee jaar gewoon opnieuw kan beginnen om het nog een keer te proberen. Dan ben ik alsnog een van de jongsten. Iedereen komt en gaat op een gegeven moment, dat moet je weten.

‘Gotta Make It To Heaven’

Leafs: Hier is hij hongerig, en dat is belangrijk. Ain’t no lacking in the fields, if you lacking you get killed. Echt. Je moet doorzetten. Ik zie genoeg mensen die muziek maken, maar slapen op zichzelf. Dat is zonde.

‘Wanksta’

Leafs: O, ik wil deze beat ook kunnen maken. Ik kan wel tutorials op YouTube kijken, maar iedereen moet wel z’n eigen stijl blijven ontwikkelen. Is dit trouwens van de soundtrack van 8 Mile? Dat verhaal hit me wel hé, met die ma.



Noisey: Get Rich Or Die Trying en 8 Mile zijn aardige hiphopfilms. De rest, mwah.

Leafs: Ik vond die nieuwe over Tupac ook wel hard, op zich, het leek alsof het de B-kant was van die film over Biggie.

‘U Not Like Me’

Leafs: Ja hard, man. Ik zou 50 Cent never snitchen, alleen al door deze track.

Noisey: Wat is je eindoordeel over het album?

Het is epic. Ik voel me nu kalm, en ik vind het echt hard, maar als m’n hoofd heet zou zijn was ik helemaal gek geworden. Ik heb gelijk al een paar tunes opgeslagen in m’n telefoon, mensen kunnen sowieso binnenkort dingen van me verwachten. Ik snap wel dat dit een classic voor je is, zoals de albums van XXXTentacion classic voor mij zijn. Toen hij werd neergeschoten begreep ik mensen die Tupac en Biggie voelen volledig. Ik kan vanaf nu echt meeleven en beseffen, dus dat is sick.



