In de krochten van het internet geloven Michael Jackson-fans dat hij nog leeft

Als je grote idool doodgaat, kan het lastig zijn om dat te accepteren – voor sommige mensen zelfs onmogelijk. Elvis Presley was bijvoorbeeld nog geen twee dagen dood toen het gerucht ging dat hij een vlucht naar Buenos Aires had geboekt. Het vliegticket was gekocht door een man die zichzelf Jon Burrows noemde, wat precies ook de naam was die Presley gebruikte om in te checken bij hotels. Daarna volgden andere ‘waarnemingen’: hij zou ook te zien zijn op de achtergrond van een scène in Home Alone, en de opening hebben bijgewoond van Legoland in 1999.

Zoals wel vaker bij complottheorieën over dode beroemdheden, is er helaas niets van waar. Toch zijn er niet alleen veel Michael Jackson-fans die geloven dat hij zich nooit schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik, maar ook die weigeren te accepteren dat hij überhaupt is overleden.

Jackson stierf op 25 juni 2009 aan een hartstilstand, nadat zijn persoonlijke arts Conrad Murray hem een dosis propofol had toegediend om hem te helpen in slaap te komen. Maar het idee dat Jackson nog steeds leeft, is bij sommigen nog altijd springlevend. En dat komt vooral door een paar opmerkelijke uitlatingen van mensen die close met hem waren.

Op 30 juli 2017 stuurde Steve Erhardt – die heel lang Jacksons stylist was – een cryptische tweet de wereld in: “Je hoort het hier voor het eerst, een soort aankondiging. Over een paar maanden, of aan het eind van het jaar, krijgen jullie heel goed nieuws. Zelfs de familie weet het niet… maar ik wel!”

Twee jaar later is dat ‘goede nieuws’ er nog steeds niet van gekomen. Wel deelde Erhardt in juni 2018 een foto, waarop benen te zien waren van een man met Jacksons kenmerkende korte zwarte broek en witte sokken. Er stond bij: “In een opnamestudio, ergens in de wereld, op een geheime locatie, hij komt snel…”

In 2010 zei Teddy Riley, een zanger die met Jackson werkte aan zijn album Dangerous uit 1991, dat hij geloofde dat-ie nog leefde, en dat geldt ook voor Akon. Je kunt Jackson – of in ieder The Mayor, een personage dat hij speelde in de korte film Ghosts uit 1996 – ook zien op beelden van de bruiloft van zijn neefje Siggy Jackson in 2017. En ook op de achtergrond van een instagramvideo van zijn dochter Paris in 2016. En dan is er nog het merkwaardige geval van Dave Dave.

David Rothenberg was zes jaar toen hij in 1986 in Brooklyn woonde met zijn moeder. Zijn ouders waren gescheiden, en toen ze een keer ruzie hadden kreeg David een slaappil van zijn vader, Charles Rothenberg. Die goot daarna kerosine over het bed waarin David sliep, en stak het aan. Vervolgens ging hij naar een telefoonhokje aan de overkant van de straat, om vanaf een afstandje toe te kijken hoe zijn zoontje levend zou verbranden.

David overleefde het, maar hield er wel derdegraads brandwonden op 90 procent van zijn lichaam aan over. Hij veranderde zijn naam, werd kunstenaar en raakte toen hij volwassen was bevriend met Jackson. Hij was ook bij Jacksons begrafenis in 2009. Later veranderde hij zijn naam in Dave Dave, omdat hij zijn vaders achternaam niet meer wilde dragen.

Fans bij Jacksons begrafenis in 2009. Foto: Everett Collection Inc./Alamy Stock Photo

Er zijn mensen die denken dat Dave Dave en Michael Jackson dezelfde persoon zijn. Sarah bijvoorbeeld, die ik spreek via Reddit. “Ze lijken erg op elkaar. Hun stemmen zijn haast identiek.”



Dat er veel foto’s zijn waar ze allebei op staan, is volgens haar te verklaren doordat je “alles kunt doen met computers”. Een andere vraag dan. Waarom zou Michael Jackson dit überhaupt doen?

“Omdat mensen zoals jij hem zijn hele leven lastigvielen. Journalisten. Hij had er genoeg van en wilde weg. Hij ‘stierf’ en werd Dave Dave, en nu heeft hij een heerlijk leven.”

Vorig jaar juli stierf Dave Dave aan een longontsteking. Ik vroeg me af hoe Sarah dat kon rijmen met Jacksons plan om voort te leven na de dood, maar ze reageert helaas niet meer op mijn berichten.

Een andere Reddit-gebruiker, die erop staat dat ik hem Frankenstein noem, gelooft dat Jackson zijn dood in scène heeft gezet om te ontsnappen aan de verpletterende schuld die hij in 2009 had. Op het moment van zijn dood – zijn officiële dood dan – had de zanger een geschatte schuld van een half miljard dollar, voornamelijk in rentelasten.

“Het is allemaal gewoon veel te toevallig,” zegt Frankenstein. “Hij was te slim om niet te kunnen bedenken hoe hij uit zijn financiële problemen kon komen. Zijn dood heeft zijn financiële waarde ook enorm vergroot.”

Dat van die financiële waarde klopt inderdaad. Volgens schattingen heeft Jackson sinds zijn dood meer dan 2 miljard dollar ‘verdiend’.

“Ik heb maar weinig vrienden, en de vrienden die ik heb worden er gek van dat ik de hele tijd over Michael praat,” zegt Frankenstein. “Ze denken dat hij een kinderverkrachter was, maar ik geloof daar niets van. Ik lees michaeljacksonsightings.com zo vaak als ik kan. Er gaan geruchten dat hij momenteel in Gloucestershire in Engeland woont, of in Bahrein.”

Natuurlijk heeft Jackson zich af en toe merkwaardig gedragen. Er gaan geruchten dat hij op een gegeven moment geen neus meer had, en in de openbare ruimte een kunstneus had. En dat hij de botten van Joseph Merrick, beter bekend als The Elephant Man, probeerde te kopen. Dat hij in een zuurstoftank sliep, omdat hij dacht dat hij daardoor 150 jaar oud zou kunnen worden. Zijn leven werd gedomineerd door de raarste geruchten, dus eigenlijk is het alleen maar logisch dat dit na zijn dood nog altijd het geval is.

“Er was niemand zoals hij,” zegt een Reddit-gebruiker die anoniem wil blijven. “En er zal ook nooit meer zo iemand zijn. Waarom ik geloof dat hij nog leeft? Ik heb geen echte reden. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor om te accepteren dat het niet zo is.”