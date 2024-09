Maak je eigen vermout

Zoals een boel soorten van onze vriend alcohol was vermout oorspronkelijk bedoeld als medicijn. Maar net als kruidenbitter en brandewijn werd de versterkte wijn al snel gedronken in cafés in Europa, zowel puur als om te mixen in een cocktail.

Masa Urushido en Nacho Jimenez zijn bartenders bij Saxon + Parole, en kwamen langs in de MUNCHIES-keuken in New York om te laten zien hoe je vermout maakt.

Nacho Jimenez (links) en Masa Urushido. Alle foto’s door Farideh Sadeghin.

Goed nieuws: het is een fluitje van een cent.

Ander nieuws: het is best leuk om een fles eigengemaakte vermout cadeau te doen met kerst. Je collega’s hebben vast genoeg mokken met zogenaamd grappige opdrukken. Drank is veel handiger, en leuker.

Vermout is verrijkte wijn dus het eerste ingrediënt is uiteraard wijn. Urushido en Jimenez nemen het liefst een droge, zure Riesling.

Dan komen de aromatische planten en kruiden. Er is geen vast recept voor het maken van vermout, dus wanneer je een vervangend kruid gebruikt zal je niet meteen je hele voorraad verpesten. Voor deze versie gebruikten Urushido en Jimenez alsem, citroengras, engelwortel, grapefruit, citroenschil, zoethout, rozenbladeren en lavendel.

En als je deze kruiden en bloemen niet in je achtertuin hebt groeien, kun je nog steeds vermout maken. De ingrediënten kun je namelijk ook gewoon in een kruidenwinkel of online kopen.

Urushido slaat flink hard op de citroengras zodat de olie vrijkomt.

Ze laten het rozenblaadjes regenen.

Nadat alle kruiden netjes in de pot zijn gestopt komt de wijn. Bespaar hier niet op – zorg dat je een goede fles hebt.

Nu moet je wachten tot de wijn alle smaken van de kruiden heeft opgenomen. Dat betekent twee weken geduld hebben, om precies te zijn.

Na die twee weken ben je bijna klaar. Je hoeft enkel nog wat meer alcohol toe te voegen. Urushido en Jimenez voegen een beetje eau de vie toe, een kleurloze brandewijn, die het drankje beschermt tegen bederf. Een scheut van 45 ml is voldoende.

Tot slot doe je er een snufje zeezout en wat honing bij, en klaar is je eigen vermout.