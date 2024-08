Deze makkelijke mango- en maïspudding is het ultieme zomerse hapje

Het restaurant van Amanda Cohen, Dirt Candy, in de Lower East Side in New York, richt zich volledig op groenten: er staat helemaal geen vlees op het menu en zelfs de nagerechten bestaan volledig uit groenten, van cheesecake met selderij tot een chocoladetaart die gemaakt is van uien. Bij een bezoekje aan de testkeuken van Munchies kreeg Cohen voor de verandering de gelegenheid om eens met fruit te spelen.



Het is lente en mango’s komen langzaam weer in het seizoen – toepasselijk genoeg heeft Cohen een recept meegebracht voor een zoete mango- en maïspudding, voor de nodige zonnige, warme vibes.

Videos by VICE

“Dit is ongeveer het eenvoudigste puddingrecept ter wereld,” zegt Cohen. Daarbij komt dat je de mango kan vervangen door zowat iedere andere groente of vrucht.

Het moeilijkste gedeelte is het snijden van de mango, maar zelfs dat is vrij eenvoudig. Cohen snijdt de ronde stukken van de pit af, maakt inkepingen over de lengte van de parten, en snijdt deze los van de schil. De grootte maakt niet zoveel uit, aangezien het toch allemaal in de blender gaat. Ze pureert de mango tot deze glad is, en giet ‘t in een kom.

Vervolgens mengt ze maïskorrels uit de diepvries door de mango heen. Ja, uit de diepvries – in de zomer zou je natuurlijk verse maïs kunnen gebruiken, maar het is nog geen zomer en dit is sowieso minder rommelig. Diepvriesgroenten hebben misschien een slechte reputatie, maar wanneer een groente buiten het seizoen is, kan je ook veel met de diepgevroren variant. “Ik geloof heilig in diepvriesfruit en -groenten voor bepaalde doeleinden,” zegt Cohen. “De industrie zit zo in elkaar dat groenten worden geplukt als ze op hun hoogtepunt zijn, en daarna invriezen.”

Uien zijn wellicht haar favoriete groente van het moment, maar voor Cohen is dit hét geheim van vegetarisch koken: gepureerde maïs, waarvan ze zegt dat het “net Hollandaise is.” Als je ooit weleens polenta gemaakt hebt die een beetje smakeloos was, Cohen heeft de oplossing: “Je voegt gewoon een beetje gepureerde maïs toe, en plots proef je die maïssmaak veel beter.”

Cohen pureert de maïs tot deze glad is. “Ik vertel mijn keuken altijd dat de room zo zacht moet zijn als babybilletjes,” zegt ze. Dat lukt niet altijd – “Ik vraag me weleens af hoe zij denken dat babybillen eruitzien.”

Zodra de maïs en mango’s zijn gemengd, verwarmt Cohen wat melk in een kleine sauspan. In een aparte kom maakt ze een mengsel van maïzena en room, die de pudding dik genoeg maar om op te lepelen. Ze mengt hier de suiker, vanille en de maïspuree doorheen, en dan gaat het geheel de koelkast in om op te stijven.

Je zou hier kunnen stoppen, dan heb je een perfect dessert om een beetje zonneschijn in je leven te brengen. Pak een lepel voor een snelle snack, of giet ‘t in een bakje om mee te nemen naar een etentje. Maar als je de moeite neemt een finishing touch toe te voegen van geschaafde chocolade, slagroom, verse mango en pittige chilipeper kan je de zomerse barbecues in het park bijna ruiken.

Recept: Mango- en maïspudding

Dit artikel verscheen eerder op MUNCHIES US.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.