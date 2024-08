Een kunstenaar heeft mannen op Tinder opgedeeld in 250 categorieën

Annemee Dik is portretfotograaf, kunstleraar, podcaster en werkt parttime bij Artis en Micropia, dus veel tijd om zich te vervelen heeft ze niet. Als die zeldzame momenten toch zomaar opdoemen, dan gaat ze tinderen. Niet om te daten, maar om de grootste clichéfoto’s van mannen ertussenuit te plukken, te categoriseren en te verzamelen in een kunstproject dat ze Tinder Collection noemt. In totaal heeft ze al 250 verschillende categorieën, zoals mannen die in hun eentje voor de Eiffeltoren poseren, mannen die een selfie maken in de lift en mannen die met clown Bassie op de foto staan. Per categorie zijn er minimaal zes identieke foto’s, en soms wel 50. Ik belde haar op om te vragen waarom ze dit doet, welke categorie het populairst is en wat haar lievelingscategorie is.

VICE: Ha Annemee! Waarom ben je begonnen met het verzamelen van foto’s van tinderprofielen?

Annemee Dik: Twee jaar geleden verhuisde ik vanuit Amsterdam naar Brabant voor een master fotografie. Ik was een beetje eenzaam, en soms verveelde ik me, dus ik ging tinderen. Het viel me op dat heel veel mannen met een hond op de foto stonden, specifiek de golden retriever. Ik vond dat interessant: waarom zo’n hond? Ik wilde kijken of ik meer van die specifieke beeldtaal kon vinden. Dus ben ik gaan onderzoeken of de beeldvorming vaker hetzelfde is, en hoeveel dan.

250 categorieën verzamelen is best een flinke taak.

Ja, maar ik vind het wel lekker als het allemaal in een goed georganiseerd systeem zit. Het gaf best veel voldoening. Ik heb het een paar weken gedaan, elke dag een uurtje in de trein.

Je zei zelf al dat je op Tinder gaat als je eenzaam bent. 250 categorieën van mensen die allemaal hetzelfde op de foto staan en een partner proberen te vinden, geeft mij ook een eenzaam, bijna tragisch gevoel. Wil je dat ook laten zien?

Ja. Tinder is voor mij het forum van de eenzaamheid. Je gaat naar Tinder om een maatje te zoeken, maar daar is het helemaal niet voor gemaakt: ze willen juist dat je single blijft, zodat je de app meer gaat gebruiken. Het is inderdaad tragisch, mensen gaan op Tinder om hun eenzaamheid op te lossen, maar dat gaat nooit lukken. Daar komt bij dat een bepaald slag mens hetzelfde op de foto staat, en een categorie wordt. Dat massale ‘hetzelfde’, dat maakt het ergens hol. Ik bedoel, we kopiëren elkaar in de hoop dat dat werkt, maar we blijven eenzaam, en we blijven op zoek.

We kennen natuurlijk allemaal mannen die een vis vasthouden. Was het ook niet een beetje te verwachten, dat die beeldvorming hetzelfde is? Of kwam je ook voor verrassingen te staan?

Sommige dingen lagen wel voor de hand. Maar soms was het zó specifiek. Mensen die bijvoorbeeld en masse poseren in zo’n speelgoedwagentje die voor de supermarkt staan, mensen die met hun duimen omhoog naast een kotsende vriend staan of mensen die een hele powerpoint als profiel hebben, met als hoofdvraag: waarom moet jij met mij op date? Als je doorswipet zijn de antwoorden meestal: ik heb een goeie baan, ik ben betrouwbaar of ik kan goed stofzuigen.

Welke kwam het allermeest voor?

Mannen die een fles drank vasthouden. Iedereen staat op de foto met drank. Ik ben ook gestopt met die screenshots. Het waren er te veel en het was zo overduidelijk. Dat vond ik niet leuk. Zo’n golden retriever valt niet meteen op, maar als je het eenmaal doorhebt, kun je daar een mooi lijstje van maken.

En wat is je lievelingscategorie?

Liftselfies. Ik snap dat niet. Je hebt weinig licht, het is een afschuwelijke omgeving met dat aluminium, de spiegel is meestal goor en je hebt maar heel weinig tijd om ‘m te maken. Maar dat fascineert me dus juist. Een heleboel mensen hebben dat als profielfoto. Misschien is het spannend om in de lift een selfie te maken? Omdat je niet weet wanneer iemand instapt? Misschien is dat dan een uitdaging, of cool?

Heb je ook weleens aan iemand op Tinder gevraagd: hey, waarom sta je op de foto naast de plas kots van je vriend?

Ik heb dat weleens gevraagd, ja. Maar dan kreeg ik als antwoord: wow, je denkt er echt veel te diep over na, dit was gewoon een leuke foto en een leuk moment. Er kwam dan niet echt een steekhoudende beredenering, nee.

Ben je ooit op date geweest met iemand die je hebt gescreenshot?

Nee. Ik voel me niet per se aangetrokken tot de mensen die ik opneem in de verzameling.

Heeft het je dategedrag veranderd?

Nou, misschien wel, want als het juist niet aan de categorieën voldeed, dan ging ik er echt voor. Dan dacht ik: wow je pakt me wel echt met je beeld, ik wil je beter leren kennen. En omdat ik nu, door al dat verzamelen, best goed begrijp welke beeldtaal mannen gebruiken, heb ik nu dates met mannen die pas net op Tinder zitten. Daar heb ik wel een neusje voor.

Waarom wil je graag de nieuwelingen?

Omdat mannen die al drie jaar rondzwerven op Tinder waarschijnlijk al veel dates hebben gehad en misschien daarom niet per se zin hebben in een relatie. Maar goed, ik weet niet of ik überhaupt een relatie ga vinden via Tinder. Het is me tot nu toe nog niet gelukt.

Heb je het ook andersom gedaan, met vrouwen?

Ja. Maar het is over het algemeen dezelfde beeldtaal. Lesbische vrouwen deden wel meer hun best, had ik het idee. Meer grapjes, meer gedachte achter de foto, de foto’s waren meestal ook aantrekkelijker. Er zit trouwens ook verschil in regio: bij de jongens in Amsterdam bijvoorbeeld zijn de foto’s iets scherper en iets meer uitgedacht dan bij de jongens in Brabant. Daar had je veel foto’s van jongens die door een politiehond in hun arm worden gebeten.

Denk je dat je nog lang doorgaat met verzamelen?

Ik ben net weer begonnen. Ik heb in Marokko Tinder aangezet en in Brussel, toen ik op reis was. Wat wel grappig is: de foto’s zijn in die paar jaar best veel veranderd. Toen plaatsten mensen vaker selfies. Nu willen mensen, heb ik het idee, echt laten zien wie ze zijn. Er zit meer een verhaal in de foto’s. Foto’s op reis, foto’s van beroepen, foto’s van hobby’s. Meer doe-dingen. Misschien toch in de hoop om zichzelf wat te onderscheiden.

Bedankt Annemee!