De nieuwe video van Meetsysteem leert ons dat geduld de schoonste zaak blijft

Even ‘lekker uitwaaien’ lijkt een steeds belangrijker goed te zijn. Ik weet niet wanneer dit precies is ontstaan, maar de laatste tijd heeft iedereen de behoefte om een onvervalst pleuris-eind te wandelen op het strand, alleen om het hoofd leeg te kunnen maken – alsof het antwoord op vragen als ‘moet ik iets met graphic design studeren?’ of ‘waarom moet ik eigenlijk nooit meer lachen als ik een kleuter zie struikelen?’ elk moment aan kan spoelen.



Mocht jij hier, net als ik, helemaal geen zin in hebben, dan wil ik je graag de nieuwe clip van Meetsysteem aanraden. Het zijn prachtige beelden van de Nederlandse kust, met daaronder het nummer Geduld, alleen dan zonder een striemende wind en mensen die zoekende zijn. Zo kun je lekker in Spinvis-stijl op je bank beseffen dat je helemaal nergens heen hoeft te gaan om te zoeken naar antwoorden op onnodig moeilijke vragen. Die komen vanzelf wel, zolang je genoeg geduld hebt. Bekijk de video hierboven.



Wil je toch van je bank afkomen? Doe dat dan op 14 juni, dan staat Meetsysteem in De School in Amsterdam.

