Melvin Manhoef werd stiekem gemasseerd door Badr Hari

Over sporters wordt vaak gezegd dat ze altijd dezelfde saaie antwoorden geven. Maar misschien komt dat wel door de vragen die ze gesteld krijgen. In de serie De VICE Sports Q&A stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante sporters. In deze aflevering spreken we MMA-vechter Melvin Manhoef (43).

VICE: Wat is het domste dat je ooit hebt gekocht?

Melvin Manhoef: Vroeger vond ik het heel stoer, maar er is veel geld opgegaan aan auto’s. Ik heb van alles gehad: een Range Rover, een Maserati, BMW’s en Mercedessen. Ik kocht bijvoorbeeld een keer een BMW X6 voor 150 ruggen. Zes maanden later was ik er alweer op uitgekeken. Ik kreeg er maar 120.000 voor terug. Zo’n domme investering doe ik nooit meer.

Stel, je hebt een tijdmachine. Naar welke periode zou je reizen?

Ik zou graag naar de tijd van Pablo Escobar gaan. Ik vind het fascinerend hoe zo’n jongen van de straat zijn tentakels over de hele wereld heeft kunnen spreiden. Ik zou wel willen kijken hoe hij dat allemaal geflikt heeft. Vooral hoe hij begonnen is, vind ik interessant. Ik kijk ook al die series, geweldig.

Wat kook je als je iemand wil versieren?

Ik denk dat ik weinig ga versieren door een dinertje te maken, en dat een vrouw dan eerder met de echtscheidingspapieren komt aanzetten. Het is misschien wel twintig jaar geleden dat ik iets heb gekookt. Ik denk dat ik voor het laatst een frikandel heb gebakken. Ik kook echt nooit. Erg hè? Als ik iemand wil versieren, gaan we iets halen. Of naar McDonald’s, daar word ik zelf wel vrolijk van.



Wat zou je doen als je Harry Potters onzichtbaarheidsmantel een dagje mocht lenen?

Dan zou ik naar De Nederlandse Bank gaan, gap. Geloof me. Manteltje eroverheen en wegwezen. Ik zou het ook wel lachen vinden om de opnames van een pornofilm een keer van dichtbij mee te maken. Gewoon even langslopen: ‘Lekker bezig hoor!’ Dat zou toch vet zijn?



Vind je het een eng idee dat je lichaam steeds ouder wordt?

Ja man, dat is wel kut. Vroeger trainde ik een paar weken en zat ik daarna weer helemaal strak in het pakkie. Nu train ik soms een paar maanden en dan gebeurt er nog niks. Ik ben al 43 jaar en al die jonge gasten zijn allemaal sneller en herstellen beter. Gelukkig ben ik vaak nog wel sterker. Het liefst zouden we allemaal op ons zeventigste nog topfit zijn en een goed lichaam hebben. De fysieke achteruitgang vind ik wel het ergste, maar grijze haren kunnen me ook aardig irriteren. Het is een duidelijk signaal: gap, je wordt oud.

Waar gaat jouw bloed van koken?

Iemand die een scheet laat in het vliegtuig. Dat kan toch niet? Je kunt geen kant op. Laatst vloog ik naar Dublin, zat een man naast me gewoon te ruften. Ik vroeg hem: ‘Bro, zit je gewoon naast me te schijten?’ Die man keek me aan, maar hij ontkende het. Het hele vliegtuig rook ernaar. Daar kan ik echt heel boos om worden. In het vliegtuig, come on.

Met onrecht kun je me trouwens ook goed kwaad maken. Ik werd een keer zonder reden door een politieagent aan de kant gezet op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Ik vroeg: ‘Waarom zet je me aan de kant?’ Hij praatte al meteen heel opgefokt: ‘Uit de auto! Rijbewijs!’ Terwijl ik uitstapte om mijn rijbewijs van de achterbank te pakken, had hij al een knop ingedrukt en kwamen er veel meer agenten aan. ‘Nu, je rijbewijs!’, zei hij nog een keer. Ik had zoiets van: praat gewoon rustig, ik ben hem al aan het pakken. Uit het niets spoot hij toen pepperspray in mijn ogen. Toen ging ik helemaal los. Ik wilde hem trappen, maar ik zag natuurlijk niks meer. Ik heb hem niet geraakt, maar later heeft hij in de rechtbank gelogen en gezegd dat ik hem in elkaar heb geslagen. Ik heb de rechtszaak gewonnen. Ik denk dat ik volgens hem in een te mooie auto reed. Voor mijn gevoel werd ik aangehouden op basis van mijn huidskleur. Daar kan ik niet tegen. Er zijn ook jongens die gewoon keihard hebben gewerkt om succesvol te zijn.

Welke kleedkamergrap vergeet je nooit meer?

Ik weet nog wel een keer dat we hard hebben gelachen in Japan. Ik lag naast Badr Hari op de massagetafel. We kregen een pittige massage. Ik had het gevoel dat die man steeds harder begon te masseren. Tering, ze masseren wel stevig, dacht ik. Ik lag daar te gillen joh: ‘Woeh, woeh, woeh! Badr, masseren ze bij jou ook zo hard?’ Ik ging helemaal kapot. Toen ik mijn ogen opendeed stond Badr achter me. Hij had me helemaal kapot gemaakt. Ellebogen in mijn kuit, alles. We gingen helemaal stuk. Ik leek wel een gillende keukenmeid.

Als jij de VAR zou kunnen gebruiken om een moment uit jouw leven terug te spoelen en over te doen. Welk moment zou dat zijn?

Ik heb zes kinderen, maar van twee heb ik de geboorte gemist. Bij mijn dochtertje Jaydee en mijn zoontje Shane kon ik er niet bij zijn. Bij die van Shane vocht ik een partij tegen Mamed Khalidov in Polen. Ze hadden aangegeven dat hij nog niet geboren zou worden, maar natuurlijk gebeurde het toch. Toen ik het vliegtuig uitstapte, had mijn vrouw weeën. Ik was uiteindelijk een half uurtje te laat. Als ik het opnieuw kon doen, had ik die partij laten lopen. Ik had ‘m nog verloren ook, dus die partij kon me gestolen worden.

Wat is het grootste dat je ooit hebt gesloopt?

Ik vocht in 2008 tegen Mark Hunt, die was dertig of veertig kilo zwaarder dan ik. Ik scheet zeven kleuren toen ik de ring in stapte. Ik dacht: waarom heb ik deze partij in hemelsnaam aangenomen? Toch heb ik het maar mooi geflikt. Hij maakte een flinke smak toen hij naar de grond ging.

Wat is de gekste DM die je ooit hebt gekregen?

Ik heb nooit hele rare dingen gekregen. Weleens een nummertje, een onderbroekje of een paar billen. Dat is toch vet? Ik zou willen dat iedereen een paar billen naar me zou sturen. Daar maak je me blij mee. Ik ben al twaalf jaar samen met mijn vrouw, dus ik doe er niks mee, maar kijken kan altijd.

De apocalyps breekt uit. Bij wie van jouw collega’s uit de vechtsportwereld ga je schuilen?

Sowieso bij mijn voormalig trainer, Mike Passenier. Hij is heel belangrijk in mijn leven. En als de wereld vergaat, zorgt hij er in ieder geval voor dat we nog even kunnen lachen. Hij maakt overal een geintje van. Vroeger liet hij me veel luisteren naar Nederlandstalige muziek, zoals André Hazes en De Dijk. Als we dan weer een trip naar Japan hadden, moest ik weer al die liedjes aanhoren. Eerst vond ik het niks, maar ik begon het steeds meer te waarderen. Bloed, zweet en tranen. Zij gelooft in mij. Geweldig, man.

Op zaterdag 12 oktober vecht Melvin Manhoef tegen Yannick Bahati tijdens Bellator Milaan. Het evenement is live te ze zien op Spike vanaf 23.00 uur.