In gesprek met de Mino Raiola van de eSports

Voor me op het bureau staan twaalf PlayStations opgestapeld. Aan de muur hangen verschillende voetbalshirts van spelers als Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang en Abdelhak Nouri. Links en recht slingeren er games rond als FIFA, PES en NBA 2019. Ik ben hier vandaag om Melvyn Wolthers (37) te interviewen. Zijn bedrijf Bundled regelt het management van 22 Nederlandse en buitenlandse eSporters, die hij heeft ondergebracht bij clubs als Wolverhampton, Celtic, Ajax, Feyenoord, en het Japanse Sagan Tosu.

Zijn werkzaamheden zijn eigenlijk niet veel anders dan die van reguliere zaakwaarnemer. Hij heeft alleen geen voetballers in zijn stal, maar professionele gamers. “In het wereldje noemen ze me weleens de Mino Raiola van de eSports,” zegt hijzelf. VICE Sports zocht Wolthers op in Groningen en sprak met hem over transfersommen, het zaakwaarnemerschap in de eSports-wereld en zijn moeilijke jeugd.

Videos by VICE

VICE Sports: Ha Melvyn, waarom noemen die mensen je de Mino Raiola van de eSports?

Melvyn Wolthers: Zoals Raiola opkomt voor zijn spelers, doe ik dat voor eSporters. Ik zorg ervoor dat ze voor een mooie club kunnen spelen, en dat alles verder goed met ze gaat. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel, en wil dat die gasten krijgen wat ze verdienen. Dat rechtvaardigheidsgevoel heb ik ook in het normale leven. Als iemand op straat op zijn bek wordt geslagen, dan spring ik ertussen en pak ik diegene. Dat is wie ik ben.

Hoe komt dat rechtvaardigheidsgevoel terug in je werk als zaakwaarnemer in de eSports?

Voor mijn spelers ga ik echt door het vuur. Als een van mijn spelers op een toernooi een klotescherm heeft, dan zorg ik gelijk dat er iets geregeld wordt. Anders speelt hij gewoon niet verder en gaan we lekker naar huis. Tegelijkertijd kan ik ook hard zijn voor mijn spelers, want ik moet de clubs ook kwaliteit kunnen bieden. Ik pik het dus niet als ik merk dat een speler er een loopje mee neemt. Het is bijvoorbeeld weleens gebeurd dat een van de jongens een shoot had, en vervolgens aankwam op zijn slippers. Dan kunnen die gasten best een appje van mij verwachten: “Yo klootzak, waar ben je allemaal mee bezig?”

Steeds meer clubs nemen een eSporter in dienst. Waarom doen ze dat volgens jou?

eSporters zijn voor clubs een manier om een nieuwe groep jonge fans te bereiken. Dat zorgt weer voor compleet nieuwe sponsoren en inkomsten, wat voor die clubs natuurlijk heel interessant is. Geloof me: als de eDivisie bezig is, dan is het bij Ajax en Feyenoord op kantoor een gekkenhuis. Iedereen kijkt en is benieuwd naar de uitslagen. Ze leven allemaal heel erg mee.

Wil je zeggen dat bijvoorbeeld Marc Overmars met smart zit te wachten op het resultaat van een eSports-wedstrijd?

Jazeker, zo heb ik het althans vanuit Ajax vernomen. En Edwin van der Sar al helemaal. Die gaat er helemaal in op, dat is geweldig.

Onderhandel je bij Ajax ook echt met Marc Overmars over een transfer van een eSporter?

Nee, de onderhandelingen bij Ajax zijn met mensen van de eSports-afdeling. Edwin van der Sar ondertekent wel altijd het contract. Dan zie ik onderop het papier de namen Edwin van der Sar en Melvyn Wolthers staan. Grappig toch? Als ik er nu over nadenk, krijg ik er best een beetje kippenvel van.

Is het moeilijk om eSporters binnen te krijgen bij clubs?

Als je bekijkt hoeveel spelers van ons nu bij een club zitten, zou je zeggen dat het niet zo moeilijk is. We hebben het afgelopen jaar 25 transfers van eSporters verzorgd. Als je zo’n doorloop zou hebben als echte spelersmakelaar, dan ben je volgens mij multimiljonair.

En hoe zit het met jouw verdiensten?

Wij krijgen op veel andere manieren geld binnen. We organiseren bijvoorbeeld events, en maken content voor de clubs, zoals aankondigingsfilmpjes van eSporters, en worden daarvoor betaald door de clubs. Reguliere zaakwaarnemers pakken vaak ook een percentage van het spelerssalaris, of een deel van de transfersom, maar wij niet. Al krijgen we wel weer een klein deel van het prijzengeld als ze een groot toernooi winnen. Dat mag ook wel, want als een speler onder contract staat bij Bundled, maar nog geen club heeft, dan betalen wij ook al zijn onkosten. Vliegreizen, hotels, en FIFA-punten zodat ze een team kunnen samenstellen.

Over het algemeen gaat er wel nog weinig geld in om. Het hele zaakwaarnemerschap in de eSports staat eigenlijk nog in de kinderschoenen – je moet het een beetje zien als de opkomst van de voetbalmakelaars in de jaren zestig. Maar goed, ik hoef ook helemaal geen miljonair te worden. Ik vind geld niet belangrijk.

Wat vind je dan wél belangrijk?

Ik wil echt een erfenis achterlaten. Dat mijn dochters later denken: wat vet wat mijn vader allemaal heeft gedaan voor eSporters. Weet je? Ik had vroeger letterlijk niks. Mijn moeder was verslaafd aan drugs. Het was ontzettend moeilijk voor mijn broer, zusje en mij om dat te zien. Toen ik twaalf was werd mijn moeder voor mijn neus vermoord, toen we thuis waren. Ik ben echt niet vergeten waar ik vandaan kom. Geld boeit me geen reet.

Dat is een ontzettend heftig verhaal, man.

Zeker, maar het heeft me natuurlijk ook gevormd. Ik wil echt goed werk afleveren voor mijn spelers en de clubs, en daarvoor vlieg ik de hele wereld over. Als een eSporter naar een club verkast, geef ik mezelf ook amper tijd om het te vieren.

In de voetballerij worden enorme bedragen betaald voor spelers. Hoe zit dat bij eSporters?

In Nederland wordt af en toe een transfersom betaald, maar lang niet altijd. Bij ons in ieder geval nog niet. Er is weleens een bedrag betaald toen een speler werd overgenomen door een ander managementbureau. Dat ging om een bedrag tussen de 8.000 en 10.000 euro. In het buitenland worden al vaker transfersommen afgetikt voor eSporters. Er gaat sowieso veel geld om in het wereldje. Sommige FIFA-eSporters uit Engeland pakken rond de 10.000 euro per maand. Dat is vier of vijf keer jouw salaris.

Analyseren jullie ook tegenstanders om de winstkans te vergroten?

Ja man, we gaan ook samenwerken met een aantal bedrijven die analyses maken voor profclubs. Het grote verschil is dat je normaal gesproken elf spelers analyseert, maar bij eSports één speler met een joystick in zijn hand die ze alle elf bestuurt. Dat is een stuk makkelijker om te onderzoeken. Het is een persoon, met een bepaalde gedachtegang. Daar zitten veel herkenbare patronen in.

Heb je een voorbeeld van hoe zo’n analyse goed kan uitpakken?

Nick den Hamer van FC Groningen speelde vorig jaar tegen Tom Heijnen van Roda JC. Nadat we vier potjes van hem hadden geanalyseerd, kregen we in de gaten dat Tom een heel duidelijk patroon had in zijn spel: met zijn backs drukte hij constant vol door, tot over de middenlijn. Daarom kon Nick er via de zijkanten heel gemakkelijk met een-tweetjes overheen komen. Tijdens de wedstrijd kwam daar drie keer een goal uit, hij maakte hem helemaal af. Dat is echt kicken om te zien.

Hoe vind je nieuw talent om jullie team te versterken?

Veel van onze spelers worden gescout door onze eigen spelers. Dan komt een van die gasten met een naam: “Hey Mel, op die speler moet je echt even letten.” Je hebt natuurlijk ook gewoon de online-ranking, en soms nodigen we gamers uit voor een testmatch. Dan spelen ze wat potjes tegen onze jongens. En vroeger sprak ik weleens spelers aan bij grote toernooien, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer. Dan bezorg je zo’n jongen alleen maar extra druk om te presteren. Ik wacht meestal gewoon even af en dan bel ik hem op als ik thuis ben. Weet je waarom ik dat altijd telefonisch doe?

Nou?

Spelers vragen me dan vaak om van tevoren al de voorwaarden door te sturen. Dan kunnen ze dat voorstel weer laten zien bij een ander bureau, zodat ze daar weer meer kunnen vragen. De golddiggers, daar werk ik niet mee.

Je scout ook vaak jonge eSporters. Kom je dan van tevoren net als een echte voetbalmakelaar bij hun ouders thuis?

Mijn laatste signing was een zeventienjarige Engelsman, genaamd Adam Ryan. Hij is een van de grootste talenten van Groot-Brittannië. Via Skype heb ik mijn visie met zijn vader gedeeld, en binnenkort vlieg ik naar ze toe om het seizoen door te nemen. Als je nog zo jong bent, wil ik gewoon eerst je vader spreken. Daar wil ik gewoon geen gedoe mee, dat iemand me aanklaagt of zo.

Als je zo’n jonge FIFA-speler beter wil maken, lijkt dat me vooral een kwestie van veel spelen. Hoe gaat dat: verplichten jullie spelers om een minimaal aantal uur te gamen op een dag?

Nee, wij verplichten onze spelers niks. Het draait om verschillende facetten als je een goede FIFA-speler wil worden. Je moet talent hebben, maar het is ook heel belangrijk dat je veel tijd in je team investeert. Dat kan net het verschil maken tussen winnen en verliezen in een topwedstrijd. Als je echt een eSporter wil worden, is het ook belangrijk om vooral veel Weekend League te spelen. Bij FIFA 19 komt dat neer op dertig potjes in een weekend, dus spelers moeten echt dedicated zijn.

Hoe denk je dat FIFA-eSports zich de komende vijf jaar gaat ontwikkelen?

Ik denk dat de huidige trend zich doorzet, en op een gegeven moment ongeveer zeventig procent van de landen een eigen eDivisie heeft. Dan gaat het voor ons alleen maar makkelijker worden om spelers naar clubs te transfereren. De keuze voor de spelers wordt groter en groter, wat ook betekent dat de salarissen en transfersommen omhoog gaan. Het zou denk ik een logische stap zijn als er uiteindelijk een soort Europese competitie van de elite komt. Sinds dit seizoen heeft EA de rechten van de Europa League en de Champions League, waardoor het misschien ook makkelijker wordt om een eChampions League te organiseren. Geloof me: dit is allemaal pas het begin.