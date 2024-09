Als je misselijk wordt van blowen, heb je waarschijnlijk CHS

In de herfst van 2016 werd ik eiceldonor. Nadat ik mijn eicellen had afgestaan en een hormonale behandeling had gekregen, begon ik ineens veel last van misselijkheid te krijgen. Ik zocht er eerst niet zoveel achter – het zou wel een tijdelijk bijeffect zijn van de hormonale veranderingen die mijn lichaam onderging. Waar ik ook achter kwam was dat het nare gevoel in mijn buik wat minder werd als ik wiet rookte, wat ik destijds veel deed tegen mijn slaapproblemen.

Maar naarmate er tijd verstreek, duurde de misselijkheid juist steeds langer en werd het erger en erger. De geur en aanblik van voedsel werd me vaak teveel. Ik kon mezelf er niet toe brengen om te eten, soms dagenlang, en ik begon af te vallen. Ik maakte een afspraak met de gastro-enteroloog om erachter te komen wat er aan de hand was.

Het viel me op dat hoe meer joints ik rookte om mijn misselijkheid te bestrijden, hoe zieker ik me voelde wanneer ik juist niet rookte. Het leek me niet logisch dat cannabis een rol in mijn ziekte zou spelen, aangezien het vaak wordt aanbevolen om misselijkheid te verlichten, maar ik vond het toch nodig om de arts te vertellen dat de klok regelmatig tien voor half vijf sloeg.

Tot mijn verrassing vertelde hij dat Amerikaanse staten waarin wiet voor medisch of recreatief gebruik is gelegaliseerd, en waar dus ook meer wiet gerookt wordt, ook de conditie cannabinoïd-hyperemesis-syndroom (CHS) steeds meer voorkwam. De langdurige misselijkheidsaanvallen die ik gedurende de dag kreeg, was een bekend symptoom van CHS. Omdat ik regelmatig wiet rookte, vermoedde de arts dat mijn klachten in verband stonden met mijn wietgebruik. Mijn testresultaten waren verder normaal, wat erop wees dat hij waarschijnlijk gelijk had.

CHS is een raadselachtige aandoening die voorkomt bij mensen die over een langere periode cannabis roken. Veelvoorkomende symptomen zijn extreme misselijkheid, braakneigingen en buikpijn. Veel patiënten verlichten de klachten door een warme douche te nemen. Wat de aandoening echter zo merkwaardig maakt, is dat hoewel medicinale cannabis vaak gebruikt wordt om misselijkheid te bestrijden, het dit ook juist kan stimuleren.

De symptomen van CHS zijn soms jaren niet zichtbaar. Het eerste wat je zou moeten doen als je wiet rookt en veel last hebt van misselijkheid en/of braakneigingen, is even stoppen met blowen en kijken of de klachten binnen twee à drie dagen afnemen. Ik werd geadviseerd om dit te doen, en binnen twee dagen was ik weer helemaal de oude.

De oorzaak van CHS is vooralsnog onbekend. Omdat cannabis een ingewikkelde chemische samenstelling heeft, is het moeilijk om precies te zeggen waar dit schijnbaar paradoxale effect vandaan komt. Er is wel onderzoek dat erop wijst dat lichamelijke receptoren ontregeld kunnen worden door veelvuldig en regelmatig wietgebruik – wat vervolgens tot de symptomen van CHS zou leiden. Maar hoewel cannabis al eeuwen wordt gebruikt in landen als India, is CHS pas in de laatste decennia iets bekends geworden. In sommige regio’s, waaronder het zuiden van Azië, zijn bovendien geen gevallen bekend van CHS onder fervente wietgebruikers – niet zoveel als in de Verenigde Staten althans. Sommige artsen zijn daarom sceptisch over het idee dat het door wiet wordt veroorzaakt, en denken dat het eerder met additieven te maken heeft. Dat het in Azië weinig voorkomt zou je echter ook kunnen verklaren door het feit dat wiet in de meeste grote landen daar streng verboden is, ondanks dat het in het westen steeds meer geaccepteerd wordt.

Mijn eigen vruchtbaarheidsspecialist dacht dat CHS in direct verband stond met de veranderingen in mijn receptoren, die veroorzaakt waren door de hormonen die ik nam. Mijn tweede eiceldonatie stond gepland, en hij dacht dat mijn receptoren daarna gewoon weer normaal zouden kunnen zijn. En inderdaad: toen ik hierna wiet rookte merkte ik niks meer van de klachten.

Nu steeds meer Amerikaanse staten cannabis legaliseren – voor recreatief, maar ook medicinaal gebruik – neemt ook het wietgebruik er toe. Maar ongeacht de oorzaak, denken artsen dat er daardoor ook het aantal gevallen van CHS zal toenemen. Ziekenhuizen in meerdere staten waarin wiet gelegaliseerd is krijgen al steeds meer te maken met gevallen van CHS.

Waar ik woonde was wiet illegaal, dus ik twijfelde eerst of ik de arts moest vertellen dat ik het gebruikte. En vanwege mijn unieke situatie, zou ik mijn klachten ook gewoon kunnen wijten aan de recente hormoonbehandelingen. Maar ik had me waarschijnlijk niet beter gevoeld als ik niet eerlijk was geweest. En los daarvan kan het ook zomaar zo zijn dat een arts niet weet dat CHS bestaat, waardoor jij dat als patiënt onder zijn aandacht moet brengen. Al is het de vraag hoelang het nog zo onder de radar blijft. Nu we steeds meer te weten komen over de medicinale werking van cannabis, moeten we ook beter begrijpen hoe CHS wordt veroorzaakt en wat je ertegen kunt doen.