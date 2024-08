Hoe satellieten ervoor zorgen dat de oogst niet meer mislukt

Satellieten zorgen ervoor dat je navigatiesysteem werkt en dat je weet waar het wanneer gaat regenen. En sinds kort kunnen satellieten ook meten waar vocht in de grond zit en hoeveel. Die techniek is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf VanderSat, en zorgt er onder meer voor dat je nauwkeurig kunt bepalen waar en wanneer er extra water bij je gewas moet en wanneer je kunt oogsten. Vooral in gebieden waar water schaars is, is deze techniek goud waard.

Mozambique is een van de plekken waar VanderSat deze techniek nu gebruikt. Samen met Richard en Nadja van VanderSat reizen we langs de rivier Incomati om te zien hoe deze technologie helpt om water efficiënter te gebruiken in een gebied met almaar toenemende droogte.

