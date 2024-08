De sterren waren openhartiger dan ooit, maar wie spant de kroon in 2020?

Quizvraag! Wat hebben de Weimarrepubliek en het woord ‘openhartig’ met elkaar gemeen? Allebei zijn ze onderhevig aan hyperinflatie. Het leed van anderen is het fijnste om je aan op te trekken als je zelf op je bloedende tandvlees loopt. Daarom werd er dit jaar extra gretig gesproken en geschreven over hoe zwaar onze poldersterren het hadden met z’n allen. Elke traan, snik en trillende onderlip werd uitvergroot en uitgemolken; een jacht naar clicks, vermomd als modderstroom vol emotie, onder de noemer ‘openhartig’.

Omdat wij bij VICE zeker niet te beroerd zijn om een puntje van deze traffictaart mee te snoepen is hier het jaaroverzicht der jaaroverzichten: welke tien bn’ers deden de meest onthutsende, openhartige uitspraken?

via Telegraaf

**10: Suzan & Freek, in de Telegraaf

**Suzan en Freek hebben in 2020 gedaan wat niemand voor mogelijk hield, namelijk: Nederland nog verder normaliseren. Het mag dan ook geen raadsel heten dat een compleet generieke uitspraak over ouderschap dusdanig spannend klinkt in vergelijking met de rest van wat uit de mond van deze twee wandelende pakken vetvrije vanilleyoghurt komt, dat zelfs de quote “Wij willen ook wel, maar nu nog niet” van Freek de stempel ‘openhartig’ krijgt. Suzan voegt daar aan toe: “Praktisch gezien zeg ik: we wachten nog twee jaar.”

Algemeen Dagblad

**9: Eloise Sophie Beatrix Laurence gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg, op AD.

**De gravinfluencer was veel in het nieuws dit jaar. En terecht; het is gewoon iemand in de bloei des levens die, net als haar jonge leeftijdsgenootjes, wil meemaken hoe het is om voor je levensgeluk volledig afhankelijk te zijn van likes. Ze wordt geprezen om hoe normaal ze is gebleven. Bij haar geen lakeien in beeld, maar het doorverkopen van kleding uit massaproductie voor veel geld. Waar we eigenlijk ontboezemingen willen over mogelijke buitenvrouwen van overgrootopa Bernhard, en of er eigenlijk een beetje jonko gerookt kan worden in een paleis, moeten we het doen met het feit dat de gravin haar oom gewoon bij z’n voornaam noemt.

RTL

**8: Edwin Evers, bij RTL.

**Edwin Evers is al zo’n vierhonderd jaar in de ether, denk ik tenminste, om dit helemaal zeker te weten zou ik het een keer moeten vragen aan alle psychopaten in m’n omgeving die vroeg opstaan én zonder pistool op hun hoofd ervoor kiezen om te luisteren naar de radio. Op de radio praat je veel als dj, maar blijkbaar heeft Edwin Evers in z’n hele carrière zo ongelofelijk weinig gezegd, dat RTL Boulevard de wereldschokkende uitspraak “Ik liep al een tijdje met het idee rond. Als ik ooit een keer tijd had, leek me dat leuk” wel als openhartig móėst bestempelen.

Shownieuws

**7: Sander Lantinga, bij Shownieuws

**Het leek heel even alsof Sander, van Coen (óók erg openhartig dit jaar), korte metten zou maken met een oerhollandse kernwaarde: niet vertellen hoeveel geld je verdient. Er stond een interview met de seksgod in de Playboy, en volgens Shownieuws was hij daarin openhartig genoeg over zijn salaris, om er een volledig artikel aan te wijden. Maar het enige wat hij uit z’n bek weet te brullen, is dat hij jaarlijks minder dan twee miljoen piek vangt. Fuck, Sander, what’s next? Het water uit jouw kraan is ook nat?

**6: Jan Dulles, bij Shownieuws

**De onverwachte kijkcijferknaller van dit jaar werd The Masked Singer. Mocht je het toch hebben gemist, het concept is simpel: bekende mensen hijsen zich in een pak, zodat ze niet meer te herkennen zijn, zingen een liedje, en een stel andere bekende mensen raadt dan wie er in het pak zit. Zanger Jan Dulles bleek wonder boven wonder beter te kunnen zingen dan actrice Noortje Herlaar en Najib Amhali. Na de finale, waar 3.860.000 mensen naar keken, werd hij betrapt op baanbrekende, alles onthullende uitspraken als “Ik had geen idee hoeveel mensen er zouden kijken en wat voor gevolgen zoiets heeft”, en “Deze smile krijg ik nog steeds als ik eraan denk”. Sick, Jan, nog gefeliciteerd.

shownieuws

**5: Sonja Bakker, bij Shownieuws

**In de bloei van haar carrière heeft Sonja Bakker heel Nederland ervan overtuigd dat een eierkoek met slagroom op de top van de snackpyramide thuishoort, dus in principe is haar potentie eindeloos. Daarom raakte ik direct geïntrigeerd door dit bericht. Wat voor band hebben Mary en Sonja? Gaan ze vaak samen naar de efteling? Is Sonja in opdracht van Mary degene die het droomhuwelijk van Marco en Leontien heeft vernield? Maken ze punkrock? Klik! Helaas; ze appen elkaar om de dag om te vragen hoe het gaat. Een anticlimax.

Rijnmond

**4: Paul Elstak, bij Rijnmond

**Er kon weinig hersenloos gestampt worden dit jaar. Desondanks heeft ons’ Paul zeker niet stilgezeten. Hij liet luid en duidelijk weten wat hij vindt van de maatregelen rondom corona (stom!), en hij schakelde complotkanon Lange Frans in om aan iedereen duidelijk te maken: aan mijn lijf graag een polonaise. Maar dat hij echt z’n ziel open en bloot op tafel legde, was misschien wel de mooiste verrassing van het jaar, want als je oprecht denkt dat het normaal is dat Feyenoord elk jaar kampioen kan worden, dan ben je niet bang je kwetsbaar op te stellen. Dapper, Paul. Heel dapper.

LINDA

**3: Najib Amhali, Linda

**Ik… ehh… Oké!

**2: Rob Kemps, bij Shownieuws

**Snollebolleke aka Rob Kemps aka de belichaming van carnaval aka het wandelende superspread event, kan blijkbaar meer dan alleen hossen; dit jaar kwam zijn eigen boek uit. In dit boek is een hele hoop ruimte vrijgemaakt voor een lofzang aan zijn eigen succes, maar ook voor onthullingen die hem een hele hoge plek in dit klassement opleveren. Rob is een Francofiel; hij houdt zoveel van Parijs dat hij af en toe zelfs rondleidingen geeft op de plaatselijke begraafplaats Père Lachaise. Luguber, maar ook respectabel.

**1: Jort Kelder, nu.nl

**Jort weet hoe het hoort, is ons altijd geleerd door Jort, maar: voor advies buiten de wereld van financiën en etiquette hoef je blijkbaar helemaal niet bij hem aan te kloppen. Tenzij je niet weet hoe je ervoor zorgt dat die gore vloer van je stopt met plakken, zijn Jorts lessen waardeloos.