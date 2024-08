Ouassima Tajmout: ‘Ik ben echt geen jankerd’

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we met Ouassima Tajmout over aliens, uitdagingen en materialisme.

VICE: Zijn er complottheorieën waarin jij gelooft?

Ouassima: Laatst had ik het met een goede vriendin over Area 51. Ik denk dat er best eens leven op andere planeten zou kunnen zijn. Het bestaan van aliens zou me niet zo verbazen. Een paar jaar geleden zou ik hebben gedacht: waar hebben we het over. Maar het zou me helemaal niet verbazen als er ineens een alien ergens op deze wereldbol opduikt.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Die was zo fout. Volgens mij was dat mocro_girl123 ofzo, toen was ik een jaar of tien, elf. Die heb ik best wel een tijdje gehad, in de tijd van MSN. Maar toen ik mijn eerste bijbaantje kreeg heb ik eigenlijk al meteen gewoon een professioneel e-mailadres aangemaakt.

Van welke film of serie moet jij heel hard janken?

Ik ben echt geen jankerd, ook niet met films en series. Ik kijk eerder naar een film of een serie met de gedachte: wow, dit is echt vet mooi, of een mooi shot, of wat een goede actrice of acteur. Ik leef wel mee, maar op een heel ander level. En als ik dan naast mijn zusje zit die dan zit te janken, dan denk ik: waarom huil je, het is toch vet mooi wat er nu gebeurt? Ik heb het wel meer bij waargebeurde verhalen, dat het eerder binnenkomt of zo, dat wel. In documentaires word ik soms echt meegesleurd, maar met films en series heb ik dat niet zo.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Het denken in materialisme. Dat begint al op een vrij jonge leeftijd. Ik merk het al aan mijn neefjes en nichtjes, die op acht- of negenjarige leeftijd aan een iPhone denken. Dat, en social media. De invloed van social media is sowieso gigantisch groot. Ik denk dat wel echt een probleem is. We zien elkaar heel weinig, als we elkaar spreken is het via de telefoon. Dat zie ik wel als iets problematisch.

Van dat laatste heb ik zelf ook weleens last. Soms moet ik wel, vanwege mijn werk, maar ik probeer wel voor mezelf de laatste tijd daar echt heel bewust mee bezig te zijn. Als ik met familie ben of echt tijd spendeer met anderen, probeer ik wel echt even mijn telefoon aan de kant te zetten. Het is gewoon heel vervelend als ik dan met vriendinnen zit, en we allemaal op de telefoon bezig zijn.



Als je twee dieren zou mogen samenvoegen tot één soort superdier, welke zou je dan kiezenn en waarom?

Ik denk dan sowieso aan een leeuw, honderd procent. En dan in combinatie met een jaguar, dat lijkt me wel vet. Gewoon een fucking snel, gevaarlijk, stoer beest. Dat klinkt heel gevaarlijk, maar als het mijn dier is, dan betekent het dat ik een connectie heb met het beest. Dat lijkt me wel heel tof. Ik zou denk ik zo wel heel veel fun hebben met zo’n stoer beest. Snelheid, stoer, tof, ik zie het helemaal voor me. Ik moet echt geen tuttig beest naast me hebben. Geen pony of zo.

Als je een bokser zou zijn, met welk nummer zou je dan de ring in komen?

Ik heb ooit in de ring gestaan. Toen ben ik met een nummer op gekomen van Esko. Dat is een hele goede vriend van me, en een van de beste producers van Nederland, als je het aan mij vraagt. Als ik weer de ring in zou gaan zou ik hem vragen om een nummer speciaal voor mij te maken.

Wat was de donkerste periode die je in je leven hebt meegemaakt?

Ik denk aan het einde zat van mijn studie. Ik had het heel erg moeilijk met mijn scriptie schrijven, in combinatie met werk en privédingen die gewoon wat minder gingen. Dat was wel een hele donkere sombere periode, wat ook resulteerde in het feit dat ik niet in een keer ben geslaagd, het duurde heel lang voordat mijn scriptie af was. Het was een soort van klap in mijn gezicht. Heel weinig buiten komen, heel veel slapen. Als ik daar op terugkijk ben ik heel blij dat ik daar uit ben gekomen.

Dat is uiteindelijk gelukt door heel veel gesprekken voeren met mijn naasten, en langzamerhand toch wel dingen weer doen, maar dat ging heel langzaam hoor, baby steps.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Ik drink zelf niet, ik gebruik ook geen drugs. Maar als ik om me heen kijk, heeft het eigenlijk eerder mensen kapot gemaakt dan dat het mensen gelukkig heeft gemaakt. Maar weet je, iedereen moet natuurlijk doen en laten wat-ie wil, als je het maar met mate doet. Ik zit in een scene waar veel wordt gebruikt, en ik zie niet echt positieve kanten ervan. Ik zie weleens bepaalde artiesten die de druk niet aankunnen, en zich verbergen in het gebruiken van drugs en alcohol. Dat is niet echt iets waarbij ik denk: dat draagt echt bij aan geluk.

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het liefst willen wonen?

Nou niet op Pluto of Mars of zo, dat zou echt helemaal niks voor mij zijn. Ik denk sowieso een plek waar in ieder geval de zon flink schijnt, met zee, strand, lekker eten en goede vibes, maar niet te ver van mijn familie. Misschien ergens op de Antillen of zo, misschien Marokko, misschien Egypte. Maar ik voel me ook gewoon thuis in Nederland. Ik zie mezelf niet zo snel weggaan. Oost west thuis best. Zeker weten, honderd procent Amsterdam.

Wat is de grootste daad van verzet, die je ooit heb gepleegd?

Ik heb vroeger heel veel kattenkwaad uitgehaald. Ik schaam me er echt voor, als ik eraan terugdenk. Ik was een tijdlang een vervelend meisje, dat bijna geen grenzen had. Ik ging veel om met jongens, en als enige meid word je dan toch wel getest.

Ik hou er sowieso niet van om te verliezen, mensen die me kennen weten dat ook. Ik wil altijd gaan voor het maximale, maar daar sla ik soms ook best wel in door. Als mensen tegen me zeggen dat ik iets niet kan, of me gaan uitdagen, wil ik juist het tegenovergestelde bewijzen.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricade op gaan als-ie dreigt te verdwijnen.

Echt geen een. Koningsdag vind ik wel heel tof, dat is elke keer weer gezellig. Maar als het verdwijnt, ga ik mezelf er ook niet hard voor maken. Sinterklaas heb ik nog nooit gevierd. Mocht Sinterklaas verdwijnen, dan zou ik het eerder begrijpen dan dat ik me ertegen zou verzetten.