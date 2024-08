De Pi-Hole blokkeert in een klap online advertenties op al je apparaten

Zonder reclames is het internet een totaal andere plek. Afgelopen week surfte ik van site naar site zonder dat ik lastig werd gevallen door irritante banners of pop-ups. Geen algoritmisch gegenereerde reclames in podcasts, niet op mijn televisie, en de smartphones die verbinding hadden met mijn wifi werden niet getrackt door adverteerders.

Zo bouw je een Pi-Hole

Misschien gebruik je al een adblocker, waarschijnlijk per apparaat – als app op je telefoon of een plug-in voor je browser bijvoorbeeld. Maar dat werkt vaak niet helemaal geweldig. We hebben allemaal weleens onze adblocker uit moeten zetten omdat we anders een bepaalde site niet konden bezoeken. Met een Pi-Hole sla je al die vliegen in één klap – het is de kernvariant van de adblockers.

Om te beginnen heb je een Raspberry Pi nodig. Dat zijn kleine computertjes die je voor uiteenlopende DIY-projecten kunt gebruiken. Je kunt er camera’s met 12-Megapixels van maken, een mini-telefoontoren, of dus een apparaat waarmee je reclames blokkeert. Het basismodel Raspberry Pi 4 is al verkrijgbaar voor 35 dollar (zo’n 30 euro), maar daarmee ben je er nog niet.

Beeld: Matthew Gault

De computer krijgt het nogal warm van het blokkeren van al die reclames, dus je hebt ook wat koelplaten en een ventilator nodig. Een omhulsel hoeft niet per se, maar het is wel handig. Verder heb je nog een micro-HDMI-kabel nodig om er een monitor aan te verbinden, een stroomkabel om de PI draaiende te houden, een SD-kaart waarmee je een besturingssysteem op de computer kunt zetten en een muis en een toetsenbord om alles in te stellen.

Sommige dingen hiervan heb je waarschijnlijk wel in huis, en sommige dingen klinken misschien wat ingewikkeld om in elkaar te zetten, maar ik beloof dat het heel makkelijk is. En mocht je twijfelen wat je nou precies moet kopen: op de website van Raspberry Pi staan allemaal aanbevelingen naar specifieke producten, en links naar winkels die kits verkopen. Zelf gebruikte ik deze starter kit, en een muis en toetsenbord die ik al in huis had.

Nu je de Raspberry Pi en alle overige benodigdheden voor je neus hebt liggen, moet je als eerst de koelplaten eraan bevestigen: allemaal kleine metalen plaatjes die je liggend aan het board kunt koppelen via de chips. De grootste twee zijn de belangrijkste, die gaan naar de processor en het RAM-geheugen, die in het midden van het board van de Raspberry Pi zitten. Druk ze stevig aan, maar niet stevig, want het zou jammer zijn als-ie nu al kapot gaat.

Het omhulsel en de ventilator komen hierna, mocht je die hebben. Vervolgens is het tijd om de software te installeren, door de Pi aan een monitor en een toetsenbord te koppelen. Er zijn meerdere besturingsprogramma’s voor de Raspberry Pi en ze werken bijna allemaal voor de Pi-Hole. De makkelijkste is het systeem van Raspberry zelf. Sommige kits die je online kunt kopen hebben een SD-kaart waar het OS al op staat. Als je zelf een programma op de SD-kaart moet installeren, dan kun je daar deze eenvoudige instructies voor volgen.

Doe de SD-kaart in de Pi, sluit ‘m aan op je monitor, muis en toetsenbord en steek de stekker in het stopcontact. Als de Pi voor de eerste keer aangaat, leest het de SD-kaart en doorloop je het installatieproces van de Raspberry Pi. Als je daar klaar mee bent krijg je een bureaublad te zien dat vergelijkbaar is met Windows of Mac OS. Tijdens de setup moet de installatiewizard de Pi op je wifi-netwerk moeten krijgen. Pi-Hole werkt draadloos, maar het gaat sneller als het direct verbonden is met de router. Dus doe dat vooral, als je daar de ruimte en een ethernetkabel voor hebt.



De Pi-Hole-software installeren

Het installeren van de Pi-Hole-software is nog het minst makkelijke onderdeel van het proces.

Zorg ervoor dat de Pi met het internet is verbonden.

In de linkerbovenhoek zul je op de toolbar een zwart venster zien met > _ erop. Klik daarop.

Type “curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash” in. Hierdoor zal de installatie beginnen.

Je zult nu een soortgelijke setup doorlopen als toen je het besturingssysteem installeerde. Kies zover mogelijk de standaardinstellingen. Als er later iets misgaat, kun je makkelijk fouten oplossen of het systeem volledig opnieuw installeren.

Aan het begin van de installatie zul je de vraag krijgen om een Upstream DNS Provider uit te kiezen. Pi-Hole werkt met een lijst IP-adressen en domeinen die reclames of kwaadaardige content weergeven. Wanneer een apparaat op jouw netwerk probeert om toegang te krijgen tot een naam van deze lijst, dan leidt-ie het verkeer automatisch om naar de Upstream DNS Provider die jij hebt gekozen. De verschillen tussen deze providers zijn heel minimaal, en in principe doen ze het allemaal prima. Ik koos voor CloudFlare.

Nadat je een DNS-provider hebt geselecteerd, geeft Pi-Hole een IP-adres en vraagt het of je je huidige netwerkinstellingen wilt gebruiken als vast adres. Schrijf het adres op – je hebt het misschien later nog nodig – en klik op ja. De installatie gaat verder, en af en toe word je nog eens gevraagd om iets te bevestigen. Als je twijfelt, kies dan steeds voor de standaardkeuze.



Beeld: Matthew Gault

Als de installatie klaar is, krijg je een IPv4, IPv6, webadres en een wachtwoord. Die laatste twee heb je nodig om via een browser in te loggen en je Pi-Hole te beheren. De IPv4 en IPv6 zijn nummers die je nodig zou kunnen hebben om je router te configureren.

Na de installatie kun je ook de monitor, toetsenbord en muis uit de Pi-Hole halen. Het apparaat blijft bezig zolang de stekker in het stopcontact zit. Herstart een apparaat op je netwerk, bezoek een website met veel reclames en kijk of er iets is veranderd. Als je daar nog niet zo overtuigd van bent, kijk dan of je op deze pagina met advertenties wordt overladen.

Werkt het nog niet, dan moet je misschien het IP-adres van je router veranderen, zodat het de Pi-Hole als DNS-server gebruikt. Dat is makkelijk voor elkaar te krijgen als je het IP-adres van je router weet, maar dat verschilt per apparaat. Anders kun je ook gewoon de naam van je router googelen met ‘verander DNS server settings’, of iets in die richting. Zodra je in de instellingen van je router zit, kun je de primaire en secundaire DNS-server veranderen naar het IP-adres dat je eerder hebt opgeschreven. Sla de instellingen op, start alle computers op je netwerk opnieuw op en je Pi-Hole doet het.



Beeld: Matthew Gault

Ga als het eenmaal bezig is naar pi.hole/admin om toegang tot het online dashboard te krijgen. Hier kun je zien hoeveel verkeer de Pi-Hole tegenhoudt en uitzonderingen instellen, voor als een site bijvoorbeeld toch niet goed blijkt te werken. Je kunt ook uitzonderingen maken voor bepaalde apparaten die gebruikmaken van het netwerk.

Zelf vind ik het internet nu een stuk leuker geworden. Ik zie geen advertenties meer, en alles wat ik online doe gaat ook nog eens een stuk sneller. Als ik op een dag veel gebruikmaak van het internet blokkeert de Pi-Hole ongeveer 25 procent van alle verzoeken op mijn netwerk. En als ik iets download is dat zo gepiept. Je merkt het verschil meteen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.