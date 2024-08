Razer wil gamers cryptocurrency laten minen voor loyaltypunten

Razer, een ontwikkelaar van gamelaptops, muizen en andere gamehardware, wil dat gamers software downloaden die crypto minet als hun computer niks doet. De eigenaren van de computers mogen die crypto’s niet houden, en Razer ook niet.

In plaats daarvan wordt Razer uitbetaald door GammaNow, een bedrijf waarmee het samenwerkt. Het is niet supersimpel, dus blijf bij me: GammaNow managet de gemijnde crypto’s – waaronder Ether, het muntje van de Ethereum Blockchain, en nog een bups andere cryptomunten – en betaalt Razer een honorarium uit. Razer geeft de gebruikers vervolgens loyaltypunten – zogenoemde Silvers – waarmee ze producten van Razer voor een korting kunnen kopen.

Het gaat dan om dingen zoals kaarten voor esport-evenementen, muizen, keyboards of nieuwe skins. Toen dit plan woensdag werd gepresenteerd, zorgde dat op social media voor nogal wat woede en verwarring. Het kost intens veel stroom om crypto te minen, en het vereist krachtige videokaarten. Het is niet direct duidelijk hoe dit een redelijke propositie is voor gebruikers.

Cryptomining is een nieuwe business, en bedrijven zijn nog aan het zoeken naar verdienmodellen. Het is nog niet duidelijk of Razer hiermee een stap in de goede richting zet, maar we houden het in de gaten.

