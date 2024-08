Royston Drenthe over tijdreizen, Audi’s crashen en machinegeweren

Over sporters wordt vaak gezegd dat ze altijd dezelfde saaie antwoorden geven. Maar misschien komt dat wel door de vragen die ze gesteld krijgen. In de serie De VICE Sports Q&A stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante sporters. In deze aflevering spreken we Royston Drenthe (32), de oud-speler van onder andere Feyenoord, Real Madrid, Everton en Sparta.

Wat is het domste dat je ooit heb gekocht met het geld van je sportcarrière?

Toen ik in 2010 trouwde met de moeder van mijn zoon, wilde ik drie dagen feesten. We begonnen in Nederland en eindigden bij mij thuis in Spanje. De kosten van die bruiloft zaten tussen de 600.000 en een miljoen euro. Die weddingplanners dachten natuurlijk ook: Royston Drenthe gaat trouwen, dan gaan we er wat van maken ook. Het was een leuk feessie, maar vrienden van me hebben trouwerijtjes neergezet voor minder dan 20.000 euro. Die waren ook hartstikke leuk, het voelde alsof ze een ton hadden besteed. Zo zie je maar dat geld niet altijd de mooiste dingen maakt.

Al jouw jeugdvrienden zullen vast stiekem een beetje jaloers zijn op jouw leven. Maar op welke jeugdvriend ben jij zelf jaloers?

Ik zal je eerlijk zeggen dat ik nooit echt jaloers ben geweest: ik ben meer een gunner. Ik denk dat ik het zelf ook niet zo slecht heb gedaan: ik voel me een lekkere husband en vader. Maar als ik iemand moet kiezen, dan noem ik toch Quinson Frank. Die is marinier geworden en loopt met wapens te schieten en dat soort gekkigheid. Het is voor hem gewoon normaal om te praten over pistolen en machinegeweren. Die man schuift gewoon door de modder om zijn eigen land te beschermen.

Wat is het grootste object dat je ooit hebt gesloopt?

Een Audi Q7, total loss. Ik was twintig en had net getekend bij Real Madrid. Ik kreeg die Audi van de club en had op dat moment een slokkie op. Ik reed een straat in, maar toen kwam de brandweer van de andere kant aangereden omdat er een noodgeval was, en moest ik achteruit. Er kwamen ook meerdere politieauto’s aangereden in mijn richting, en ik ramde vol op een van die wagens. De bijrijder van de politie was nogal groggy. Ik stapte uit en ze begonnen in het Spaans tegen me te ratelen. Waarschijnlijk had ik die beweging helemaal niet gemaakt als ik nuchter was. Real heeft me met de beste advocaten geholpen en geld aan de agenten aangeboden. De man die groggy was wilde daar niet mee akkoord gaan, maar zijn collega wel. Mijn rechtszaak heeft nog bijna twee jaar geduurd, en die meneer heeft uiteindelijk verloren.

Welke leraar of trainer heeft jou getekend voor het leven?

David Moyes, mijn trainer in mijn tijd bij Everton. Sam Allardyce was toen de trainer van West Ham United, en heeft me een keer verteld dat hij me toen graag wilde halen, maar Moyes dat vervolgens afraadde: “Luister Sam, ik zou het niet doen. Ik weet hoe die jongen in elkaar zit, hij spookt van alles uit.” Ik had die transfer toen zeker wel zien zitten, maar het ketste dus helaas af.

Wat is het vreemdste privéberichtje op social media dat je ooit van een fan hebt gekregen?Iemand vroeg me een keer 1600 euro om met zijn moeder op vakantie te kunnen. Zijn broer had er een enorme puinhoop van gemaakt, en hij wilde dat zijn moeder even alle stress opzij kon zetten. Die jongen zei: “Jij bent Royston Drenthe, ik weet zeker dat jij het kunt missen.” Broer, zo werkt het natuurlijk niet. Een andere keer heb ik trouwens wel geld gegeven. Een jongen had met een voetbal op zijn oogkas gekregen, waardoor hij een hersenbeschadiging had opgelopen. Hij moest veel dure operaties ondergaan en dan lever ik met alle liefde een bijdrage. Ik kreeg ook een mooi berichtje terug, en hij stuurde foto’s vanuit het ziekenhuis met zo’n netje op zijn hoofd. Dat kon ik erg waarderen van die jongen.

Wat is het domste dat je ooit hebt meegemaakt op het gebied van voetbalhumor?

Bij Everton op het kerstdiner duwden een paar spelers taartjes bij elkaar in het gezicht. Ik pakte er ook een en wreef hem in het gezicht van onze assistent-trainer. Die was daar niet zo blij mee en zei: “Ik ga je terugpakken.” Niet veel later kwam ik na een training terug in de kleedkamer en zag ik dat mijn schoenen waren vastgespijkerd op mijn zitplek. Het waren vrij dure schoenen van rond de 500 euro. Iedereen vond het een hilarisch grapje, maar ik kon er de humor niet van inzien. Ik moest daarna niks meer van die man hebben, en groette hem de rest van het jaar niet meer ‘s ochtends. Die schoenen zaten er zo diep ingeschroefd dat ze er het hele jaar zijn blijven staan.

Stel, je hebt een tijdmachine. Naar welke periode reis je en wat ga je daar doen?

Ik zou wel in de discotijd willen zitten. Mooi man, met al die groovy broeken en zo. Ik zou daar vooral heen willen omdat mijn moeder altijd van die mooie verhalen heeft over mijn vader. Hij is om het leven gekomen toen ik drie jaar oud was, en in die tijd was hij een van de populairste mannen in Rotterdam. Op foto’s zie ik dat het mijn vader niks deed om een gele en een paarse schoen aan te doen. Ook mijn zoontje is tegenwoordig veel bezig met wat er met zijn opa is gebeurd. Laatst waren we bij de broodjeszaak op de Nieuwe Binnenweg, waar mijn vader uit liep toen hij werd geliquideerd. “Dit is dus de plek waar opa om het leven is gekomen,” zei ik toen. De kinderen weten steeds meer wat er gaande is en hoe belangrijk die man nog altijd voor mij is.

Wat maak je als je iemand wil versieren met een dinertje?

Ik ben niet echt een goede koker, maar ik vind het wel leuk om te kokkerellen met de vrouw. Laatst hebben we zelf quesadilla’s met kip en gehakt gemaakt, toen stond ze versteld van hoe ik bezig was in de keuken. Ik heb op school ook een koksopleiding gedaan, stond ik daar lekker te koken op zijn Frans. Maar als ik een keer iets romantisch voor mijn vrouw zou maken, zou ik eerst even gaan surfen op het internet, en iets zoeken wat we allebei nog nooit geproefd hebben. Verder houden we er heel erg van om lekker uit eten te gaan. Wijntje erbij. Genieten.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter zou mogen dragen?

Ik zou sowieso iets lijps doen, dat zeg ik eerlijk. Ik zou de juwelier even leeghalen, Schaap en Citroen. Zou toch lijp zijn als ik onzichtbaar die Schaap en Citroen kom binnenlopen? Dan pak ik die dure dingen waar ik normaal wel tien keer over nadenk voordat ik ze koop.

Vind je het een eng idee dat je lichaam steeds ouder wordt?

Het voelt wel eng hoe ik mezelf iedere dag zie veranderen in de spiegel. Veel mensen zeggen dat we tóch allemaal wel oud worden, maar wie wil er nou niet gewoon jong blijven? Als ik kijk naar de geweldige tijd die ik had toen ik jong was. Ik denk dat geen enkele achttienjarige zo hard is gegaan als ik. Ondertussen krijg ik al wel grijze haartjes, maar daar lig ik niet wakker van. Het zou me denk ik ook wel prima staan. Ik ben wel bang om kaal te worden, dan ben ik zeker niet de beroerdste om haarimplantaten te nemen. Al hoor ik wel van maatjes dat het heel veel pijn doet. Die zeggen dat het het niet waard is.

Stel, de apocalyps breekt uit. Bij welke collega ga je schuilen?

Ik ga nooit schuilen bij een collega, dat is geen goede vraag. Als je eenmaal weg bent bij een club, zijn je collega’s je alweer vergeten. Dus ik zou bij Brian Kemp schuilen, met wie ik al van jongs af aan dikke matties ben. Hij heeft een stevig huis, en ook een stevige visie. En de vrouwen worden helemaal gek van ons, als we weer eens een gekke streek uithalen. Op een festival bijvoorbeeld. We zijn dan vaak te lui om iedere keer weer naar de wc te lopen. Een keer is prima, twee keer ook nog wel, maar de derde keer zeiken we gewoon tegen het podium aan. De vrouwtjes dekken ons dan, maar ze kunnen eigenlijk niet tegen die spanning. Zitten ze te kijken of er beveiliging komt. Maar wij twee zijn het al lang gewend. We staan met onze armen in de lucht, en die lul hangt eruit. Staan we gewoon te pissen op de dansvloer.