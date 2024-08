Gefrituurde eierballen

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 45 minuten

Ingrediënten

160 gram white pudding (koop je bijvoorbeeld hier)

160 gram varkensworstjes zonder vel

Halve theelepel zeezout

Blaadjes van 2 takjes rozemarijn

5 middelgrote eieren

60 ml volle melk

150 gram panko-kruimels

50 gram patentbloem

Versgemalen witte peper, naar smaak

1. Doe de white pudding samen met de worstjes, het zout en de rozemarijn in een grote kom. Maal er witte peper over en kneed het goed door elkaar tot het kleine stukjes zijn. Maak vier even grote gehaktballen en zet ze in de koelkast.

2. Breng een middelgrote pan met water aan de kook. Leg voorzichtig 4 eieren in het water en kook ze 5 minuten en 50 seconden. Giet de eieren af en leg ze direct in een bak met ijswater. Laat de eieren in het water totdat ze compleet zijn afgekoeld. Pel de eieren. Wees voorzichtig, je wil ze niet breken.

3. Doe de bloem in een ondiepe schaal, het overige ei en de melk in een tweede schaal en de panko in een derde schaal.

4. Pak een gehaktbal, en kneed deze om het ei heen. Doe dit met alle eieren. Doop het Schotse ei in de bloem, vervolgens in het eimengsel en rol tot slot door de panko.

5. Verhit ondertussen de oven voor op 180°C. Giet 5 centimeter plantaardige olie in een grote, hoge pan met dikke bodem op het vuur, en verhit tot een thermometer 180°C aangeeft. Frituur de eieren in 1,5 minuut goudbruin. Leg de eieren vervolgens op een bakplaat en bak nog vijf minuten in de voorverwarmde oven. Laat ze een minuut rusten en eet meteen op.