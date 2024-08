We spraken jonge mensen over seks en instemming

Soms gaat seks zonder (officieel gegeven of gekregen) consent goed, maar zonder duidelijke overeenstemming kunnen situaties ook leiden tot seksuele grensoverschrijding. In Nederland krijgt vijfentwintig procent van de vrouwen en veertien procent van de mannen te maken met seksueel geweld.

Kan seks met duidelijke instemming grensoverschrijding voorkomen? En doet het communiceren over consent iets af aan de seks? We spraken jonge mensen over hun ervaringen met consent tijdens de seks, en vroegen ze of ze het een moodkiller vinden of dat instemming juist iets toevoegt aan je seksleven.

Amnesty International voert de campagne #LetsTalkAboutYes om het gesprek over seks en consent aan te zwengelen. Volgens Amnesty is instemming iets dat onlosmakelijk bij seks hoort, en grenzen overgaan juist niet. Dat laatste is iets dat nog vaak gebeurt in Nederland, en slachtoffers worden volgens Amnesty nog te weinig beschermd door de wet. Daarom dringen ze aan op een aanpassing van de zedenwet, waarin seks zonder wederzijdse instemming ‘verkrachting’ wordt genoemd en als zodanig strafbaar wordt gesteld. Lees hier meer over die wet.