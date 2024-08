Waarom word je anders high van spacecake dan van een joint?

Twee jaar geleden werden twee Canadese agenten geschorst omdat ze te veel spacecake zouden hebben gegeten. Ze waren niet meer in staat om te werken, en belden vervolgens zelf de politie. Ze klaagden over hallucinaties, en werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

Klinkt als een geinig verhaal, maar kan je echt zo van de wereld raken van een stukje spacecake? Zoals met alle drugs hangt dat af van de dosis en de manier van toedienen, maar afgezien daarvan zit er een groot verschil tussen de high die je krijgt van wiet roken of wiet eten.

Vergeleken met een joint kan je van spacecake een veel sterkere high krijgen, die ervoor zorgt dat je nauwelijks meer van de bank af komt. Als je wiet rookt merk je dat het effect weliswaar veel sneller, maar binnen een uurtje heb je ook wel de piek bereikt, die vervolgens een paar uur later weer is afgebouwd. Het gekke is dat als je blowt in plaats van eet, je ook meer cannabinoïden zoals tetrahydrocannabinol (THC) absorbeert. Hoe kan het dan dat het effect van spacecake toch veel heftiger is en veel langer duurt?

“Het gaat er niet om dat je lichaam wiet op een andere manier omzet, maar dat het in andere lichaamsdelen en op andere temperaturen wordt omgezet, afhankelijk van hoe je het binnenkrijgt,” legt Nick Jikomes uit, hoofdonderzoeker bij Leafly, een Amerikaans bedrijf dat voorlichtingen over wietgebruik geeft.

Jikomes behaalde zijn PhD in de hersenwetenschappen aan de Harvard Medical School. Hij heeft onder andere onderzocht hoe wietsoorten beter geclassificeerd kunnen worden op basis van hun cannabinoïden en terpeenprofielen (terpenen zijn de essentiële oliën in planten die verschillende aroma’s afgeven).

“Het echte verschil tussen spacecake eten en blowen of vapen, is dat er bij

spacecake een veel grotere hoeveelheid Delta-9-THC eerst in je lever terecht komt,” zegt Jikomes. “Daar wordt het omgezet in 11-hydroxy-THC. Dus met andere woorden: als je rookt of vapet is de verhouding tussen 11-hydroxy-THC en Delta-9-THC best laag, en bij spacecake juist veel hoger.”

De meeste mensen hebben weleens van THC gehoord, maar 11-hydroxy-THC is een andere cannabinoïde waar nog weinig onderzoek naar gedaan is. De meeste onderzoeken naar 11-hydroxy-THC zijn al oud en richtten zich op de mogelijkheid om het in urinemonsters of bloed aan te treffen, en niet zozeer op de psychoactieve kracht.

Maar die kracht heeft 11-hydroxy-THC wel degelijk, misschien zelfs meer dan normale THC. Voor een onderzoek uit 1973 kregen negen mensen een injectie van 1 milligram 11-hydroxy-THC, en daarna ook THC, waarna ze op een schaal van 1 tot 10 moesten aangeven hoe high ze waren.

“Na de intraveneuze toediening van 11-OH-Δ⁹-THC waren er uitgesproken psychologische en farmacologische effecten. Er was sprake van een snellere hartslag, een intense psychologische high en aanzienlijke symptomen,” schreven de onderzoekers van het Lilly Laboratory for Clinical Research. “Alle proefpersonen gaven aan dat ze binnen twee tot drie minuten na de intraveneuze toediening van 11-OH-Δ⁹-THC een high kregen die intenser was dan na het roken van wiet.”

Het is niet veel – en nogal subjectief – maar het is letterlijk het enige onderzoek dat er is.

Jay Denniston, chemicus bij de in Colorado gevestigde edibles-producent Dixie Elixers, zegt dat er nog veel meer factoren een rol spelen bij de verschillende effecten. “De psychoactieve werking en de effecten van cannabis hangen niet alleen af van de cannabinoïden, maar ook van het terpeengehalte, de stofwisseling van de desbetreffende persoon, en wat diegene heeft gegeten,” zegt hij. “Het verschilt nogal per setting.”

Als je wiet rookt komt er THC in je bloed via de longblaasjes. Maar omdat

THC een in olie oplosbare stof is, breekt het niet goed af in het bloed, dat voornamelijk uit water bestaat. Daardoor bindt het snel met de endocannabinoïde-receptoren in je lichaam, en krijgt het nooit echt de kans om in het maag-darmkanaal te worden verwerkt.

Maar wanneer je cannabis binnenkrijgt door het te eten, wordt het meteen afgebroken door je speeksel. En als het dan in je maag en vervolgens je lever terechtkomt, wordt het 11-hydroxy-THC.

“Omdat het gebonden is aan een glucuronideverbinding, is 11-hydroxy-THC beter oplosbaar in water,” zegt Denniston. “Daardoor kan het veel makkelijker van je bloed naar je hersenen komen. Als het gemetaboliseerd is, kan het nog sneller in je brein en je hele lichaam terechtkomen.”

Daarom kan het weliswaar een half uur of langer duren voordat je er wat van merkt als je spacecake hebt gegeten, en de high vervolgens sterker voelen en langer duren.

Als je de high door je hele lichaam voelt, dan betekent dat niet dat het gevaarlijker is. Volgens cijfers van het Trimbos-instituut stierven er in 2018 zo’n 1.800 Nederlanders aan acute en chronische gevolgen van alcohol, maar cannabis is voor zover we weten niet iets waar mensen direct dood aan gaan – tenzij je daarnaast ook een kennis van Ard van der Steur bent, wellicht.

“Technisch gezien kun je best een overdosis THC binnenkrijgen, maar je kunt er niet van doodgaan,” zegt Jikomes.

Als je een beginner bent, is het volgens Hall geen slecht idee om te beginnen met spacecake waar 5 of zelfs 2,5 milligram in zit. Die hoeveelheden willen nog weleens verschillen – er zijn ook chocoladerepen waar 500 of zelfs 1000 milligram in zit. “Wij houden ons veel bezig met microdoseren,” zegt Hall. “We moedigen mensen aan om langzaam te beginnen, en binnen hun eigen ‘zone’ te gebruiken.”

Als je toch te veel hebt genomen en je wat misselijk of ziek begint te voelen, dan zijn er een paar dingen die je daartegen kunt doen. Je ogen sluiten en veel water drinken, zegt Denniston bijvoorbeeld. Of je kunt de effecten van de THC dempen met CBD, een niet-psychoactieve cannabinoïde die je in Nederland in olievorm op doktersrecept kunt krijgen. Jikomes zegt dat CBD weliswaar inderdaad kan werken, maar ook de stofwisseling van THC kan beïnvloeden, dat daardoor langer in je bloedbaan kan blijven zitten.

“Ik weet niet hoe dat er in de praktijk uitziet,” zegt Jikomes. “Het belangrijkste lijkt me om je in een omgeving te bevinden waarin je je prettig voelt en gewoon kunt gaan liggen als je dat wilt, en je het kunt ondergaan. En als je een CBD-vaporizer hebt of zoiets, zou het ook geen kwaad kunnen om daar wat hijsjes van te nemen en te kijken of de effecten daarvan veranderen.”

In de tussentijd zal er nog meer onderzoek moeten worden gedaan naar 11-hydroxy-THC. Al is het maar om te voorkomen dat er nog meer politieagenten zich vergissen in de juiste dosering.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.