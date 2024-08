Met deze tips kom je eindelijk van je low-key cokeverslaving af

Er is weinig vermoeiender dan iemand die op dinsdag zegt dat-ie met coke gaat stoppen, om vervolgens op zaterdag alweer je huissleutel komt lenen en naar het toilet verdwijnt. Ik heb weinig geduld voor dat soort mensen, vooral omdat ik zelf zo was. Ik weet er alles van.

In Nederland wordt volgens cijfers van het Trimbos-instituut gemiddeld veel coke gebruikt – van de westerse landen die onderzocht zijn wordt alleen in Australië en het Verenigd Koninkrijk meer gesnoven. Volgens de Global Drug Survey heeft 41 procent van de recente cocaïnegebruikers het voornemen om minder te gebruiken. Maar goed, iets zeggen is één ding, iets doen weer een ander – en al helemaal als we het gaat over pak halen. Ik belde de oprichter van de Global Drug Survey, psychiater en verslavingsspecialist Adam Winstock, voor wat praktische tips.

Videos by VICE

VICE: Hey Adam. Allereerst: wanneer ben je bij cocaïne geen gelegenheidsgebruiker meer?

Adam Winstock: De meeste mensen zijn matige gebruikers. Daarmee bedoel ik dat je een keer maand of minder snuift, en dan een halve gram. Dat is niet zonder risico’s, maar er zit genoeg tijd tussen dat je er nog wel de controle over hebt, en de hoeveelheid is niet al te zorgwekkend. Maar als het meer is dan dat, dan zou ik wel wat oppassen.

Hoeveel mensen zijn dat volgens de Global Drug Survey ongeveer, die meer gebruiken?

Ongeveer 20 procent, en in sommige landen – zoals Schotland – zelfs 30 procent. Als je elke week coke snuift, behoor je tot de 5 procent die het vaakst gebruikt.

Waarom snuiven we zoveel met z’n allen?

Vroeger moest je een beetje vooruit plannen om eraan te komen. Maar tegenwoordig is het heel makkelijk verkrijgbaar en de kwaliteit is goed. Mede daardoor is het voor sommige mensen veel normaler geworden.

Hoe belangrijk is je sociale omgeving als je wilt stoppen?

Die is cruciaal. Cocaïnegebruik heeft met mensen en plekken te maken. Als je serieus wilt minderen of stoppen, moet je mensen die gebruiken eigenlijk gewoon vermijden. Dat is de grote uitdaging: als er om je heen veel wordt gesnoven, zul je die cyclus moeten doorbreken.

Dat is nogal lastig voor veel mensen, zeker als coke nu eenmaal een gewoonte is binnen een vriendengroep.

Klopt, tenzij je echt heel gemotiveerd bent. Ook als je jezelf van tevoren hebt voorgenomen om niks te gebruiken, is het heel makkelijk om eraan toe te geven. De mensen die echt nodig moeten stoppen vinden dat meestal het moeilijkst, omdat het in hun netwerken waarschijnlijk ook het meest wordt gebruikt en als normaal wordt gezien.

Als je in het weekend vaak met dezelfde mensen afspreekt en die gebruiken coke, zul je ze dus moeten vertellen dat je ze een tijdje niet meer op dat soort momenten wilt zien. Als ze wat om je welzijn geven, vinden ze dat als het goed is ook alleen maar normaal.

En partners, hoe belangrijk zijn die?

Die kunnen ook erg belangrijk zijn. Het is sociaal geaccepteerder om te zeggen dat je een weekendje wat met je vriendin of vriend gaat doen dan dat je jezelf niet in bedwang kunt houden met drugs. Ga lekker uit eten of zo, of naar de film. Dan breng je nog eens tijd met ze door, lig je op tijd in bed en ben je waarschijnlijk ook goedkoper uit. Dat is het leuke eraan: de meeste dingen in het leven zijn veel goedkoper dan coke.

Je kan ook gewoon het nummer van je dealer uit je telefoon wissen.

Dat kan, maar die dealer gaat je vanzelf wel weer appen met een aanbieding of z’n nieuwe nummer. Bovendien, als je met je vrienden uit bent, hebben die wel een nummertje.

En als je gewoon wat later uitgaat, zodat je ook minder drinkt en coke gebruikt?

Dat werkt twee kanten op. Als je vroeger begint, en tegen negen uur een paar biertjes op hebt, zou je kunnen denken: het is nog vroeg, dus ik kan nog best wat coke halen. Maar als je later uitgaat, kom je uiteindelijk toch wel op hetzelfde punt terecht, maar dan om elf uur. Dat is dus niet de oplossing, wat mij betreft. Die zit ‘m in mensen en plekken: met wie hang je uit en waar? Kun je het jezelf onmogelijk maken om aan coke te komen?

Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?

Als je meer en vaker coke gebruikt dan gepland, en je er ondanks dat je je de volgende dag waardeloos voelt mee door blijft gaan. Als je dat bij jezelf merkt, maar niet in staat bent om op z’n minst even een pauze te nemen, dan lijkt het me een goed idee om even met iemand te praten.

En wat zou je dan aanbevelen, qua hulp?

Een paar keer met een psycholoog praten, en erachter komen wat goede manieren zijn om cocaïne te vermijden – dus de dingen die we al besproken hebben, maar je zou ook jezelf af moeten vragen waarom je niet kunt stoppen. Misschien komt het wel doordat je geen andere vrienden hebt, of omdat je bang bent voor wat anderen van je vinden, of misschien zit je wel niet goed in je vel en is er wat anders aan de hand.

Wat kun je doen als je vindt dat een van je vrienden te veel snuift?

Het kan heel erg helpen als je op het juiste moment het juiste gesprek voert. Dus op een rustige plek, wanneer je allebei nuchter bent. Leid het een beetje in en zeg dat je het zelf ook een lastig gesprek vindt. Leg uit waarom je vindt dat diegene te veel gebruik en geef daar concrete voorbeelden van. En laat ze beseffen dat je dit niet doet omdat je ze veroordeelt, maar omdat je om ze geeft. Dat je het vanuit liefde doet.

Bedankt voor de tips, Adam!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.