Een verwaarloosde skischans is het perfecte decor voor de nieuwe clip van Viccens

In hectische tijden als deze is bewustwording van het verleden soms het enige hulpmiddel dat ervoor zorgt dat we het contact met de aarde niet verliezen, en in het kader van zelfverbetering volgen hier daarom een aantal feitjes over de Olympische Winterspelen van 1984, gehouden in Sarajevo:



– De mascotte van deze editie is een ski-springende wolf genaamd Vučko, die als een soort Jean Mineur avant la lettre door de ruimte zoeft.

– Nederland stuurde dertien Olympiërs naar deze editie – elf schaatsers en twee bobsleeërs – die samen welgeteld nul medailles mee naar huis namen.

– Vrijwel niemand geeft nu, 34 jaar later, nog een fuck om de Olympische Winterspelen van Sarajevo, en de regel blijft: op plekken die tragisch genoeg verwaarloosd zijn, worden de beste trapclips geschoten.



En ik moet zeggen dat het Viccens – oftewel Victoire van Victoire x Festus – uitmuntend staat in de nieuwe clip voor zijn track Bunky, zo’n verlaten skischans in een land ver, ver weg van de Randstad. En nu we het toch hebben over landen ver, ver weg van de Randstad: zeer binnenkort dropt Limbabwe, een album van onder anderen Victoire x Festus, $keer & Boo$ en nog een hele hoop andere rappers uit Limburg. Luister hier alvast een voorproefje, en bekijk Bunky hierboven.



De clip is geproduceerd door Sanjin Hadzalic, dus echt een verrassing dat ze naar Bosnië zijn afgereisd kun je dit niet noemen. Hij is als kind uit deze regio gevlucht naar Nederland, en maakt nu als fotograaf series over het verwoeste voormalige Joegoslavië. Dit najaar komt daar een boek van, hou z’n Instagram in de gaten voor meer informatie.