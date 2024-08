We hebben een Red Bull Elektropedia Award gewonnen, maar Angèle won er drie

Gisterenavond werd de Flagey overspoeld door enkele honderden in zwart en wit geklede eindbazen, artiesten en meelopers uit de muziekindustrie voor de officieuze awardshow van het Belgische nachtleven. Iedereen probeerde tijdens de receptie, de uitreiking en de afterparty zo cool mogelijk te blijven, wat door de zwembaden gratis vodka-Red Bull en de bijhorende adrenalinerushes compleet mislukte. Ook wij van VICE gingen al snel compleet uit ons dak, omdat we de prijs voor ‘Best Media’ wonnen. Eerlijk gezegd hadden we zo veel liefde niet verwacht. Volgens onze therapeut ligt dat aan een trauma uit onze kindertijd.

Van alle genomineerden was VICE de minst muzikale – op Tomorrowland na. Of dat dachten we toch, want we zagen tijdens de show best veel vrienden en kennissen passeren die we het voorbije jaar (be)spraken. Zo won Angèle ondanks onze waarschuwing dat je niet van haar MOET houden de belangrijke award voor ‘Artist of the Year’. Nummer 2 werd grote broer en über-Belg Roméo Elvis. Charlotte De Witte, die op Pukkelpop een gratis Aperol Spritz gaf aan onze stagiair en daarom onze favoriet was, eindigde derdes.

De beste festivals waren Dour, waar diezelfde stagiair 24 uur doorbracht met een dealer terwijl de rest van de redactie zich op kantoor zat te vervelen, Tomorrowland (zie de diepzinnige video hieronder) en het dreigingsniveau 4 op Couleur Café. De C12 werd dan weer verkozen tot ‘Breakthrough Club/Party/Festival’. Niet onterecht, als je weet dat je er op zondag je geloof terug kan vinden.

Bekijk ‘We vroegen bezoekers van Tomorrowland of ze wel aan morgen denken‘:

Chase won zelf geen award – omdat wij die wonnen – maar reikte er wel een uit voor ‘New Urban’. Blu Samu won voor Glints, terwijl haar kotgenoten van Le 77 geen van hun vier nominaties konden verzilveren.

Welke oude bekende kwamen we nog tegen aan de toog? Hamza, die ondanks de shout-out van Tom Galle naar ‘Life’ niet won. En Stikstof, die het derde beste nummer en het derde beste album maakten. Zij zullen dus nog wat broodjes met gepaneerde kalkoen moeten eten. Over eten gesproken, Caballero & JeanJass wonnen de ‘Marc Meulemans Award’ voor het artwork van Double Hélice 3. Daarop dragen ze ruimtepakken, omdat ze geregeld spaced-out zijn.

De volledige lijst winnaars en keiharde losers vind je bij Red Bull Elektropedia. Als je om sadomasochistische redenen de hele awardshow wil zien, herbekijk dan op eigen risico de 1 uur en 45 minuten durende livestream. Skip gerust in een keer naar de chaotische uitreiking van onze award door Paul Jambers op minuut twaalf.

