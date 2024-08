Dwaal met Harco door zijn bizarre comadromen in de nieuwe ‘Joardy Season’

Heugelijk nieuws voor iedereen die weleens lacht of ambities heeft om dat ooit te doen: er is een nieuw Joardy Season. Voor de VPRO hebben Jim Deddes, Jan Hulst en Giancarlo Sanchez (allebei regie) opnieuw de koppen bij elkaar gestoken, het blauwe jasje van het alom geliefde enigma Harco afgestoft en hem vervolgens getrakteerd op tien afleveringen van een serie waarin hij het middelpunt van de aarde mag zijn.

Althans, het middelpunt… Harco ligt dit seizoen tragisch genoeg in een diepe coma, maar gelukkig wordt er goed voor hem gezorgd door Hannah Hoekstra, gespeeld door actrice Hannah Hoekstra, die schoon genoeg heeft van het zijn van actrice Hannah Hoekstra en graag de zorg in wil om iets te kunnen betekenen voor de medemens. En, ja, kijk: ik kan nu wel proberen uit te leggen waar het over gaat, maar dat kan je bij de projecten van Jim Deddes beter achterwege laten. Kijk maar:

Hij is in ieder geval ontzettend blij dat er weer een nieuw seizoen is, en dat het opnieuw is gelukt om een setting te creëren waarin we steeds dichter bij de kern kunnen komen van wie Harco nou eigenlijk is en van wie hij wil zijn. Ik sprak Jim over het maakproces, en over wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn voor hem als schrijver en acteur.

VICE: Vind je het nog spannend als je een aanvraag moet doen voor geld, als jullie weer een script hebben gemaakt voor een verhaal wat misschien moeilijk te snappen is?

Jim Deddes: We hebben wel een klein half jaar gewerkt aan de voorbereiding. Dit kloppend maken is nog niet zo simpel, zoals je misschien snapt. Dit gaat eigenlijk bij alle fondsen zo: je moet heel goed je ‘waarom?!’ duidelijk maken. En dat snap ik ook wel, je krijgt behoorlijk wat subsidiegeld, en zeker met wat mij maken is het belangrijk om duidelijk te kunnen maken waarom mensen in godsnaam hebben besloten ons subsidie te geven.

Ben je inmiddels niet in een positie dat je kan zeggen: we hebben bewezen dat het werkt en fucking grappig is, geef ons gewoon dat geld?

Ja, nee, zo werkt het niet. Mensen willen heus nog wel vooraf weten what’s up. Het zijn niet meer de jaren negentig waarin de mannen van Jiskefet op zondagmiddag een videoband met opnames door een brievenbus konden gooien omdat het toch wel goed was wat ze maakten.

Heb je het gevoel dat je te laat geboren bent als je dat hoort?

Nee man, totaal niet. M’n ambitie ligt ook niet bij het eeuwig sketches maken. Het blijft altijd chill, maar ik wil wel meer op den duur. We hebben met dit seizoen duidelijk gekozen voor de stijl van een ‘gewone’ Netflix-achtige serie – waar de absurde binnenwereld van Harco natuurlijk wel in zit. Maar het begint gewoon als een klassieke ziekenhuisserie.

In de lockdown ben je opnieuw begonnen met echt korte shorts op Instagram. Wat je bij sketches vaak ziet dat er mensen na worden gedaan die al extreem zijn, maar wat voor mij die van jou zo goed maken is dat je mensen nadoet die iedereen min of meer kent. Mensen die wel dom zijn, maar niet dom genoeg om een blijvende indruk te maken of makkelijk te imiteren zijn. Zoek jij die bewust uit?

Vroeger deed ik wel echt m’n best om te onthouden wat iemand in de tram zei bijvoorbeeld, maar nu zie je de hele dag zo veel infantiliteit langskomen op je telefoon. Reclamefilmpjes, mensen die een coole nieuwe start-up hebben en denken dat jij dat ook wil. IJdelheid is zo ongelofelijk door het dak heen geschoten. Die ‘stel me een vraag’-functie op Instagram. Eh, ja? Ben jij de Dalai Lama? Ga jij alles even oplossen?

En ik denk echt niet dat ijdelheid nieuw is, maar wat wel nieuw is, is dat het constant zichtbaar is en dat de mogelijkheden om het te etaleren eindeloos zijn. En ik vind best dat mensen die denken dat dit soort dingen alleen maar positiviteit teweeg brengen mogen weten dat ze gehaat worden. “Wil jij ook stoppen met school en dropshipper worden op Bali?!” Nee, totaal niet. Ik weet niet eens wie je bent. Dat holle opportunisme werkt ontzettend inspirerend voor mij.

Hoe veel rek zit er nog in Harco?

Da’s een goede vraag. Je wil stijgen en groeien in wat je doet en wat je maakt, en wat je daaraan verdient. Maar we hebben eigenlijk altijd gemaakt wat we wilden maken en wat we leuk vonden. Dat heeft ons ook vooruit gebracht. Ik was eerst een werkloze acteur, toen ben ik die filmpjes gaan doen en dat heeft me rollen gebracht en me echt een schrijver en ontwikkelaar gemaakt. Die filmpjes hebben dat gedaan, en daar hoefde ik niet voor mee te doen aan Wie is de Mol of De Slimste Mens. Een spel winnen – en vanuit dat verder stoten – ook dat is zo hol.

Ben je trots?

Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we steeds beter zijn geworden. Joardy Sitcom was bijvoorbeeld wel leuk, maar ook te gehaast en niet helemaal wat we wilden, en daar leer je dan van: we hebben meer tijd nodig voor dit, vooraf moeten we beter inzoomen op dat. Dat soort dingen. Die stap hebben we nu wel gezet en ik ben trots dat we dat met z’n drieën hebben kunnen doen.

Ik bedoelde eigenlijk: ben je trots op jezelf en dat het je gelukt is zonder bijvoorbeeld aan zo’n spelshow mee te doen?

Nou, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik het ooit een goed idee vind om een maand op een eiland te zitten om daar allemaal spelletjes te doen. Inzetten op dat soort dingen straalt ook een bepaalde haast uit die heel logisch is, maar niet nodig. Haast die komt uit gedachtes als: ‘ik ben nog niet een geziene acteur’ of ‘deze persoon is even oud als ik maar heeft al wél een hoofdrol in een speelfilm of een Gouden Kalf’. Terwijl je er eerst maar eens even achter moet komen…

…wie je bent?

Nou, ja, letterlijk. Ik ga volgend jaar de hoofdrol spelen in de nieuwe film van Jim Taihuttu over gabbercultuur en toen ik die rol kreeg dacht ik ook: als ik nu 21 zou zijn zou ik alleen maar angst hebben hiervoor. En nu heb ik er echt zin in en heb ik veel meer overzicht en grip op wat alles inhoudt.

Belangrijke vraag: hoe ruikt dat blauwe jasje van Harco inmiddels?

Het is een erg schoon jasje, wat je niet verwacht als je alle gore vlekken ziet. Maar ik sta er eigenlijk altijd mee buiten dus het is goed doorlucht. Maar het is een prima vraag wanneer dat ding een keer gestoomd gaat worden. In een van de afleveringen gaat Harco terug naar zijn jeugdjaren op de basisschool en we hebben dat jasje superklein na laten maken.

Zou je eigenlijk vrienden met Harco kunnen zijn?

Nou, hij heeft wel een nuchterheid die relaxed is, toch? Hij is ongefilterd, altijd, zonder direct een lul te zijn. Hij zeikt wel veel, maar zelfs in Huilon zit een bepaald opportunisme. Hij benoemt dingen die hij naar vindt, maar zonder een opgeheven vingertje. Daardoor voelde het ook wel naar om hem helemaal door de mangel te halen voor dit seizoen. Arme vent.



Het nieuwe seizoen van Joardy Season is vanaf vandaag (22 oktober, 17:00) te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.