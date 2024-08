Draai altijd je deur op slot als Merol je onderbuurvrouw is

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we singer songwriter Merol over haar favoriete lifehacks en over die ene keer dat ze straalbezopen in het bed van haar bovenbuurman terechtkwam.

VICE: Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt? Merol: Een hart. Harten, zelfs. Ik heb het twee keer uitgemaakt en dat was op z’n zachts gezegd niet heel leuk. Op dat soort momenten ben ik supergefocust en emotieloos. Ik weet: dit moet ik doen, dit moet nu gebeuren. Ik sluit dan m’n eigen emoties af, tot ik thuis kom. Je moet nou eenmaal praktisch zijn. Als je het huilend uit gaat maken denkt die ander dat je het misschien niet wil. Dus gelukkig ben ik de ijskoningin hier.

Videos by VICE

En als kind…Ik had een zusje, zes jaar jonger dan ik, en ik moest heel erg wennen aan het feit dat ik de aandacht van m’n ouders met haar moest delen. Ik werd daar heel jaloers van. Dus ik heb wel eens een enorme legotoren die we samen hadden gebouwd omgegooid, en toen ben ik huilend naar m’n moeder gelopen en heb ik gezegd dat m’n zusje het had gedaan. Om haar aan mijn kant te krijgen.

Als jij morgen sterft, wie is er dan niet welkom op je begrafenis? Viktor Orbán, Trump, Lukashenko, Bolsonaro. Mochten zij naar mijn begrafenis willen, zijn ze niet welkom. Het zijn schurken, zij passen op een poster met allemaal vlammen achter zich. Sinds de lockdown ben ik meer bezig met de wereld. Ik was eerst alleen maar bezig met mijn carrière, dat was het enige wat ik aan m’n hoofd had de hele dag. Nu heb ik ineens tijd om de krant te lezen en het nieuws te volgen, en hou ik me er automatisch mee bezig.

Ik weet wel al goed hoe m’n kist eruit moet zien. Ik wil graag dat mensen het gevoel krijgen dat ze er ook in willen liggen, omdat het zo mooi is. Een kist met fluweel, rood, en aan de buitenkant allemaal spiegeltjes zodat het een discobal is. Waar ik dan in lig met m’n mooiste kleren aan. Het liefst ook op een ronddraaiende schijf, zodat ik heel hard rondjes kan draaien.

**Welk nummer dat jij ooit hebt geschreven kan je nu gestolen worden?

**Geen. Omdat het allemaal, stuk voor stuk, hits zijn. Nee kijk: als ik een nummer uitbreng ben ik ‘m vaak al zat, omdat ik het dan al zo vaak heb beluisterd. Als ik terugkijk op wat ik heb gemaakt, zijn er echt wel dingen die ik niet meer goed vind. Maar ik vind het ook vet als iemands ontwikkeling openbaar is en dat je dat durft te laten zien. Het is alleen maar tof om te zien hoe iemand kan groeien.

Ik heb m’n eerste EP helemaal zelf gemaakt, in GarageBand. Dus je hoort ook allemaal gratis geluidjes. En ik zing daar ook gewoon nog wat kinderlijker. Ik durfde niet echt voluit te zingen. Nu durf ik veel meer uit m’n comfortzone te stappen en te kijken naar wat ik allemaal kan. Dus m’n stem klinkt gewoon heel anders.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf: “ik ga nooit meer drinken”. Oei, ga ik dit vertellen? Ja. Toch maar wel. Het was vreselijk.

Soms, als ik heel veel heb gedronken, ga ik ‘s nachts in m’n slaap gekke dingen doen. Ik ben een keer naakt in het bed van de bovenbuurman gekropen. En dat herinnerde ik me pas de ochtend erna. En gelukkig is hij een vriend van m’n vriend, en niet een wildvreemde. Maar ik ben dus wel naakt over zo’n algemene trap naar boven gelopen, en bij hem in bed gaan liggen. Hij zei: “hey, volgens mij ben je verkeerd en moet je naar beneden.” Dat was superlief, maar ik schaamde me enorm. Dus toen dacht ik wel echt dat ik nooit meer moest drinken.

Ik heb ook een keer naast de printer geplast. Ik werd wakker zonder shirt, en zag een plasje naast de printer liggen. Toen vond ik m’n shirt helemaal nat onderin de wasmand, waar ook nog een wc-papiertje op lag. Dus ik heb geplast, afgeveegd, en toen gedacht: hey dit is een beetje gek, ik ga het opruimen met m’n shirt, en dat shirt dan weer onder in de wasmand verstoppen. Knettergek. Ik ga nóóit meer drinken.

Wanneer heeft er voor het laatst iemand tegen je gezegd dat hij of zij trots op je is? Hmm. Wat erg dat ik zo lang moet nadenken, ik heb er geen actieve herinnering aan. Op een gegeven moment hoorde ik dat ik een musicalfilm mag gaan maken, en ik denk dat er toen wel iemand tegen me heeft gezegd dat-ie trots op me is. Maar ik weet niet meer wie dat was. Wel een beetje treurig. Of misschien wordt het zo vaak gezegd dat het niet meer zoveel betekent.

Ik was zelf wel heel erg trots op mezelf. Ik zat op de fiets, terug van een baarmoerderhalskankeronderzoek. Dus ik had net met m’n benen wijd gelegen in zo’n stoel, en het was allemaal vreselijk, en ik was een beetje aan het treuren. Maar toen werd ik gebeld dat ik die film mocht maken en was ik in een klap enorm trots op mezelf.

**Maak de volgende zin af: ‘het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…’

**Social media. Ja, ik denk dat social media alle problemen in de wereld veroorzaken of verergeren, op dit moment. Het zorgt ervoor dat je jezelf extreem centraal gaat stellen en heel erg bezig bent met hoe jij overkomt op anderen. Ik vind het een goede zaak dat Instagram het op sommige plaatsen al verplicht maakt om te vermelden dat je Photoshop gebruikt als je je taille ineens heel smal maakt. En het is gewoon eng dat het moeilijker wordt om te zien welke bron echt is. De democratisering van de megafoon: iedereens mening is belangrijk en moet worden gehoord, terwijl het moeilijker wordt om te filteren.

Wat vind je het leukste aan het internet? Lifehacks. Het is toch geweldig hoeveel filmpjes er zijn die jou dingen leren? Weet jij dat een paardenbloem, zo’n fluffy ding, nog steeds fluffy blijft als je ‘m in water stopt? Of dat je een envelop helemaal niet aan de bovenkant moet openscheuren, maar een klein scheurtje bovenaan maken en dan verticaal scheuren? Of dat je een wc-rol even in moet drukken voor je ‘m aan de houder hangt zodat-ie niet per ongeluk helemaal afrolt en op de grond ligt? En op het internet kun je de hele dag zien wat katten doen.

Wat is de belangrijkste les die jij van je ouders hebt geleerd? Mijn ouders hebben vroeger heel veel met me geknutseld, en heel veel muziek geluisterd, en ze zijn met me naar het theater gegaan. Creativiteit werd heel erg gestimuleerd, waardoor ze eigenlijk zeggen: ga leuke dingen doen in het leven. En m’n moeder hamerde er altijd op dat ik niet egoïstisch moest zijn. ‘Ikke ikke ikke en de rest mag stikken’ kreeg ik vaak te horen. Dus dat zijn twee dingen die ze me mee hebben gegeven: ga iets leuks doen, en denk ook eens aan een ander.

Wat is de vreemdste DM die je ooit hebt gehad? Nou, ik krijg best wel veel dm’s, en ik heb een mapje aangemaakt met screenshots van suggesties voor nummers van mensen. Zal ik er een paar voorlezen?

Hey Merol en/of management. Ik denk dat ik misschien een geniaal idee heb over een liedje. Het gaat over dat twee tieners elkaar ontmoeten als vakkenvullers.

Hey Merol. Mijn vriendinnen en ik bedachten net dat er echt een liedje moet komen over vriendschappelijk verliefd zijn. Dat je zo erg houdt van je vriendinnen dat je dat wil uiten. Dus bij deze inspiratie voor een nieuw liedje?

Hey Merol. Ik zit nu bij m’n vriendin en ze heeft een poes, en als ze stout is moeten we water op haar spuiten zodat ze het afleert, ze is nog een kitten. En toen zei ik: ‘spuit op je poes’, haha, dat klinkt heel fout, en toen dacht ik aan jou en over dat je daar een liedje over moet maken.

Ik heb echt lieve fans, en ik vind het ook net iets te leuk om herkend te worden. Ik vind het leuk om met fans te kletsen, of op de foto te gaan. Ik was een keer op vakantie op Texel met wat vrienden en toen stapte een meisje op ons af. Ik zei tegen m’n vriendinnen: ‘zul je net zien, word ik weer eens herkend’. Maar toen vroeg ze waar de zeehondencrèche was. Daar schaamde ik me wel erg voor. En het grote publiek kent mij echt niet, hoor. Maar omdat je af en toe op televisie komt en in de openbare ruimte iets doet, voel je je wel eens bekeken en denk je snel van mensen dat ze je misschien herkennen. Dat is wel lastig. Daarom is het zo fijn als iemand gewoon op me afkomt.

Is er een moment in je leven dat je terug wil draaien met de VAR? Twee jaar geleden, toen het zo sneeuwde, liep ik van een trap af en ben ik zo hard gevallen dat ik nog steeds last heb van m’n stuitje en m’n onderrug. En ik heb ook een scheurtje in m’n heup. Ik val echt uit elkaar door die ene val. Dus dat zou ik wel terug willen draaien, en in de tweede poging gewoon de reling vasthouden. Maar goed: met terugwerkende kracht weet je altijd beter waar je mee bezig bent.