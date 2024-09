Je kunt nu je eigen cover van ‘VIEWS’ maken

Ah, het internet, wat is het toch een mooie plek. Een paar dagen terug gaf het ons nog een mash-up van Drake en Father John Misty die – bij gebrek aan een betere omschrijving – fucking HARD is.

En nu zijn we hier, een dag voor de release van Drake’s nieuwe album VIEWS, een album waar heel veel van verwacht wordt en waar veel druk op ligt. Als Drake levert, zou het zomaar een klassieker kunnen worden. Lukt het hem niet, dan kan het wel eens een van de grootste flops in de muziekgeschiedenis worden.

Hoe dan ook, als je Drake zegt, zeg je memes en memes zijn altijd grappig. De cover van VIEWS heeft de creatieve sappen van het internet al laten vloeien, maar het wordt nog beter en makkelijker. Een mediabedrijf genaamd The Young Astronauts heeft een Views-generator gemaakt. Het is supersimpel: upload een foto naar keus, klik op het knopje en er verschijnt een fijne kleine Drake in het midden van de cover. Vervolgens kun jij, meester van het universum, deze fijne kleine Drake verplaatsen naar waar je maar wil. Herinner je je de Drake Shake app? Zelfde idee.

Omdat we ons verveelden en het bijna weekend is, hebben we voor ieders vermaak een paar Views covers gemaakt. Wanneer je klaar bent met lachen, kun je hier zelf lekker aan de gang.