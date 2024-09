Co muzycy nosili i robili na Instagramie w tym tygodniu 6/27

Zanim zaczniemy, chciałabym przekazać Beyhive szczere przeprosiny, że w tym tygodniu nie wybrałam żadnego zdjęcia Beyonce. Teraz pewnie zastanawiacie się, co skłoniło mnie do tak niespotykanego okrucieństwa, więc z chęcią opowiem wam, co się stało. Na prośbę swojej mamy (naprawdę!) oglądałam klip “American Oxygen” Rihanny, bo twierdziła, że jest “bardzo pouczający”. Więc obejrzałam, polubiłam i wtedy pomyślałam, że zobaczę też “Run This Town”. Weszłam na YouTube, żeby sprawdzić, czy jest już dostępne. Prawdopodobnie można je znaleźć tylko na TIDALu. Więc w wyrazie cichego protestu zdecydowałam się nie publikować w tym tygodniu fotek Bey. Ani Rihanny. Jestem bezwzględna. Gdybym była raperem, powinnam nazywać się Petty Wap. A tak poza tym, zobaczcie, co przygotowałam dla was w tym tygodniu.



OOCH PŁOOOONĘ!!!! Wiz Khalifa twierdzi “Nie jestem śmieciem, TO TY NIM JESTEŚ” TRZECI STOPIEŃ SAMOSPALENIA!!! Aż przypomniała mi się stara reklama Wojowniczych Żółwii Ninja, w której jakiś dzieciak jest zmuszany do zapalenia fajki, na co Leonardo odpowiada “Prawdziwy Żółw Ninja nie pali”. Szkolny ciemiężca nie ustępuje: “No dawaj kurczaczku”. A dzieciak: “Nie jestem kurczakiem. Za to ty jesteś indykiem”. PŁOOONĘ!!! W każdym razie, gdybyś to ty Wiz stał za tym żarcikiem, twoja twarz nie byłaby zasłonięta. OCHH PŁOOONĘĘĘ!!!! Okej, już starczy.

Po tym poście kurewsko chcę poślubić Tylera, The Creatora. Kogo jeszcze chcę oszukać? Marzyłam, by wyjść za tego gościa od kiedy zjadł karalucha w “Yonkers””. A tak poza tym, to pojęcia nie mam, dlaczego ubrał się jak piłkarski sędzia.





A tu Drake dołącza do #BrodowegoGangu. Chodząc przy tym do klubu w neonowej bluzie.





Czy milionerzy dołączają do jakiejś specjalnej, meetupowej grupy, żeby wszyscy się odnaleźć? Bo jak niby poznali się Marky Mark i 50 Cent? Bo obaj przejawiają silny sentyment do liryzmu i zdejmowania swoich koszulek? Jak to się dzieje? Żądam odpowiedzi. I dlaczego, do kurwy, są na koncercie New Kids On The Block? No tak. Wszyscy teraz kochają Donnie Wahlberga. Cóż… Mam więc dla ciebie wiadomość, Curtis. Donnie był zawsze moim ulubionym New Kid. Więc SPŁOŃ!





To ja – ubrałam się i czekam, żeby wyjść ze znajomymi na miasto, a oni powiedzieli, że będą jednak dopiero koło 20:30. A jest dopiero 19….





Snoop wygląda jak typki, którzy podchodzą do ciebie na Times Square i szarpiąc za rękę mówią: “Przepraszam, Ślicznotko. Lubisz może hip-hop? Mój zespół nagrał właśnie nowe CD”. I wtedy odpowiadasz, że nie i idziesz dalej, na co słyszysz “No to pierdol się, dziwko”.





Madonna po raz kolejny podkreśla tu, że jej #TBT stroje są naszymi strojami przyszłości. Serio? A przypadkiem nie nosiłaś tego wczoraj? Mogłabym przysiąc, że tak. I pewnie jutro też to założysz!





Ariana Grande w peruce wygląda zupełnie jak J-Lo w tej roli filmowej, w której próbowała nie wyglądać jak J-Lo.





Biebs i jego paczka wyglądają ultra swaggersko – zupełnie jak w przededniu Rumspringa. Kurewsko swaggerskie dzieciaki. Teraz idźcie tam i zacznijcie grzeszyć.





Nakrzyczcie na naszego Dana Ozzi za wrzucenie tego wspaniałego aktu sztuki. Możecie też nakrzyczeć na gościa z Desaparecidos z tatuśkowym ciałkiem i kijami golfowymi w rogu, że doprowadził was aż do tego momentu. Robi to dla Nebraski, a ja jestem kurewsko podniecona.





Willow Smith ogląda gdzieś interesującą sztukę, a ty właśnie pobrałeś Snapchata, pieprzony frajerze.





Chciałam zatytułować to #Cele ale wiem, że nie miałabym nic przeciwko.





Okej i kiedy jego tour bus zostanie okradziony, pomyśli sobie “Co ja najlepszego zrobiłem?”. Na marginesie, to ustrojstwo wygląda całkiem nieźle.





Ja też, Azealia. Ja. Też.





Czuję się zaszczycona faktem, że laska ze stanika to moja koleżanka Koku. Zróbcie dla niej niezły hałas! Poproszę o oklaski! I hej, Luda, to nie jest śmieszne. To kurewsko wspaniałe.

Kathy Iandoli od tego momentu będzie nazywała się „Petty Wap”. Śledźcie ją na Twitterze.