Zapomnijcie o Adele – The Beatles generują 82 miliony funtów rocznie dla Liverpoolu

The Beatles wiedzą, jak zrobić coś raz, a dobrze. Ujawniono, że nieistniejąca od dawna grupa, generuje 81,9 milionów funtów dla gospodarki Liverpoolu każdego roku. Oznacza to również, że wspierają ponad 2000 miejsc pracy. Zdajecie sobie sprawę jak wiele biletów na przejażdżkę Magical Mystery Tour musi zostać sprzedanych, by osiągnąć te liczby? Nie jesteśmy nawet sobie w stanie tego wyobrazić.

Ostatni raport stworzony wspólnie przez Uniwersytet Johna Moora oraz Radę Miasta Liverpool pokazuje, że legendarni The Beatles doprowadzili do wzrostu ekonomicznego o 15 procent i przewiduje się, że z każdym kolejnym rokiem, może być on jeszcze większy.

Videos by VICE

Profesor Simon Yates, pracujący na co dzień w Instytucie Kultury oraz autor wspomnianego wyżej badania, był podobny zachwycony odkryciem i tym, co tak naprawdę oznacza ono dla Liverpoolu, gdy dzielił się wiadomością z portalem The Telegraph.

“Z raportu jasno wynika, jak ważnym elementem kulturalnym i ekonomicznym jest grupa The Beatles dla Liverpoolu. We wszystkich ankietach, które przeprowadziliśmy, okazało się, że istnieje silne przekonanie, że miasto jest atrakcyjne dla turystów ze względu na jego połącznie z The Beatles. Ekonomiczny wpływ i wartość kulturowa zespołu ma zarówno pozytywny wpływ na fanów, odwiedzających, jak i samych mieszkańców miasta, dlatego też musimy dbać o to, by zachować wysoki standard, jeśli chodzi o promowanie spuścizny po The Beatles.”

A więc to tak. Inne miasta mogą brać tylko przykład. Newcastle, gdzie jest magiczny autobus sygnowany imieniem Gazza? Stoke-on-Trent, dlaczego “Rudebox” nie zainspirowało was do upamiętnienia Robbie Williams w centrum miasta?

Poznań, jakim cudem nie wykorzystano jeszcze Peji jako karty przetargowej? Toruń, podsuwamy pomysł Małpy sprzedającego pierniki… Warszawa? Kraków? Trójmiasto? Pieniądze wydają się leżeć na ulicy!