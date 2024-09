Sampha powraca z świetnym singlem “Timmy’s Prayer”

Zdjęcie via Facebook

Minęły trzy lata od kiedy londyński wokalista, producent i kompozytor Sampha zaczarował nas fantastyczną EP “Dual”. Na uznanie zasługiwały w tym czasie też liczne kawałki, w których udzielał się gościnnie, nagrywając z takimi asami jak SBTRKT, Drake czy Katy B.

Dziś Sampha, w końcu, powrócił z czymś w pełni autorskim. “Timmy’s Prayer” to numer o sporym ładunku emocjonalnym, potęgowanym przez takie wersy jak “I came to the gates / But you turned me away / You ask me what I’m waiting for / I’m waiting ‘cos I’m fucked up”. W muzyce czuć echa kompozycji Jamesa Blake’a. Składa się to na wyśmienitą całość.

Po wypowiedzi artysty na Twitterze można wnioskować, że to dopiero początek atrakcji, które dla nas przygotował. Czekamy zatem na więcej, słuchając z przyjemnością “Timmy’s Prayer”.