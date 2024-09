The Strokes powrócili z wideo inspirowanym science-fiction “Drag Queen”

The Strokes powrócili! The Strokes powrócili! I jeszcze raz: The Strokes powrócili! Najpierw niespodziewana premiera epki “Future Past Present”, a teraz kolorowy klip, inspirowany science fiction z lat 80-tych. Dwie minuty totalnej hipnozy.

Tak prawdę pisząc to jest to tylko wideo z tekstem kawałka, ale oznacza to, że możecie zaśpiewać “profiting from war, fighting as a victim, always wanting more, trying to trick your brothers, get them to fight it for ya” wraz z Julianem Casablancasem. W pewnym momencie na ekranie pojawia się wielki napis “THANK YOU INTERNET!”, który jednak wydaje się nieco obłudny.

Niestety the Strokes nie pojawiają się w klipie. To dziwne biorąc pod uwagę wcześniejsze wideo grupy i wszystkie zbliżenia na uroczą twarz Juliana. Mimo to, nowy teledysk jest wart waszej uwagi. Zobaczcie sami!