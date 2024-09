Conheça DJ Johnny Basil

A noção de “cool” é esquisita, né? O que é cool de verdade? Alguma coisa é cool verdadeiramente? Chamar algo que é cool de “cool” imediatamente tira sua maneirice? A palavra “cool” é algo que só os publiças de 40 anos acreditam hoje em dia? Isso é cool? Você é cool?

Um cara que é definitivamente cool, um homem que olhou pra definição de “cool” no dicionário e disse “não, foda-se, hora de uma nova definição”, um homem que personifica a ideia de cool é o DJ Johnny Basil. Ele se parece com o seu pai obcecado pelo Iggy Pop, vestindo-se como um DJ Harvey derretido e isso, meus amigos, é o visual mais cool do mundo ao final de 2015. Eu sei, quando éramos jovens achávamos que o visu certo para 2015 seria se vestir como o Paul McCartney nessa apresentação de “Silly Love Songs”, ou, sei lá, um robô com um pinto pneumático, mas não, o que é realmente cool em 2015 é um cara que parece que toma banho de formol e que sempre tem um banza escondido em sua sunguinha. Essa é a verdadeira face do cool no mundo pós-pós-moderno-pós-internet:



As poses de “quem, eu? o que foi?”, os óculos escuros, as pernas reluzentes — tudo isso se mistura em uma imagem tão potente que vários dos 1838 seguidores de Instagram do DJ Johnny Basil já relataram estarem possivelmente grávidos dele. Esse, eu decidi, é o homem que eu quero ser. DJ Johnny Basil é o cara que parece que está sempre indo em direção ao por do sol em uma moto preta reluzente. Ele parece um cara que come filé mignon cinco noites por semana. Ele parece um cara que diria “não que eu queira me gabar, mas…”. Ele parece um cara que transaria sua mulher antes de te pagar uma cerveja e você apertaria sua mão e tomaria aquela lager antes de largar ela para sempre.

Mas quem é o DJ Johnny Basil? O que mora no coração desse monumento de gelo ao eterno poder do “cool” enquanto conceito? Quando ele acordou de seu sono criogênico direto do set de Boogie Nights? Quando foi que DJ Johnny Basil se transformou de um simples Johnny Basil no selvagem e vestido de couro DJ americano que todos nós conhecemos e amamos? Por que, por que, não podemos parar de pensar no filme de brothers que começamos a dirigir em nossas cabeças chamado Braking Basil onde nós nos metemos em altas trapalhadas e muita diversão — brigas de bar! Transas no banco de trás do carro com vista para a cidade! Uma cena de golfe! —estrelando nós dois?

Embora eu não tenha a resposta para todas essas perguntas — e se você conhecer algum diretor ou produtor executivo procurando um novo projeto, por favor me avise porque eu realmente acho que Breaking Basil tem potencial e tenho um storyboard detalhado pronto e tudo —, sei algumas coisas sobre o DJ Johnny Basil.

DJ Johnny Basil aparentemente se chama Heru John Basil e ele costumava fazer resenhas de discos para o L.A. Record, de onde saiu a informação de que “Heru vive em uma caverna cercado pela sua imensa coleção de vinis que ele colecionou desde seus dias como trabalhador da Camel Records e Noise Noise Noise. Ele não usa a internet nem lê revistas.”

Eu sei que o homem que o jornal OC Weekly descreve como “o heremita psicodélico mais maluco de Los Angeles” toca uma ampla seleção de discos quando discoteca, disco da melhor qualidade, funk cabuloso, e um bom boogie. Eu sei também, que ele tem a mesma explosão de sensualidade que o Iggy Pop quando dança.



Mais importante, eu também sei que o DJ Johny Basil é o cara mais cool do planeta porque ele é apenas isso — um autêntico homem da Califórnia. Um cara bem real e genuíno. Ele provavelmente tem cheiro de manteiga de cacau. Ele provavelmente tem um terno de linho e um chapéu panamá no guarda-roupas, só por via das dúvidas. Ele provavelmente é muito bom em acender fogueiras na praia e poderia ensiná-lo a surfar, “se você quiser cara, sem pressão, de boa”. Ele provavelmente tem um velho buggy de andar nas dunas escondido em algum lugar. Ele é tudo, basicamente, que nós não podemos ser.

Não para soar como um antropólogo profissional, mas DJ Johnny Basil é a destilação do tipo de confiança que achamos incrivelmente atraente. Se nós a encontrarmos, achamos estranho, esquisito. Não é à toa que DJ Johnny Basil parece um Julian Cope envernizado. Deus o abençoe, DJ Johnny Basil, por ser o homem que nós queríamos ser.

Mas talvez seja só eu.



Tradução: Pedro Moreira

