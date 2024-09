“Quero Tornar meu Som mais Interessante, Atemporal”, Diz Alesso

Estamos em uma década interessante para a música eletrônica. Os DJs entraram de vez no circuito da fama ao comprovar à sociedade que um artista pode ser grande sem ter um grande disco. O sonho de entrar no estúdio e ficar enfurnado durante meses é algo cada vez mais romântico que real. Para muitos DJs, não é necessário chegar a esse ponto, mas existem aqueles como Alesso, alguém que entregou suas demos ao pai de Sebastian Ingrosso, alguém para quem criar um álbum é um sonho que se tornou realidade.

Na semana passada, sentei para conversar ao telefone com ele, um garoto um tanto introvertido que no entanto entende perfeitamente onde está agora e o que representa ser parte de uma geração de jovens bem sucedidos na grande indústria do EDM. Seu novo álbum, Forever, é um dos mais aguardados dessa geração de fãs, com vários de seus singles como “Heroes”, “Cool” e “Under Control”, entre outras faixas que só havíamos escutado em suas apresentações ao vivo.



THUMP: Você está em pleno lançamento do seu primeiro disco de estúdio, como está se sentindo com os comentários que as pessoas e publicações tem feito até agora?

Alesso: Me sinto ótimo, o feedback em geral tem sido positivo. Todos estão muito emocionados, eu estou muito emocionado. Demorou muito para sair, mas é incrível que finalmente tenha sido lançado, demorou um pouco mas finalmente está pronto.

É um pouco comum que alguém da cena esteja lançando um disco, por que é importante fazê-lo?

Já estava na hora. Estou sempre lançando singles e canções para clube, é simplesmente a hora para de fazê-lo, de verdade.

Qual foi o maior desafio ao fazê-lo? Agora que estamos em uma época onde quase tudo soa igual na cena do EDM.

Tentei desenvolver meu som, mas ficar dentro do que as pessoas reconheciam. Eu queria torná-lo mais interessante, atemporal. Às vezes você não pode planejar muito, apenas deixar fluir. Afinal, música é música.

Você fará uma festa de arromba em Las Vegas para apresentar seu álbum. A primeira vez que o vi ao vivo foi quando abriu para o Swedish House Mafia no primeiro EDC Las Vegas. O que significa para você essa cidade desde aquele 2011, numa época que começava sua carreira artística?

Hoje tenho uma casa aqui, é um grande mercado para os DJs virem e tocarem. Os clubes se adaptam dependendo do tipo de DJ que está tocando em cada noite. Tem uma grande importância na carreira de todos.

Possivelmente muita gente da América Latina o está acompanhando rumo a essa grande festa. O que Alesso os recomendaria fazer na balada?

Minha dica seria para que saiam com seus amigos, jantem e divirtam-se muito. Las Vegas irá te guiar sozinha para ter uma noite maluca.

Você vai participar de muitas festas e festivais no verão do hemisfério norte. Vai rolar uma turnê focada apenas no seu disco?

Estarei muito ocupado o verão inteiro, pois terei uma grande turnê pela Europa e alguns shows em Las Vegas. Sim, estou planejando algo grande para quando terminar essa temporada mas quando estiver seguro que irá fluir muito bem.

Muitos dos meninos que lêem a THUMP estão ansiosos para que seu ídolo os dê alguns conselhos para as produções, quais seriam suas dicas para que comecem a produzir?

Trabalhem duro, porque existe muito trabalho atrás de tudo. Concentrem-se, não se distraiam com coisas que não fazem muito sentido e divirtam-se.

Tradução: Pedro Moreira