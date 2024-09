“Eles são os ladrões de hoje, os criminosos, a máfia, os que destroem a nossa economia”

Passaram sete anos desde que Hervé Falciani (ex-informático da filial suíça HSCB) enviou um e-mail às autoridades de vários países, no qual revelava os nomes de mais de 100.000 supostos evasores fiscais. Há uns dias, uma parte da lista de Falciani saiu à luz do dia, depois de uma investigação coordenada pelo Le Monde e The International Consortium of Investigative Journalists nas quais participaram vários meios de todo o mundo, entre eles El Confidencial e La Sexta.

A filtragem #SwissLeaks destapa o nome de 106.000 pessoas, físicas e jurídicas, residentes em mais de 200 países, e entre as quais se encontram personagens conhecidas do mundo empresarial, da nobreza, da política, da cultura ou do desporto. Entre os implicados mais ilustres desatacam a modelo Elle Macpherson, o cantor David Bowie, o rei de Marrocos Mohammed VI, o fotógrafo Helmut Newton, ou Alfons Godall, do FC Barcelona. Todos eles tinham conta na filial suíça de HSCB, um dos bancos mais importantes do mundo e muito ligado às elites financeiras. No total, acumulavam mais de 100.000 milhões de dólares, de acordo com os dados filtrados.

Segundo publica El Confidencial, Espanha é um dos países com mais presença na lista de Falciani, na qual aparecem 2.694 clientes com saldos que chegam aos 2.317 milhões de dólares. Na lista também aparece o piloto Fernando Alonso. Falciani foi perseguido e detido pelos governos suíços e franceses, acusado de espionagem financeira e revelação de segredo profissional, entre outros delitos. Em 2013 a Audiência Nacional de Espanha rejeitou a sua extradição e decidiu proteger Falciani, que desde então colabora com a Fiscalía Anticorrupción, a plataforma X.net e o Partido X para destapar casos de evasão fiscal.

Há um ano, Hervé Falciani concedeu esta entrevista a Tomi Di Pietro de VICE News.

