Faça uma Viagem Intergaláctica com o Sweyn Jupiter

David Barseghian é mais conhecido pela maioria de nós como um dos caras mais tagarelas do Twitter e o homem por trás do clássico cult underground “Papaya Lipgloss”, uma faixa lançada esta semana pelos caras do Night Slugs, os produtores favoritos de todo mundo de bass music dorsalmente modificada. Este é o Sweyn Jupiter.

Quando ele não está dividindo seu tempo entre distorcidas divagações internas e referências a faixas esquecidas de baile funk, Jupiter pode ser ouvido no programa Radar Radio, na BBC Azn Network, ao lado de caras como o 2SHIN e a Manara, da NS, e tocando nos clubes de Londres. Ele também é membro do trio de avant-R&B British Knights.

Agora que “Papaya Lipgloss” finalmente foi lançada de verdade, depois de um ano de existência no YouTube, chamamos o produtor com tendências cósmicas para uma conversa rápida.

THUMP: Quando você se transformou em Sweyn Jupiter? Qual é o significado desse nome?

Sweyn Jupiter: O Sweyn Jupiter é só uma ideia que tive chapado, que veio de um documentário que assisti sobre o Sueno I, Barba-Bifurcada Haraldsson [rei da Dinamarca, Noruega e Inglaterra – em inglês, “Sweyn Forkbeard“]. Eu estava começando a produzir, alguns anos atrás, e só fez sentido para mim. O nome parecia combinar com o meu som, de certa forma. Jupiter veio da minha fascinação com o universo.

Quando você sai por aí, é David ou Sweyn?

Me apresento como David, sou Sweyn quando entro no estúdio.

Você é bastante ativo no Twitter, mas você se classificaria como um viciado? E quais são os cinco perfis de que você mais gosta?

Mais ou menos, entro lá regularmente, mas definitivamente conseguiria ficar sem ele se me pedissem. O meu top 5 seria: 1) @cher 2) @total_freedom_ 3) @desusnice 4) @2SHIN 5) @youngthug.

Como você conheceu os caras do Night Slugs?

Alex (o Bok Bok) e eu tínhamos alguns amigos em comum e eventualmente fomos apresentados. Isso levou a uma série de sessões no estúdio dele, em que só seguimos uma visão, e depois produzimos a demo inicial de “Papaya Lipgloss” em apenas algumas horas.

Já assisti a alguns vídeos seus e sei que você pode tocar teclado como um louco. Você teve aulas ou é autodidata?

Tive aulas de piano clássico quando era pequeno, mas na adolescência me afastei disso e então me tornei autodidata com o jazz e o blues. Tendo a improvisar e às vezes colocar em partituras o que toco.

Pode me falar um pouco sobre o seu outro projeto de produção, o British Knights?

Somos só três caras com um gosto pelo R&B dos anos 90, e sempre tendo a me voltar para ele como inspiração. Temos muita coisa na manga, inclusive um EP grátis que vamos lançar neste mês ainda.

Chega de falar de música. Vamos falar sério, agora. Por algum motivo – um crime passional, ou um crime de estilo – você acabou no corredor da morte. Qual será a sua última refeição?

A minha última refeição no corredor da morte teria que ser lagosta com manteiga de alho, com abacate como acompanhamento.

Você conseguiu fugir da prisão e acabou numa das festas de aniversário do Diddy em que só se usa branco. O que está vestindo?

Uma jaqueta com capuz de pele sintética branca, com um abrigo de veludo todo branco da DKNY por baixo, e mocassins brancos ou Huaraches, se tênis forem permitidos.

Papaya Lipgloss já foi lançada pelo Night Slugs.



Tradução: Fernanda Botta