Ouça o segundo álbum de estúdio do Nicolas Jaar, ‘Sirens’

No mês passado, o nova-iorquino Nicolas Jaar postou uma foto que indicava que ele estaria trabalhando em novas músicas. Na última sexta (23), ele confirmou via Facebook que o disco se chamaria Sirens. Nessa segunda (26), o músico tornou o disco disponível para streaming em sua rede de rádio online, www.other.people.network, via channel 333.

Ele lançou a plataforma através de sua label Other People, no dia 30 de agosto, adicionando que o selo parou de aceitar inscrições e “vai agora concentrar-se em um lote muito menor de lançamentos anuais a partir de 2017.” Sirens conta com seis faixas e 42 minutos no total. É seu segundo álbum de estúdio, seguindo Space is Only Noise, de 2011.

E isso não é dizer que ele não esteve ocupado nos últimos cinco anos: em 2013 ele lançou Psychic, de seu falecido projeto Darkside, com David Harrington. No ano passado, ele lançou uma versão de longa duração da sua trilha sonora alternativa ao filme de 1969 The Color of Pomegranates, chamada Pomegranates, além de sua série de singles Nymphs e um single para a R&S Records.

