On Deck: Jay Simon

Eu conheci o Jay Simon por conta desse edit sujo de “Faith” que o Kyle Hall tocou nos dois anos de aniversário da Discovery. Me apaixonei por suas mixes e nós começamos a nos falar pela internet. Se naquela época ele já era bom, agora ele consegue montar seleções passando por todos os estilos possíveis. Inclusive aprendi mais sobre rock obscuro pelo Facebook dele do que lendo qualquer outro site.

Desde então ele lançou o selo Must Have Record, que nos trouxe Seven Davis Jr. e o hit “Drifter“, do Saine. Os próximos lançamentos são de um produtor de Boston chamado Renato P., com um EP de seus faixas, e depois um vinil do Teflon Dons, de Los Angeles. Eu nunca ouvi falar nesses dois artistas, mas os trampos são geniais então eu pedi pro Jay aprontar essa mix pro THUMP. Ele nos levou a um passeio pelo boogie, pelo house cheio de suingue e um som mais sexy. Tem até um edit novo do Jade, feito pelo Jay. Confere aí a tracklist:

Videos by VICE

Tracklist:

1. Norman Cook & Billy Bragg – Won’t Talk About It [Go! Discs]

2. Jaymz Bedford – Happy Music [Gold Mink]

3. ???

4. ???

5. Jade – Don’t Walk Away (Jay Simon Edit) [Must Have]

6. T-Coy – Regret [Deconstruction]

7. Andres – Last Call for Alcohol [Mahogani]

8. Kurt Harmon Project – Comin’ Back [Prescription]

9. Renato P – Fireworks [Must Have]

10. ???

11. Lil’ Louis – How I Feel [Dance Mania]

12. Oasis – 13 1/2 (Fabrik Mix) [FXHE]

13. Glenn Underground – ???

14. Black Rascals – Keeping My Mind [Sumo]

15. Members of the House – ???

Jay Simon fala sobre comida e música no Twitter // SoundCloud

Must Have Records no Facebook

Joel é o publisher do THUMP. Encontre-o no Twitter