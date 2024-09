ON DECK: The Geek x VRV

A dupla parisiense The Geek x VRV não parou por um minuto desde que começaram a rodar pela América do Norte, levando sua vibe pesada e cheia de electro-soul. Agora, eles estão prontinhos pra fazer o som deles ir a lugares mais distantes e, pra ajudar nesse processo, os caras prepararam uma mix bem boa pro nosso ON DECK.

Com uma tracklist cheia de versões originais, edits e remixes exclusivos feitos por eles mesmos, The Geek x VRV mostram sua veia pro hip hop, soul e bass music enquanto fazem um lance com uma identidade só deles. Pra quem curte o parceiro de label do duo, GRiZ, e também se amarra no responsável por um de nossos MIXED BY, o Gramatik, essa mix é show demais.

Tracklist:

1. Epic Empire – Landscape

2. Gramatik – Muy Tranquilo

3. The Geek x VRV – It’s Because

4. The Geek x VRV – Walk In The Street

5. Notorious BIG – Dead Wrong (The Geek x VRV Edit)

6. The Geek x VRV – Midnight Thoughts

7. The Geek x VRV – Bloody Mary (IFF Mashup)

8. The Geek x VRV – Hot Cheap

9. GRiZ – Fall In Love Too Fast (The Geek x VRV Edit)

10. The Geek x VRV – All Around

11. Fat Larry’s Band – Act Like You Know (The Geek x VRV Edit)





The Geek x VRV estão noFacebook // Soundcloud // Twitter

O David Garber está no Twitter