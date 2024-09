Quem são os principais produtores por trás do novo disco da Beyoncé

A não ser que você tenha passado os últimos dias em uma caverna, você sabe que a Beyoncé lançou seu sexto disco de estúdio (e segundo projeto visual) Lemonade, após a estreia do curta-metragem que o acompanha na HBO. Com influências de country, dancehall e blues rock, trata-se de um dos discos mais variados e pessoais da artista até o momento.

Por mais que hajam quase duas dúzias de produtores no disco (sem contar a própria Beyoncé como produtora), nós do THUMP destacamos aqui os cinco que acreditamos – parafraseando seu futuro parça-de-turnê DJ Khaled – “essenciais” para o sucesso de Lemonade.

Boots



Faixa que produziu: “6 Inch”

Quem é? Antes de participar do autointitulado Beyoncé, em 2013, Boots (cujo nome verdadeiro é Jordan Asher) era um desconhecido cantor/compositor e músico norte-americano. Um dos destaques do álbum, “6 inch” é um batidão gótico sinistro, com referências à “My Girl” do Animal Collective (analisada pelo próprio Asher no Genius) e um sample do cover animalesco de Isaac Hayes da canção original de Burt Bacharach e Hal David.

Diplo

Faixas que produziu: “Hold Up,” “All Night” Quem é? Você já conhece esse cara, mas ele trouxe toda sua classe ao Lemonade, produzindo duas faixas completamente diferentes de “Run The World (Girls)“, som que já tinha uns samples que depois foram parar também em uma música do Major Lazer. “Hold Up,” intercala com malícia tanto a queridinha dos karaokês do Yeah Yeah Yeahs, “Maps” e “Turn My Swag On” do Soulja Boy, que pelo visto é a faixa favorita dos críticos. “All Night” é uma balada grooveada que chega suave e deve integrar numa boa os shows da cantora, fora que não tem como errar com os instrumentos de sopro vindos de SpottieOttieDopalicious

James Blake



Faixa que produziu: “Forward”

Quem é? Com pouco mais de um minuto, “Forward” do James Blake é mais um interlúdio de piano do que uma música mesmo, mas esta união estava demorando demais pra rolar levando em conta a queda dos dois artistas por baladas arrasa-coração. Torcemos que Beyoncé retribua essa forcinha e participe no esperado disco do britânico, Radio Silence, que deve ser lançado este ano.

MeLo-X



Faixa que produziu: “Sorry”

Quem é? Uma das colaborações mais inesperadas de Lemonade foi a do rapper, produtor e artista multimídia do Brooklyn, MeLo-X, vulgo Sean Rhoen, que trabalhou anteriormente com Beyoncé e Jay Z na turnê On The Run de 2014. A variedade de seu trabalho vai desde um monte de bootlegs remixados de Adele e o EP Curate de 2015, todo cheio de soul (contando com vocalistas convidados como Raury, Little Simz, e mais), mas ele certamente foi convidado por conta do seu ouvido para melodias de influência caribenha. “Ela respeita artistas que são pouco convencionais e verdadeiros com sua arte”, disse à Pitchfork em entrevista recente. “Então ela realmente ouve minhas ideias e colabora bastante quando se trata de finalização e fazer as coisas acontecerem”.

Mike WiLL Made-It

Faixa que produziu: “Formation”

Quem é? Lançada de supetão pouco antes do show da Beyoncé no Super Bowl verdadeiro divisor de águas na internet, “Formation” marcou a primeira colaboração com o criador de hits de Atlanta Mike WiLL Made-It, mais conhecido por seu trabalho com nomes como 2 Chainz, Future, Rae Sremmurd, dentre outros. Com uma forcinha primordial da rainha do bounce de New Orleans, Big Freedia, e diálogos da finada celebridade da internet e rapper Messy Mya, a batida com zunidos e jeitão de alarme de incêndio com pegada trap é o pano de fundo perfeito para este hino de cunho político.

Tradução: Thiago “Índio” Silva

