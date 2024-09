Nessas de Pular no Bote, o Steve Aoki Pode Ter Quebrado o Pescoço de uma Fã

O EDM é enorme. Não somente por sua popularidade e grana, mas pelo espetáculo em si. O bagulho é gigante. Cada um dos festivais, as residências em Vegas e as turnês internacionais cheias de pirotecnia competem para ver qual desses eventos será o maior e a mais sensacional experiência ao vivo – transformando a figura do DJ por trás das carapetas numa estrela do rock. Essa descrição se aplica, mais que ninguém, ao Steve Aoki, que como foi noticiado na manhã dessa terça-feira (19), está sendo processado por uma fã acusado de ter quebrado seu pescoço em um show de 2012.



Notícias dão conta que a treta se deu durante o set de Aoki no Hard Rock Hotel, em São Diego, nos Estados Unidos, quando o DJ muito espertamente mergulhou num bote que estava sendo segurado pela platéia. Era apenas mais um dia comum na vida de Steve Aoki. Nesse caso, infelizmente, a peripécia do DJ deixou uma pessoa inconsciente. Brittany Hickman, a ferida, afirmou ter visitado seu médico que a deixou três dias nos hospital e recomendou que ficasse dois meses longe do trabalho. Brittany disse também que se tivesse tentado elevar seus braços ou de alguma forma tivesse tentado suavizar o golpe ela poderia ter ficado completamente paralisada. Veja o vídeo do incidente abaixo.



Aoki é conhecido por mandar bolos na plateia. E esse é um dos motivos que fez dele um DJ tão famoso, porém essa parada do bolo chamou atenção da ala crítica que aponta os excessos do EDM como catalisador da dance music perder sua razão de ser, fazendo do gênero mais algo sobre malabarismos e menos sobre mixagens e que tais.



Notícias da ação judicial causada pela lesão na coluna vertebral surgiram menos de uma semana depois que Aoki foi forçado a cancelar uma série de datas para fazer uma cirurgia em suas cordas vocais. A razão para operação, segundo um comunicado do próprio DJ, foram os 20 longos anos gritando para a geral em seus shows. Mais uma vez, levando seu carisma ao limite, parece que Aoki gritou: “QUEM QUER UM BOLO NA CARA”, ou algo do tipo, tantas vezes e tão alto que sua garganta desistiu. Isso não deve ser ignorado, isso mostra claramente quanto o Aoki se doa durante suas apresentações. Mas é surpreendente que um DJ, tradicionalmente aquele que seleciona sons gravados previamente, tenha se machucado gritando e ainda assim siga pulando do palco.



O incidente que rolou em San Diego abalou Aoki que disse em comunicado que “jamais iria querer machucar alguém em um de seus shows”. Essa parada nos faz pensar quão bosta é essa indústria do EDM. Os shows do Aoki são uma fábula de como um DJ humilde se torna tão obcecado por gritar, tacar bolo e surfar na plateia ao ponto de quebrar o pescoço de um cara, perder sua voz e cancelar seus shows.A moral da história é que o mané que pula de uma altura de seis metros em cima de um bando de adolescentes vai acabar quebrando o pescoço de algum deles.



