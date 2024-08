Gata, s-au dus vremurile când credeai că-i la modă să bei până uiți de tine

„Wake up in the mornin’ feelin’ like P Diddy / Grab my glasses, I’m out the door, I’m gonna hit this city / Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack / ‘Cause when I leave for the night, I ain’t comin’ back…”

Dacă ai peste 25 de ani, probabil că-ți amintești versurile catchy din piesa „Tik Tok” a lui Ke$ha, lansată în 2009. O auzeai pretutindeni – la radio, acasă la amici când vă pregăteați să ieșiți, în cluburile lipicioase în timp ce personaje cu breton într-o parte și pantaloni scurți din denim purtați peste colanți se frecau unii de alții înainte ca DJ-ul să treacă la „Tipsy” de J-Kwon.

Asta a fost și perioada cu Skins – un serial care și-a făcut reclamă cu adolescenți beți rangă, vomând unul după altul. Iar când Rihanna a scos în 2010 „Cheers (I’ll Drink to That)”, majoritatea dintre noi am crezut că toți ne vom petrece anii următori făcând exact asta. La fel cum a fost mereu. Hai noroc pentru weekend! Să bem pentru asta!

Dar au trecut peste zece ani și uită-te în jurul tău: alcoolul abia că se mai consumă. Potrivit unui sondaj din 2022, realizat de Drinkaware, 26 la sută dintre persoanele cu vârstele cuprinse între 16 și 24 de ani din Marea Britanie nu mai consumă deloc alcool. În august, un raport de la KAM și Lucky Saint a descoperit că aproape o treime dintre persoanele care frecventează barurile nu mai consumă alcool. Nu e o schimbare bruscă sau ceva nou: Piața băuturilor non-alcoolice a crescut cu peste 506 la sută din 2015, iar căutările de pe Google pentru „sober curious” au atins un vârf în 2021 după pandemie.

Am putea petrece ore în șir să dezbatem de ce oamenii nu mai beau ca pe vremuri. Cel mai probabil muncesc prea mult și câștigă prea puțin. Nu au timp pentru mahmureli fiindcă fiecare moment liber trebuie să-l investească în două sau trei joburi în plus. Preferă să stea online. Sunt prea anxioși în legătură cu criza climatică. Dar, în final, multe dintre teoriile astea par să omită un factor major, și anume că alcoolul pur și simplu… nu mai e cool. Aparent ketamina, iarba și ciupercile o duc bine mersi. Dar alcoolul? A trecut printr-o criză de PR.

Odată ce observi, nu mai scapi de asta. În timp ce scriam articolul ăsta, nicio piesă din UK Top 10 nu menționează beția. „I don’t party but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it,” spune Cental Cee în „Doja” (îți poți imagina un rapper din anii 2000 să spună asta?). Niciunul dintre serialele cele mai populare din ultimii ani – Sex Education, Heartstopper, chiar și Euphoria – nu mai par să ridice în slăvi alcoolul cum o făceau serialele TV. Când personajele din Euphoria beau, semnalizează o problemă serioasă. Bețiile în cultura pop sunt acum arătate ca fiind ceva trist și îngrijorător – nu ceva cool, laissez-faire sau la care să aspiri.

Am vrut să vorbesc cu câteva persoane despre această schimbare în cultura băutului. Tipul din spatele Secret Drug Addict – un cont anonim de pe Twitter cunoscut pentru postările directe despre droguri și alcool în vremurile de glorie ale Britpop – este de acord că s-au schimbat atitudinile. Este treaz din 2007, dar și-a petrecut cea mai bună parte din anii 90 și 2000 lucrând pentru case de producție, la party-uri cu trupe precum Oasis și Libertines și se făcea complet praf.

„Cred că pe atunci beția era chiar sărbătorită”, își amintește el. „Era rock’n’roll. De-a lungul anilor, atitudinile oamenilor legate de consumul excesiv de alcool s-au schimbat puțin. Pe atunci, dacă cineva se făcea praf se spunea ceva de genul O, nu ține la băutură.” Nu ar fi fost imediat îngrijorați, spune el. În zilele noastre, majoritatea sunt „mult mai atenți la problemele de sănătate mintală”.

Mai dă și alte motive: „Nimănui nu-i place să ia aceleași droguri ca părinții lor, așa că mai e și elementul ăsta. Plus prețul. Ies în oraș și după doar o rundă cheltui o grămadă de bani. De asemenea, industria muzicală e acum atât de dependentă de concertele live fiindcă nu se mai vând albume. Își petrec majoritatea vieții în turnee, nu mai pot bea cum o făceau înainte. Deci muzicienii sunt mai sănătoși. Și dacă ești tânăr și muzicienii care îți plac nu apar bând… te inspiră.”

Tom Neilson, în vârstă de 31 de ani, își amintește că alcoolul era un fel de forță omniprezentă în cultura pop în perioada adolecenței sale și când avea 20 de ani. „O bună bucată din cultura pop de pe atunci era axată pe cultura băutului”, spune el. „Era multă atenție îndreptată către celebritățile care ieșeau din cluburi bete, comportamentul de bețiv era văzut ca distractiv în reality TV și fiecare cântec de pe atunci era despre beție și cât de distractiv este să te îmbeți.”

Deci, ce s-a schimbat? Rachel Lee, analistă în trenduri și cultură la The Digital Fairy, o agenție creativă specializată pe cultura tinerilor, crede că motivele pentru care consumul excesiv de alcool și-a pierdut din „farmec” sunt nuanțate. În urmă cu zece sau 15 ani, mulți dintre noi nu realizam pe deplin că o poză cu noi vomând într-un boschet ar putea rămâne pentru totdeauna online. Nu mai e cazul acum. „Pentru că au crescut cu internetul, tinerii sunt foarte vigilenți în legătură cu riscul de a fi filmați când sunt beți și puși permanent pe social media”, spune ea.

Mai există și alte motive, spune ea, precum anxietatea. „Generațiile mai tinere au fost martore și au trăit creșterea în popularitate – și căderea – wellness-ului în ultimul deceniu”, adaugă Lee. „Pe de-o parte, modul nuanțat cum înțeleg ei sănătatea stă la baza dorinței de a evita atât riscurile fizice, cât și pe cele psihice ale consumului de alcool (vezi și: #hangxiety), dar, pe de altă parte, perioada lor cea mai formativă, în care le era permis să petreacă, a fost ștearsă de o pandemie globală – iar unii dintre ei vor doar să se elibereze!”

La fel ca Lee, și Neilson crede că social media a alterat traiectoria felului în care privim astăzi alcoolul. „Cred că faptul că social media a creat nevoia asta de a fi perfecți a anulat vibe-ul liber al anilor 2010, când oamenii urcau pe Facebook o sută de fotografii dintr-o noapte în oraș în care toată lumea arăta de parcă ar fi petrecut două săptămâni în continuu”, spune el și adaugă: „Dacă Kim Kardashian ar fi fost fotografiată în același mod cum a fost Lindsay Lohan, oamenii ar fi fost șocați acum – dar pentru noi era ceva normal.”

Pentru Sarah, de 23 de ani, nu e că ea și prietenele ei nu beau deloc („Beau poate o dată la două luni”). Ține mai mult de faptul că nimeni nu o va crede plictisitoare sau o ciudată dacă nu se face complet praf. Poate când era adolescentă credeau asta, spune ea, dar acum nu. „Avem petreceri mai mici unde prietenii mei beau, dar nu le pasă dacă eu nu o fac”, spune ea. „De asemenea, ne-am apucat recent de sport împreună, lucru care chiar m-a ajutat să merg mai des la sală. Ieșim și la cafele destul de des.”

În timp ce am vorbit cu oameni pentru articolul ăsta, au apărut mereu și mereu aceleași tematici. Petrecerile nu dispar și nu au făcut-o niciodată. Tinerilor de azi încă le place să se destrăbăleze la fel de mult ca generațiilor trecute (știm, de exemplu, că persoanele cu vârstele cuprinse între 16 și 24 de ani nu au tras niciodată atât de multă ketamină). Iar adolescenții, cei de 20 și 30 de ani încă beau – altfel nu ar mai fi nevoie de baruri. Alcoolul nu s-a uzat încă.

Dar e clar că băutul excesiv pur și simplu nu mai este atât de cool cum obișnuia să fie – nu mai e la modă.

Să te îmbeți rangă a devenit cringe. Să fii treaz e normal. Să bei numai ceai e ok. Obișnuiam să vedem celebritățile noastre preferate la festivaluri cu un Jack Daniels într-o mână și cu o țigară în cealaltă. Acum își arată comportamentele bune pe social media, fac selfie-uri la sală sau vorbesc despre beneficiile ciupercilor halucinogene asupra sănătății mintale. Lucru care poate fi doar pozitiv – mahmurelile sunt nașpa, să vomiți în autobuzele de noapte nu a fost niciodată mișto.

Va fi așa pentru totdeauna? Probabil că nu. Viața ne-a învățat că trendurile sunt ciclice și uneori neașteptate. Pentru moment, sper că toată lumea se bucură să nu fie mahmură. Ne vedem la sală.