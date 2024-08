Am vorbit cu medici care bagă MDMA și cocaină în fiecare weekend

De curând, am cunoscut un doctor tânăr – culmea, nu într-un cabinet de medicină generală, ci în club – și ne-am împrietenit rapid. După ce am început să ies cu el și gașca lui, am fost destul de șocat să aflu cât de bine se distrează doctorii.

În timp ce sufeream pe canapeaua mea într-o zi de luni, din cauză că petrecusem prea bine în weekend, am început să mă gândesc la noul meu prieten, care probabil că avea consultații cu pacienții în timp ce se confrunta cu o stare la fel de oribilă ca a mea. Dintr-o dată m-am simțit foarte prost că pusesem botul la stereotipul doctorului virtuos și pur, ca un înger în halat alb.

Evident, nimeni nu vrea să creadă că persoana responsabilă s-o mențină în viață pe scumpa lor bunică și-a dizolvat egoul cu câteva ore înainte s-o consulte. Dar adevărul e că medicii se droghează la fel ca toată lumea. În plus, știu foarte bine care sunt efectele drogurilor asupra corpului lor, așa că le consumă într-un mod mai sănătos. Sau nu?

Am pus aceste întrebări unor medici tineri cărora le place să se distreze. Potrivit acestora, consumul de droguri e destul de frecvent în domeniul medical, dar oamenii nu vorbesc despre asta, pentru că și-ar pune în pericol meseria. Doctorii cu care am vorbit au folosit pseudonime ca să-și protejeze identitatea și mi-au povestit cum consumă droguri în siguranță.

Laetitia, 26 de ani, rezidentă în anul doi la un spital de psihiatrie

VICE: Cât de des ieși la party-uri?

Laetitia: Cel puțin o dată pe săptămână, uneori mai mult.



Ce droguri iei?

Aproape întotdeauna cocaină și, uneori, puțin MDMA.



De ce crezi că atât de mulți medici se droghează?

Cred că mulți vor să-și testeze limitele. În plus, e un job solicitant, te afli mereu sub o presiune enormă, așa că ai nevoie de pauze de relaxare în care să uiți de toate.



Asist la atât de multe situații dificile, la atâta mizerie, încât, atunci când vine weekendul, îmi spun: „Fmm, tre’ să fac cumva să uit de toate astea o vreme”. În calitate de psihiatru, știu foarte bine cum funcționează drogurile. Înveți ce efecte au, în teorie, și normal că apoi vrei să le încerci.



Ai simțit vreodată că ai pierdut controlul?

Da, s-a întâmplat. Aveam 23 de ani, am avut câteva luni dificile din cauza unor circumstanțe personale. Am început să ies la petreceri de două, trei ori pe săptămână. De fiecare dată luam MD, ecstasy, 3-MMC și eram total copleșită. Corpul și mintea mea nu-și mai reveneau și simțeam că mă afund tot mai mult.

Nu am făcut supradoză, dar am fost pe aproape. Am abuzat de MDMA, iar nivelul serotoninei mele era atât de scăzut încât am ajuns la spital. Am simțit că am ajuns pe fundul prăpastiei și mi-am dat seama că nu mai pot continua așa. M-am dus la un psiholog – și la un psihiatru – și am vorbit mult cu prietenii mei. Încet-încet, am început să mă simt mai bine. De asemenea, am eliminat din viața mea mai multe persoane care consumau mereu droguri și care deveniseră toxice pentru mine.



În prezent mai crezi că suferi de dependență?

Nu, dar mă joc cu limitele mele. În ultimele săptămâni, am trecut din nou printr-o mare sperietură. Dar imediat ce am simțit că sunt în pericol mi-am făcut o programare la psihiatru. M-a ajutat foarte mult.



Ți-ai scris singură vreo rețetă?

Da, mai ales pentru somnifere. Când ies în oraș și stau trează până târziu, trebuie să știu sigur că pot dormi, altfel devin nervoasă. Mi-am mai prescris și antidepresive.



Cum te descurci când trebuie să mergi la serviciu a doua zi?

Până acum nu am lipsit nicio zi, deși probabil că nu fac cea mai bună treabă lunea. Lucrez cu pacienți care au tulburări de personalitate. Unii sunt narcisiști, încearcă să te manipuleze, să te denigreze – trebuie să fii puternic ca să reziști. De curând, am ajuns să plâng în fața unuia dintre managerii mei care nu-mi ceruse decât să ajung la timp. Mă simțeam atât de instabilă emoțional, încât nu mi-am putut păstra calmul. M-a șocat un pic faza.

Cum observi că evoluează consumul tău de substanțe?

În ultimele luni, a scăpat din ce în ce mai mult de sub control. În urmă cu câteva săptămâni, am organizat o mică intervenție pentru mine: am descărcat o aplicație ca să urmăresc consumul – se numește I Am Sober. Pe viitor, îmi doresc să moderez consumul și să renunț de tot la cocaină.

Simon, 28 de ani, rezident în anul al doilea la un cabinet de medicină generală

VICE: Petreci des?

Simon: Da, de obicei săptămânal. Consum o varietate de droguri: ecstasy, MDMA, 2C-B, ketamină, speed. Fumez și jointuri. Mai iau uneori și substanțe psihedelice – ciuperci și LSD – dar niciodată la petreceri.

Cum crezi că ți-au influențat studiile consumul de droguri?

Mă gândesc la modul în care drogurile sunt absorbite de organism, la concentrația lor în sânge, la modul în care sunt eliminate și la consecințele tuturor acestor lucruri. Asta mă încurajează să îmi gestionez consumul.



Te-ai folosit vreodată de locul de muncă ca să obții droguri?

Nu am prescris niciodată medicamente nimănui, deși mi s-a cerut. Totuși, o dată, am scris o rețetă pentru mine. Medicii de familie au o trusă de urgență cu medicamente precum morfină și benzodiazepine. Acestea urmau să expire, așa că eu și colegul meu de cameră am decis să le folosim în loc să le aruncăm. Am regretat foarte mult după aceea. M-am simțit super iresponsabil și dezamăgit de mine. N-aș mai face asta din nou.



Ai avut vreodată o problemă cu drogurile?

Au fost momente în viața mea când nu mă simțeam bine și am început să iau mai multe droguri, ca să compensez. Nu simțeam că am scăpat situația de sub control, dar mă drogam ca să evadez în fiecare săptămână, chiar de mai multe ori pe săptămână. Știam că sunt într-o stare proastă, dar și că n-o să scap de stare doar dacă renunț la consum, pentru că starea mea avea legătură cu alți factori. Am început să merg la un terapeut și am încetat consumul abuziv.



Cum vezi evoluția consumului tău?

Cred că drogurile vor continua să joace un rol în viața mea mult timp de acum înainte. Consumul meu a evoluat deja considerabil, de la explorare la exces, până în prezent, când simt că le folosesc mai conștient. Sunt sigur că la 60 de ani o să mai fumez câte un joint sau o să iau acid cu prietenii.

Léo, 27 de ani, lucrează într-un spital și urmează să înceapă rezidențiatul

VICE: Ieși mult în oraș în ultima vreme?

Léo: În fiecare weekend, uneori de mai multe ori pe weekend. Fac asta de curând, de vreo câteva luni.



Ce fel de droguri iei?

În principal MD, uneori poppers și cocaină din când în când, chiar dacă nu am crezut niciodată că o voi face.



De ce?

Am tratat pacienți care aveau probleme grave cu cocaina, deși nu luaseră de chiar atât de multe ori. Știu că îți poate afecta grav organismul destul de repede, dar asta nu m-a împiedicat să încerc. Prefer să mor la 70 de ani, după ce am trăit liber și intens, decât la 90 de ani, după o viață în care am fost mereu sănătos și stăpân pe mine. Aș avea sentimentul că am pierdut ceva.

Ai spune că te droghezi în mod cumpătat?

Așa voiam inițial. De exemplu, știam că e bine să aștept șase săptămâni între reprizele de MD. Dar acum, nu mai respect asta, fac totul în funcție de cum simt.



Care e principalul motiv pentru care consumi droguri?

Vreau să-mi explorez impulsivitatea, să mă las dus de val. În munca mea, nu pot fi impulsiv și uneori mă frustrează chestia asta. Vreau să trăiesc și spontan.



Ai zice că ai avut vreodată probleme cu drogurile?

Nu, dar sunt foarte conștient că există riscul ăsta.



Cum eviți să ajungi acolo?

Îmi pun adesea întrebări despre felul în care consum și încerc să rămân critic față de mine. Uneori cazi și așa evoluezi. Învăț multe din acest proces.

Martin, 29 de ani, rezident în anul al treilea la un cabinet de medicină generală

VICE: Îți place să petreci?

Martin: Ies în oraș aproape în fiecare weekend.



Consumi droguri?

Beau aproape de fiecare dată și iau și ecstasy sau MD. La început, consumam ocazional, la fiecare trei luni, apoi am ajuns să iau odată la trei săptămâni – depinde. Am încercat și ciuperci și cocaină de câteva ori, dar nu mi-au plăcut. Am încercat și 4-MMC.



Ți-a fost vreodată teamă să nu dezvolți o problemă?

Nu cred că sunt predispus la dependență. Dar a fost o perioadă în care am simțit că iau prea multe droguri, prea des. Prietenii mi-au atras atenția asupra acestui lucru și am început să-mi pun întrebări și să stabilesc niște limite.

La un moment dat am trecut printr-o despărțire grea și am început să ies în oraș din ce în ce mai mult. La început era distractiv și interesant. Apoi, am început să simt efectele secundare: comedown-ul, mahmureala, lipsa somnului. Mi-am dat seama că nu prea făceam altceva în weekend în afară de mers la petreceri și că trebuia să îmi reevaluez consumul de substanțe.



Cum reușești să gestionezi starea groaznică de a doua zi atunci când trebuie să te duci la serviciu?

Cel mai mult mă afectează lipsa somnului și problemele de concentrare. Dar lucrez patru zile pe săptămână, așa că știu că îmi pot reveni.



Cum privești evoluția consumului tău de droguri?

Nu cred că va deveni constant, dar cred că va rămâne mereu o opțiune mai bună decât alcoolul. Vreau să continui să consum droguri în mod responsabil. Nu știu dacă o să mai fac asta la cincizeci de ani, dar atâta timp cât nu e problematic, voi continua.

