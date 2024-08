Am aflat că am fost mutilată genital la patru ani de omul pe care-l iubeam cel mai mult

Soarele tocmai apunea când am aflat că răposata mea bunică, care m-a crescut când eram mică, avea leucemie. Era o seară rece din 2015 și stăteam în brațele ei, pe patul de spital, după o zi grea, plină de controale și analize.

„Când n-o să mai fiu pe lumea asta, vreau să reciți Al-Fatiha (un vers din Coran), nu doar pentru mine, ci și pentru profesoara mea, Ustazah Sa’adah, care m-a învățat multe”, mi-a zis bunica, printre accese de tuse. „Cine e Ustazah Sa’adah?” am întrebat-o. „Femeia care ți-a făcut sunat perempuan.”

Sunat perempuan înseamnă, în limba malaeză, circumcizie feminină.

Eu cu bunica și niște prieteni din copilărie. Fotografie din arhiva lui Ryaihanny Sahrom.

Aveam 21 de ani când am aflat că fusesem mutilată genital la vârsta de patru ani. Deja eram o activistă înverșunată împotriva mutilării genitale feminine (MGF), dar nu aveam idee că și eu eram o supraviețuitoare a acestei practici. Nu îmi pusesem niciodată întrebări despre infecțiile mele urinare frecvente, despre faptul că sexul mi se părea dureros și că nu avusesem niciodată orgasm. M-am simțit trădată când am aflat, dar nu am putut să mă supăr pe bunica, de teamă să nu-i înrăutățesc starea. Așa că a trebuit să îndur singură durerea. M-am simțit violată, șocată, brutalizată. Am simțit o durere pe care o pot descrie nici până azi.

MGF e încă practicată în comunitatea malaeziană musulmană din Singapore din care fac parte. Dar nu se vorbește despre asta în public. Procedura implică modificarea organelor genitale din motive non-medicale și e recunoscută pe plan internațional ca o încălcare a drepturilor fetelor și femeilor. Și totuși, țara nu are reguli împotriva MGF. Mulți malaezieni, mai ales din generațiile mai în vârstă, cred că femeile au un libido mai crescut decât bărbații și că MGF îl poate scădea și preveni adulterul. Alții spun că practica e obligatorie, în acord cu religia musulmană, deși Coranul nu menționează nimic despre asta.

Am fost tulburată rău când am auzit că o persoană pe care o iubeam din toată inima mă supusese unei astfel de experiențe îngrozitoare. Am devenit retrasă și n-am mai avut chef de sex vreo șase luni. Simțeam că nu sunt demnă de a fi iubită și apreciată. Am ADHD, așa că aceste sentimente s-au amplificat până în punctul în care am cedat nervos.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproape 80 la sută dintre femeile care au trecut prin MGF au tulburări de anxietate și sindromul de stres post-traumatic. M-am simțit atât de vinovată și rușinată, mai ales din cauză că MGF e o practică foarte stigmatizată. Articolele despre asta din online m-au făcut să mă simt și mai rău. Poveștile altor supraviețuitoare m-au clătinat și mai mult, pentru că spuneau că nu se puteau bucura de sex niciodată și că probabil nu există o soluție pentru ele. Am aflat că aveam și riscuri mari de a avea o sarcină complicată și cu dureri mai mari.

M-am întrebat dacă sunt condamnată la o viață cu sex prost. Dar am citit mai multe și am aflat că pot avea orgasm și că femeile care au trecut prin MGF pot avea o viață sexuală împlinită. Deși unele supraviețuitoare au experimentat și efecte secundare negative, nu e mereu așa. Multe se pot bucura de sex și, din fericire, mă număr printre ele.

Dar drumul până la plăcere sexuală a fost lung. Sunt o femeie queer, de culoare, așa că relația dintre mine, corpul și identitatea mea s-a schimbat constant. Uneori mă simt foarte masculină, alteori foarte feminină. Uneori mă simt urâtă, alteori simt că merit mult mai mult.

Eu astăzi, la 26 de ani. Fotografie din arhiva lui Ryaihanny Sahrom.

După luni de psihoterapie, am realizat că îmi era greu să predau controlul în timpul sexului – lucru pe care mi-l spuseseră și fostele partenere. Inițial, credeam că îmi place teasing-ul și îmi place să rezist ore în șir în timpul sexului, dar apoi am aflat că atitudinea asta era o reacție la trauma mea, felul corpului de a se proteja de experiența violentă din trecut, când fusesem mutilată.

Mereu mi-a plăcut sexul, dar am reușit să am orgasm abia la 26 de ani, după ce am aflat cum să renunț la control și am avut o parteneră care mi-a respectat procesul de vindecare. A fost mare lucru să pot renunța la comportamente toxice, cum ar fi că mă obligam să fac lucruri care le ajută pe alte persoane să aibă orgasm, cu speranța că voi avea și eu. Am încetat să mai fiu îngrozită de faptul că am fost ciopârțită. A fost eliberator. Acum știu că nu sunt ca majoritatea oamenilor, iar asta e ok. Faptul că am lăsat garda jos și am învățat ce funcționează pentru corpul meu mi-a redefinit relația cu sexul.

M-am săturat ca supraviețuitoarele MGF să fie descrise ca niște victime care nu se pot bucura de sex și care trebuie salvate de activistele occidentale, al căror feminism include rareori și femei din Asia ca mine. Așa că am hotărât să vorbesc despre asta și să spulber toate miturile.

Am reușit să mă conectez cu propriul corp prin autoreflecție și am realizat că cel mai important pas e iubirea de sine. De atunci, m-am împrietenit cu alte femei afectate de MGF și am creat o rețea de suport. Mă bucur că fac parte dintr-o comunitate și că nu sunt singură în lupta mea.