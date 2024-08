I-am întrebat pe protestatarii români antivaccin care-i legătura dintre medicină și Biserică

Ce m-a uimit, vorba vine, în primul rând la mitingul anti-vaccin desfășurat în Parcul Izvor, în afară de pălăriuțele tricolore trendy până la Burebista, a fost amestecul de simboluri naționaliste cu cele religioase, de argumente principiale dintr-o zonă conservatoare cu unele medicale. Și amestecul de oameni, pe de o parte aveai îngrijorarea firească a unui părinte pentru calitatea vaccinurilor și riscurilor la care ar putea fi supus copilul lui, pe de altă parte aveai un discurs hipernaționalist, cu „treceți batalioane române Carpații” și „așa-i românul” urlând din boxe, argumente care ajungeau în zona valorilor naționale, conservatoare, religioase, ba chiar și pe la daci, conspirații sau satanizarea oamenilor.

Și asta în condițiile în care BOR a zis că susține vaccinarea, of. Ca să nu mai zic de „bucuria” cu care eram priviți când auzeau că suntem de la VICE, ba s-a țipat la colegul Mircea, ba m-au întrebat de ce susținem noi LGBT-ul, semn că lucrurile astea chiar se amestecă undeva într-o oală. E un dublu discurs până la urmă, pentru că unii dintre oamenii care susțineau dreptul la alegere în ceea ce privește vaccinarea (care, dacă ne uităm în partea cealaltă, îi afectează pe cei care nu au ajuns la vârsta vaccinării și poate duce la epidemii) dădeau dovadă de intoleranță și susțineau că statul ar trebui să forțeze oamenii în alte zone. Chiar așa, dacă s-ar decide prin referendum să ne vaccinăm cu toții, cum ar fi?

Gabriela, 28 ani

VICE: Ce v-a adus aici?

Gabriela: Legea asta a obligativității vaccinării. Mă deranjează că ni se bagă pe gât ca fiind minunate aceste vaccinuri despre care nu știe nimeni cât de bune sunt. Nu poate garanta nimeni ce e în serul ăla, este doar un ser, produs de firmele farmaceutice, care ni se bagă pe gât că vai, ne face bine. Ar trebui să avem libertatea să alegem. Până acum, ne-am vaccinat cu toții. Sunt cazuri destule de îmbolnăviri și decese și la adulți și la copii. Dacă acum mă obligi să mă vaccinez, mâine o să mă obligi altceva. Încet, încet, mi se îngrădește libertatea.

Se pornește de la premiza că acei copii nevaccinați îi îmbolnăvesc și pe alții.

E o porcărie. Și copilul meu de aproape șase luni e nevaccinat. Câți copii care nu au vârsta de vaccinare sunt duși în comunitate, sincer vorbind? Fiecare are dreptul la o părere, dar avem dreptul să alegem ce băgăm în corpul nostru. Nu cred că i-ar conveni nimănui să mănânce aceeași mâncare, să bea aceeași băutură în fiecare zi pentru că așa trebuie. Eu aleg ce e bun pentru mine și copilul meu. Nimeni și nimic nu o să compenseze dacă se îmbolnăvește copilul meu. Dacă o să vină să-mi dea te miri ce bani, asta o să aducă sănătatea copilului meu înapoi?

Credeți că părinții sunt în general suficient de informați încât să ia decizia asta?

Suntem informați. Eu m-am informat și de la medici, și din prospecte, și vorbind cu persoane specializate. Noi nu suntem medici, nu ne batem cu pumnul în piept. Simplul fapt că este obligatoriu să ne vaccinăm copiii că altfel nu sunt primiți în școli e o îngrădire a drepturilor, a integrării lor în societate. Nu vi se pare că e ceva dubios?

Haideți să facem o paralelă, apropo de această integrare și de intervenția statului, cu referendumul pentru familie care poate îngrădi drepturile unor oameni care vor fi excluși, la rândul lor.

Ideea ca două persoane de același sex să se căsătorească și să adopte copii nu este normală. Lumea nu a apărut de la Ion și Gheorghe, ci de la un bărbat și o femeie. De aceea se căsătoresc, să facă copii, să ducă lumea mai departe. Dacă s-ar căsători bărbații cu bărbații și femeile cu femeile cu toții, nu am mai avea copii.

Dar e tot o îngrădire a alegerii și a libertății.

Homosexualitatea, să știți, e o boală psihică. Se tratează. Chiar am citit despre asta înainte să deschid gura să vorbesc. Virgiliu Gheorghe a scris o carte, Fața nevăzută a homosexualității, unde redă, cu studii din America și alte țări, că e o boală psihică. Eu nu sunt de acord cu aceste persoane, nici ei în intimitatea lor să fie ce vor. Nu, ei în sminteala lor o să-i smintească și pe alții. Au ajuns să facă tabere sponsorizate de LGBT pentru liceeni. După ce că ăștia sunt cu hormonii razna, vii și le induci că sunt normale, îi zăpăcim de toți. Și noi am fost adolescenți, știm cu e cu hormonii, să vină cineva să spună „e ok să te săruți cu o femeie, fată, dragă băiatule, e cool să te săruți cu un băiat”. Ar trebui să ne vedem și de lucrurile morale și normale, așa cum le-a lăsat Dumnezeu.

Ce părere aveți că BOR a dat un comunicat că susține vaccinarea?

Nu știu cât de curat e Preafericitul Daniel, cât de nemânjit de mită este și cine e în spatele acestor decizii. Atâta timp cât Papa spune că e o perioadă de smintire și, într-o predică, că Hristos este fiul lui Lucifer, nici cu el nu știu ce e. Tot el spune că Biserica trebuie să fie tolerantă și că Biblia e o carte depășită, că Dumnezeu îi acceptă pe toți. Dacă ar fi așa, nu ar mai exista Iadul, despre ce vorbim aici? Știu, sună ultrareligios ce vă spun, dar citind și documentându-mă, să știți că unii dintre noi, pentru păcatele noastre, vom plăti.

Cristina, 31 ani

VICE: Ce v-a adus aici?

Cristina: Faptul că nu sunt de acord ca vaccinurile să fie obligatorii. Cine vrea să vaccineze, e alegerea lui, corpul lui, nu am nimic împotrivă. Aș spune doar că ar trebui adăugate niște analize înainte, atât. Eu sunt alergică, de exemplu, cei mici au moștenit și ei niște alergii și mă gândesc că pe unele prospecte scrie că sunt contraindicații, să nu se administreze dacă copilul e alergic, dacă părinții au anumite boli. Ar trebui făcute niște teste. Nu am vrut s-o vaccinăm pe fiica cea mare, tocmai fusese scandalul cu BCG-ul în 2012, era chiar atunci. Totuși au vaccinat-o. Când soțul meu i-a zis doctorei că vaccinul conține aluminiu, ea a zis că nu e adevărat. Apoi s-a uitat pe prospect. Dacă doctorul nu știe? El ar trebui să știe ce conține, ce efecte adverse are. Asta ne-a creat nouă neîncredere.

Deci nu e neapărat în vaccinuri, cât în sistemul medical.

Exact. Dacă îi face copilului analize, face recomandări de vaccinuri care se potrivesc, atunci am încredere, dar așa nu. Pe o decizie informată. Ca să nu mai spun că obligativitatea mi se pare că poate duce la abuzuri. Cunosc un caz, un copilaș de doi ani fusese vaccinat anti polio, a făcut polio, doctorul l-a tratat, l-a vindecat și a recomandat să nu-i mai facă vaccin la fel. Întâmplarea era din 80-90. Au venit de la Sanepid că trebuie vaccinat copilul. Mămica nu a vrut, că așa spusese doctorul, au vaccinat copilul, s-a îmbolnăvit iar și n-a mai putut fi vindecat.

Pe de altă parte, sunt argumentele că, dacă sunt copii nevaccinați, îi îmbolnăvesc și pe ceilalți.

Pe prospectul unor vaccinuri, de exemplu cele cu virusuri vii atenuate, scrie că sunt contagioși două-trei săptămâni. Atât cei vaccinați, cât și cei nevaccinați, pot transmite boli. E și responsabilitatea părinților. Dacă știi că ai copilul bolnav, nu îl duci în colectivitate.

Ce părere aveți de faptul că sunt multe simboluri naționaliste și religioase aici?

Recunosc, sunt credincioasă, dar nu acest lucru mă împinge pe mine să fiu împotriva obligativității. Am citit niște articole, și pro și contra, având copii, ca să înțeleg partea științifică. Despre asta vorbim. Cred că ar trebui făcută o distincție, nu trebuie să fii credincios, poți foarte bine să fii și ateu și să susții că vaccinurile nu trebuie să fie obligatorii. Eu cred că trebuie susținută problema medical. Sunt medici care susțin că, în anumite condiții, nu trebuie să vaccinăm. Vaccinarea ține de știință, trebuie demonstrat dacă sunt eficiente sau nu, ce efecte adverse au. Cunosc medici care nu și-au vaccinat proprii copii. Mă întreb și eu de ce. E o problemă și cu calitatea și sursa vaccinurilor, nu ai de unde să știi de unde provin. Am văzut interviuri cu producătorii de vaccinuri care spuneau că, într-adevăr, pot apărea accidente. Pot apărea accidente, să nu fie bine făcut, mai scapă un pic de virus sau se amestecă altfel substanțele.

Unde ar trebui să fie decizia?

Cât există un risc, trebuie să decidem noi. Dacă se îmbolnăvește copilul, de la vaccin sau de la lipsa de vaccin, noi stăm lângă el, suferim și îl îngrijim. Decizia ar trebui să ne aparțină. Sunt absolut de acord să dea o lege prin care informarea să fie obligatorie. Să te duci ca părinte să afli mai multe, ăsta e prospectul, astea sunt studii pro, astea sunt contra. Prospectul, în primul rând, e un document științific, făcut pe studii pe medicamentul respectiv. Acolo scrie negru pe alb care sunt efectele adverse, contraindicațiile. Ar trebui ținut cont și de studiile făcute de independenți, nu doar de companiile farmaceutice.

Florin 38 ani

VICE: Înțeleg că aveți copilul bolnav de la vaccin. Ce s-a întâmplat?

Florin: La un an și două luni, am făcut vaccinul de atunci. Uitați-vă la el. De atunci, are certificat de handicap. Are aproape șapte ani, se mișcă greu. Face terapie la două centre, pașii sunt micuți.

Ce vă face să spuneți că e de la vaccin?

M-am informat. Am verificat pe Internet. Sunt cel puțin 127 de lucrări de doctorat care confirmă că de la vaccinuri apar astfel de probleme.

Medicii ce zic?

Ai noștri nu recunosc, e împotriva intereselor lor să recunoască.

V-ați gândit să dați în judecată compania producătoare, pe baza acestor dovezi?

S-a întâmplat înainte să se închidă Cantacuzino, ei l-au făcut. Din această cauză l-au închis, că au fost multe cazuri cu probleme. Am vorbit și cu alți părinți, unui fost coleg i-a murit copilul, la două săptămâni de la vaccin. A avut posibilități, a trimis în Germania tot ce putea și a ieșit culpă medicală. Trebuiau să-i facă înainte analize copilului dacă e compatibil, dacă nu are vreun virus activ în el.

Deci a fost vina medicilor.

Medicul face exact ce i se spune. Ne vaccinează la normă. Nu se respectă drepturile omului. Dacă i-ar face analize fiecărui copil, ar însemna timp, bani.

De ce credeți că se întâmplă asta?

Vaccinarea în sine e una, calitatea vaccinului e alta. Cine-l face, unde, cum? Dacă-l ia din Kazahstan sau din altă parte. Trebuie verificate toate vaccinurile de pe piață, să trimită comisie acolo, să vadă cum se face, să se asigure că e bun, dacă se respectă parametrii. Plus analize aici, în laboratoare. Am ajuns să fim cobaiul Europei. Eu nu sunt cu patru clase, știu ce e un vaccin, care e rolul lui. Am auzit și de Pasteur, ce a făcut el pentru umanitate. Problema e acum cine face vaccinurile respective. Mai bine le-am face în România, cu control absolut, decât să le importăm. Specialiștii noștri șomează. S-a închis Cantacuzino. Poate a fost sabotat, să se cumpere din afară, sunt multe interese aici. Cum ne-au distrus și industria, ne distrug și medicina.

Leonard, 45 ani

VICE: Am văzut multe simboluri naționale aici, dumneavoastră sunteți în port românesc. Care e legătura?

Leonard: E foarte simplă. Obligativitatea vaccinurilor e îndreptată împotriva poporului. Noi manifestăm ca reprezentanți ai poporului, al țăranului, care nu a fost vaccinat, a avut 5-7-20 de copii, a trăit până la 80 de ani și a fost mai sănătos ca noi acuma, vaccinați.

Sunteți împotriva vaccinării sau a obligativității?

Sunt împotriva forțării și constrângerii. Vor să impună un medicament cu pumnul în gură, în cazul în care dânșii consideră că este epidemie. Știm că a fost pseudoepidemie, ca gripa aviară și gripa porcină. Și atunci era un secretar de stat sinistru care voia să ne vaccineze pe toți, în vârstă, gravidă, bătrân, scopul de atunci era vaccinarea. Acum vor inventa o nouă epidemie să ne vaccineze pe toți, ca pe animale, cu fierul roșu pe umăr.

Care-s motivațiile?

Sunt la nivel mondial. Știm că de acolo se vrea impunerea, uitați-vă și în alte state sunt manifestații, sunt proteste și în America, Italia, Croația. Vor să aibă un control mai bun, să fim un popor mai bolnav și la trup și la minte, ca să le fie lor mai ușor.

Statul nu trebuie să impună deci.

Cum să impună? Din moment ce mă obligi, când vrei tu, s-a terminat. Nazismul și comunismul au căzut. Nici comuniștii nu te obligau, în comunism, când s-au vaccinat ca oile o grămadă de elevi, doi au sărit pe geam să nu facă, medicii au zis ok, au trecut mai departe. Dacă voiai să refuzi, refuzai din motive de conștiință. Acuma, în plină democrație, subminăm statul de drept care e condus tot de cei care ne impun vaccinurile.

Am văzut aici oameni cu icoane, dar, pe de altă parte, citesc că biserica susține vaccinarea.

Fiecare instituție are ce punct de vedere dorește. De aceea e libertate. Putem sta la aceeași masă, dar nu ne puteți obliga. Niciodată copilul meu nu va fi vaccinat cu prețul libertății și al vieții.

Dacă facem o paralelă pe intervenția statului și pe limitarea libertății cu referendumul pentru familie, acolo vi se pare justificat?

Deocamdată spunem ce vrea poporul. Statul este un funcționar. Ministru înseamnă slugă. El ne servește pe noi. Dacă poporul s-a ridicat, cei care au auzit de acest referendum, într-un procent mare, este dorința lui.

Dar dacă s-ar face un referendum legat de vaccinare?

A căzut comunismul sau nu? Mai vorbim de obligativitate? Este impunere. Uitați-vă în constituție, părinții decid asupra educației și creșterii propriilor copii. Mai este un articol, nu se poate face nimic împotriva ta, dacă nu ți-ai dat acordul.

Nu e nicio paralelă, sunt lucruri diferite. Există în constituție dreptul de a refuza orice act medical, iar ce ziceți dumneavoastră e o treabă benevolă, între două persoane. Definiția căsătoriei are o urmare clară și fără echivoc a copiilor. Homosexualii, dacă vor să se căsătorească, să facă copii.

Mihai, 50 ani

VICE: Vă întreb în primul rând care-i legătura între portul popular și ce se întâmplă aici?

Mihai: Noi suntem un popor străbun pe aceste meleaguri, nu ne-am dus peste alte neamuri, ne purtăm tradiția și portul și ne apărăm libertatea. Am fost un popor creștin de la început, care și-a apărat țarina străbună. Având în vedere că se vine cu niște legi împotriva poporului român, cu alte tradiții, suntem datori să luăm o poziție fermă împotriva altor ideologii și mașinațiuni. Este un imperialism planetar la ora actuală, o satanizare a tuturor maselor, noi ca popor avem un singur idol, Dumnezeu.

Cu ce se opun vaccinurile acestor credințe? Că suntem la un miting anti-vaccinare.

A, suntem la un miting anti-vaccin. Păi, haideți să o luăm băbește. Fiecare are o structură ADN a lor, corpul uman e o fabrică de anticorpi. Cum putem noi să venim forțat să introducem nu știu ce substanțe că vezi doamne a apărut o gripă. Cum au apărut astea, au venit deodată? Nu sunt boli, totul pleacă de la cap. Minte sănătoasă în corp sănătos. Aș vrea să fim vaccinați împotriva prostiei.

Medicamente luați?

N-am luat. Eu iau multă înțelepciune și multă rugăciune. Și postul, românul a uitat să mai postească. Ochiul vede și stomacul cere. Vedem publicitate la orice, mâncăm orice, și gândaci. Noi trebuie să ne înfrânăm. Să vină Institutul Medico-Legal să demonstreze că s-a murit de boala cutare, de vaccinul cutare. N-avem nicio certitudine, doar zvonistică. E un terorism la ora actuală, mental, verbal. De două mii de ani ne-a fost frică doar de Dumnezeu.

Mai are vreun rost medicina?

Medicina e un fel de hai să ne jucăm de-a Dumnezeu. Hai să creăm pancreas de la porci. Oștile astea ale lui Ștefan cel Mare mureau cu mâna tăiată cu turcul de gât. Noi acum ne dăm înapoi că vai, vine boala.

Dar uitați, Biserica a spus că susține vaccinarea.

Biserica Ortodoxă e distrusă din ’46. E de fațadă, e în sistemul lor. Are aceeași voce ca și curentul de vaccinare, e plătită ca să spună ca ei, nu e o biserică luptătoare. Atâta timp cât face parte din consiliul mondial al bisericilor, noi nu avem biserică.

E o teorie impusă din afară că noi suntem și romani. Măi să fie, când au venit în Dacia, romanii au cucerit câteva județe, au luat aurul dacic și au plecat. Istoria noastră e mult modificată din afară, ca și mentalitatea asta cu vaccinarea. Avem plante care sunt la noi, în munți, pentru orice. Ne injectăm acum cu chimicale, e un genocid, suntem în era satanismului. Dacă socotiți, 1989, 1 cu 8 dă 9, deci 999. Întoarse pe dos, ce dă? 666, da?

Mihaela, 33 ani

VICE: Ce v-a adus aici?

Mihaela: Noul demers din România, legea obligativității vaccinurilor. Există riscuri la vaccinuri, nu avem prospectele, nu sunt în română, sunt persoane, nu eu, care au probleme cu engleza. S-au înmulțit cazurile – câți copii sunt bolnavi acum de autism?

Credeți că e o legătură directă?

Scrie pe prospect. Spune la reacții adverse autism.

De ce recomandă atunci medicii vaccinarea?

Majoritatea medicilor te pun să semnezi pe proprie răspundere, ca părinte, că tu răspunzi pentru ce i se întâmplă copilului. Nu doctorii semnează. De ce trebuie eu să semnez ca părinte?

Ce ziceți atunci de cei care spun că un copil nevaccinat îi poate îmbolnăvi pe alții?

Acest lucru nu s-a întâmplat. S-a întâmplat în zilele noastre? Au fost cazuri de copii care s-au îmbolnăvit de la vaccin. Cum a fost epidemia de rujeolă – din treizeci și ceva de cazuri, unul era bolnav de HIV, doi nu știu ce au pățit. A fost valul în presă, apoi au intrat la analize și au ieșit rezultatele – nu a fost din cauza rujeolei. În presă s-a dus ceva fals.

Credeți că statul nu ar trebui să intervină în deciziile familiei?

Nu trebuie să mă oblige. Eu sunt împotriva obligativității, nu împotriva vaccinurilor. Lasă-mă să aleg. Aleg vaccinul ăsta, pe ăsta nu. Nu e rolul statului. Își dă statul semnătura? Îmi decontează mie cheltuielile cu bolile? Părinții își fac apoi asociații și vin cu declarația să dau eu 2% pentru copii lor. Sunt țări unde se dau în judecată companiile și câștigă. Părintele dă în judecată, cine își permite, că în România puțini își permit. Mai degrabă se duc să vindece copilul, decât să dea în judecată producătorul. De unde luăm producătorul în România? Se produce ceva la noi? Haideți să facem Institutul Cantacuzino. Aș avea pe cine să trag la răspundere dacă s-ar întâmpla ceva, m-aș îndrepta către stat.

Ați avea curaj atunci să vă vaccinați copilul?

Eu personal da. Poate sunt părinți care nu au încredere nici în Cantacuzino. Eu am. Am fost vaccinată și eu la rândul meu. De ce atunci era încredere și acum nu este? La orașe, sunt persoane cu studii superioare care nu-și vaccinează copii, mai citesc un prospect.

Revenind la statul care intervine în viața familiei sau în definiția ei, ce părere aveți despre referendumul ce urmează?

Dar statul nu intervine! Acolo e democrație, poporul decide, vor sau nu vor. Eu, ca persoană fizică, sunt chemată să aleg. Acuma ei se pot căsători? Ce drept au? După aceea, când se va schimba, ce drepturi vor avea? Ce drept li se afectează?

Dacă s-ar face un referendum despre vaccinuri, ați fi de acord?

Da, bineînțeles. Să se strângă cele trei milioane de semnături și să se facă referendumul, sunt de acord.

Ce părere aveți că BOR susține vaccinarea?

Și noi suntem de acord cu vaccinarea, dar nu suntem de acord cu obligativitatea. E diferență. Vaccinarea e un lucru bun. Mă îndoiesc că e de acord cu obligativitatea, Este un risc, trebuie să alegem.