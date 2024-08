Am întrebat elevi maghiari din Odorheiu Secuiesc de ce nu știu limba română

În incidentul de la Kaufland cu micii, vânzătoarea era o absolventă a unui liceu industrial din Odorheiu Secuiesc, un oraș cu 3% etnici români. E mai ușor să judeci, decât să încerci să cunoști de ce nu vorbesc tinerii din oraș și din Secuime limba româna. Tocmai d-asta, am mers în Odorheiu (nu doar pentru mici) ca să cunosc tineri de gimnaziu și liceu care fie nu înțeleg, fie înțeleg, dar le e greu să vorbească limba oficială a statului în care trăiesc. Toți tinerii spun că de vină e sistemul de predare, care presupune că maghiarii vorbesc româna la nivel de limbă maternă și îi îndoapă cu literatură și gramatică, fără ca ei să o stăpânească în mod real.

Am primit, însă, și alte răspunsuri. La final, am scris și ce mi-a spus un tânăr care mi-a răspuns în românește, fără a-l corecta.

Videos by VICE

Citește și: Tot ce am învățat, într-un an, cât am stat ca român printre unguri

Am dat de acești tineri cu ajutorul lui Szabolcs F. și a profei de română M.A., iar de tradus mi-au tradus Szabolcs, familia Szilágyi, precum și mai mulți prieteni de pe Facebook (Katalin, István, Attila și Hajnal). Le mulțumesc și pe această cale pentru că m-au ajutat să-ți arăt câteva motive pentru care tineri maghiari din Odorheiu, viitori adulți, nu (prea) știu româna. Sigur, asta, dacă te interesează cu adevărat să înțelegi de ce și nu o bagi pe aia cu „să se ducă în țara lor”. Care, țară a lor, apropo, e România.

István, 16 ani, clasa a X-a într-un liceu industrial

Îmi răspunde în maghiară, cu ajutorul unui traducător.

VICE: De ce nu știi româna?

István: La școală nu învăț româna, ci ne învață povești, poezii. Așa nu pot să învăț românește, pentru că nu știu ce învăț.

Care e problema cu predarea limbii române?

E prea complicat.

Când ți-a fost mai greu cu limba română, în clasele I-IV sau V-VIII?

V-VIII.

Ai fost mulțumit de profesorii/profesoarele tale?

Nu, a fost prea pasivă.

Te-ai întâlnit cu turiști români veniți aici și, dacă da, cum te-ai descurcat?

Le-am spus: „nu știu românește” (zâmbește). Am tradus cuvintele cu Google translate, pe telefon, și așa am răspuns.

Barna, 15 ani, elev în clasa a IX-a la o școală profesională

Îmi răspunde în maghiară, cu ajutorul unui traducător.

VICE: De ce nu știi româna?

Barna: Eu am 5 la română. Înțeleg câte ceva, dar nu știu să răspund.

Care e problema cu predarea limbii române?

Ne învață de parcă ar fi limba nostră maternă.

Ai fost mulțumit de profesorii/profesoarele tale?

A fost prea pasivă.

Când ți-a fost mai greu cu limba română, în clasele I-IV sau V-VIII?

Eu (în clasele V-VIII) am avut trei profesoare.

Cum te-ai înțeles cu turiștii români veniți aici?

Dacă am înțeles ce au întrebat, am încercat să răspund, dar dacă nu am înțeles, le-am zis că nu știu românește.

Noemi, 17 ani, elevă la un liceu industrial, clasă cu profil sportiv

Înțelege româna, îmi răspunde în maghiară.

VICE: De ce nu vorbești româna?

Noemi: Nu prea avem unde s-o vorbim nici la școală, nici acasă. Acasă vorbim ungurește, iar la ore (de română) ne explică în limba maghiară și se traduce în limba română. Câteva fraze vorbim doar în românește, dar mai degrabă vorbim în maghiară, că așa toată lumea înțelege.



Când ți-a fost mai greu, în clasele I-IV, în clasele V-VIII sau la liceu?

Mai degrabă în clasele V-VIII, pentru ca atunci am încercat să învăț ceva românește, nu prea înțelegeam, și când încercam să învăț era mult mai greu, dar în general am început sa ne obișnuim. Din cauza asta, acum îmi este puțin mai ușor.

Citește și: Toate zonele din Europa în care e mai greu să ceri mici în limba ta decât în Odorheiul Secuiesc

Ce ai schimba pentru ca elevii să învețe mai bine româna?

Dacă aș ști să vorbesc românește la nivel de limbă maternă sau aș ști mai bine decât știu acum, i-aș ajuta pe ceilalți, care nu știu deloc. De exemplu, dacă profesoara ar vorbi numai românește, atunci aș ajuta și aș traduce în limba maghiară lecția, pentru ceilalți. Și pentru mine ar fi mai ușor să vorbesc mai bine românește la concursurile sportive.

Te-ai întâlnit cu turiști români veniți aici și, dacă da, cum te-ai descurcat?

Da, mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu asemenea oameni și când mă întreabă, pot să le explic și să-i îndrum. Poate nu vorbesc corect, dar cred că ei înțeleg ce vreau să zic.

Te descurci cu alte limbi străine?

Și engleza și germana (le știu), numai cât învăț de la școală. La germană sunt începătoare, o învăț din clasa a V-a, dar sunt tot la nivel începător, nu pot conversa cu cineva. Învăț engleza din clasele I-V și o înțeleg. Dacă facem eforturi serioase, putem să și conversăm. Nu am cu cine vorbi (în limbi străine) în orașul nostru. Aici toată lumea vorbește maghiara. De obicei mă uit (pe calculator) la filme în engleză, cu subtitrare în maghiară, sau la filme maghiare, cu subtitrare în engleză, ca să învăț și engleza.

Am fost deja în mai multe țări, în Ungaria, Italia, Turcia. În Turcia și Italia, am conversat în engleză. Italiana este un pic asemănătoare cu limba română, dar i-am întrebat pe italieni, dacă noi vorbim mai rar româna, înțeleg ce zicem? Și au zis ca nu înțeleg deloc.

Adrian, 17, elev în clasa a XII-a la un liceu teoretic, secția uman

Înțelege româna, îmi răspunde în engleză.

VICE: De ce știi așa de puțină română?

Adrian: De exemplu, profesorii… Principala problemă este că nu ne place. Nu ne place româna pentru că suntem forțați să o învățăm, de-asta nu ne place prea mult și o învățăm la nivel de limbă maternă. Nivelul e mai greu. Altă problemă e că aici, în oraș, nu folosim româna.

Crezi că româna te-ar ajuta sau nu în viață?

În viață, da, pentru că, dacă știi mai multe limbi, e un lucru bun.

Ai fost mulțumit cu profesorii tăi?

Am avut profesori buni și răi, dar nu asta e problema principală.

„Problema principală e că o învățam ca limbă maternă.”

Când ți-a fost mai greu cu limba română, în clasele I-IV, V-VIII, sau la liceu?

În timpul liceului. Învățăm literatură și e mai grea, pentru că nu știm fiecare cuvânt și învățăm pe dinafară.

Te-ai întâlnit cu turiști români veniți aici și, dacă da, cum te-ai descurcat?

Da și le-am răspuns în română. Pot să mă exprim și dacă întreabă cineva, pot să răspund, dar îmi e mai greu să fac conversație.

(După ce vorbesc cu colegul lui, care îmi răspunde în română) Cum de Zoltán știe mai bine, deși e la real?

(În română.) În clasa a IX-a și a X-a n-am plăcut doamna profesoară. A fost mai bună la Zoltán. Nu a fost (caută cuvântul…) szigoru.

Exigentă?

Da, nu am fost atenți. Nu doar cu doamna profesoară a fost problema, ci și noi, copiii, am avut 15 ani și am fost teenagers și n-a fost atent din cauza aceasta. ( Nu știe un cuvânt. Îi pun întrebări ajutătoare în engleză și continuă în această limbă) Nu am realizat că e importantă și nu ne-a păsat.

Care ar fi soluția ca să înveți mai bine româna?

Să nu o învăț ca limbă maternă, să o învăț ca pe engleză. Cred că e mai ușor să o înveți ca pe o limbă străină. Sunt mulți aici care, din cauza asta, vorbesc mai bine engleza decât româna.

Zoltán, clasa a XII-a, același liceu ca Adrian, profil real

Îmi răspunde în română.

VICE: Care e problema ta cu româna?

Zoltán: Problema cea mai mare e că trebuie să învăț ca limba maternă, ca învață la români (din) alte județe.

Când ți-a fost mai greu cu limba română, în clasele I-IV, V-VIII, sau la liceu?

La liceul. Pentru că, Adrian a spus, trebuie să învățăm literatură, romane trebuie să citim și să învățăm pe dinafară.

Te-ai întâlnit cu turiști români veniți aici și, dacă da, cum te-ai descurcat?

Da, și le-am vorbit în limba română.

Citește și: Tot ce trebuie să știi despre omul care s-a dus să troleze unguri la Kaufland

Care ar fi soluția ca să înveți mai bine româna?

Trebuie să învățăm ca limba engleză și germană, nu ca limba maternă.

Dar tu cum ai învățat de ai ajuns la nivelul ăsta?

Hat (păi), pe mine a fost învățători (și profesori) mai bine și în clasa I-IV, V-VIII și liceu. Nu am avut probleme cu ei, au fost învățători buni. Am vorbit mult în limba română, ei n-au vorbit la limba maghiară. Au fost maghiari, dar nu a vorbit cu el. În V-VIII profesorul n-a vorbit cu noi limba maghiară, numai limba română, asta a fost ajutor. Când nu știam un cuvânt, am întrebat pe el sau a spus un sinonim pentru cuvântul ăsta în limba română și, dacă nici atunci nu înțeles, a spus în limba maghiară.