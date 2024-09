Grad koji se zove Azbest

Gradić Azbest, u Kvebedu, jedno vreme je bio dom najvećim rudnicima azbesta na svetu. U to vreme, azbest je smatran za „belo zlato“. Ali kada je devedesetih otkriveno da izlaganje azbestu u velikoj meri izaziva rak pluća, rudarenje i korišćenje azbesta je eliminisano iz najrazvijenih zapadnjačkih zemalja.

Ipak je, tek pre četiri godine, rudnik konačno zatvoren u gradu Azbestu.

Nemački fotoreporter Matthias Walendy putovao je u Kvebek 2014. godine, kako bi napravio reportažu o mestu, koje je izgubilo identitet:

Otišao sam 2014. u Azbest i bio tamo oko tri četiri nedelje. Interesovala me je industrijska istorija i životi ljudi koji žive u gradiću koji se dovodi u ime sa nezdravom materijom. Pronašao sam grad u kojem se jako trude da gledaju pozitivno budućnost i koračaju napred, ali u isto vreme, sa setom se osvrće na prošlost, prisećajući se starih dobrih dana. Mnogi ljudi veruju da će se sadašnja situacija promeniti, odnosno da će svet shvatiti koliko je azbest zapravo važan. Ostali su izgubili svaku nadu.



Pre nego što sam došao u Azbest, očekivao sam skeptične ljude prepune sramote i besa. Ali zapravo im je bilo drago što je neko došao i interesuje se za njihovu prošlost, kako bi izneli svoje mišljenje.

Zgrada koja je pripadala Asbestos inc.

Quad riders. The mine area is open for quad riding.