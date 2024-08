Nepoznati ljudi me pozivaju u spavaće sobe da ih fotografišem tokom seksa

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.



U poslednje vreme, Roksi Herve je fotografisala neznance tokom seksa. Ne profesionalce ili glumce, već obične ljude, neznance koji su rado pozivali ovu fotografkinju i umetnicu iz Pariza u svoje spavaće sobe, u sklopu njenog projekta „Ljubavnici“, koji ona opisuje kao „tačno“ istraživanje „ljudskih oblika i njihove okoline“.

Imao sam neka pitanja, pa sam se sastao s Roksi u severnom Londonu, gde je trenutno stacionirana.

VICE: Roksi, kako je došlo do ovoga?

Roksi Herve: Pa, jedan par u Parizu me je kontaktirao, i devojka mi je rekla, „Dopadaju mi se tvoje fotografije, i želela bih da me slikaš s mojim dečkom. Jesi li za to“? Rekla sam da jesam, i pomislila da ću jednostavno usput sve da smislim.

Šta se onda događalo?

Sastali smo se u njihovom stanu, i oni su počeli prilično otvoreno da mi pričaju o svojoj vezi. Proveli smo čitavo vreme pijući, a oni su mi pričali veoma intimne stvari koje nisam imala prava da znam; nikada se ranije nismo videli. Zbližili smo se, i na kraju sam ih fotografisala u njihovoj spavaćoj sobi. Dopalo mi se to iskustvo, pa sam rekla sebi, „Sada ću ovo da radim“.

Da li je iz tehničke prespektive teško fotografisati ljude dok se valjaju po krevetu?

Jeste, naročito ako stojim iznad njih. Ako mislim da zaista vredi, ponekad im kažem: „Ovaj poza je baš lepa – ne mrdajte“. Ali obično moram da pokušam da nagađam koju pozu će zauzeti, da bih imala vremena da napravim pravu fotografiju. Ali da, razgovaramo – u pitanju je saradnja.

Da li misliš da se učesnici ponašaju drugačije kada se u prostoriji nalazi neko sa foto-aparatom?

U početku, da – uvek osetim da im je isprva pomalo nelagodno, ali ja ih opustim nekom šalom, ili slično. Ali onda steknem njihovo poverenje. Do kraja snimanja, svi budu veoma entuzijastični, i kažu da im je bilo sjajno.

Kako izgradiš poverenje?

To oduzima najveći deo vremena, zapravo. U sklopu procesa, snimam i zvuk. Svakog ljubavnika ponaosob pitam isto: „Možeš li da se setiš trenutka kada si shvatio da ti se ta osoba dopada? Ne trenutka kada te je privukla, već trenutka kada si shvatio da ti se zaista dopada i da nije u pitanju samo seks“. To pomaže da se stvori poverenje. Takođe mislim da pomaže i to što sam devojka. Devojke uopšte ne budu stidljive; uglavnom su momci ti koji su stidljivi.

Jesi li ikada fotografisala ljude koje lično poznaješ?

Dva puta. Viđala sam ih po žurkama, ali bilo je u redu. Uskoro treba da imam snimanje za koje mislim da će biti najneprijatnije. Pokušavam da nađem starije ljude, pre nego ljude u dvadesetim i tridesetim godinama, pa sam pitala svoje roditelje da li znaju nekoga ko bi mogao da mi pomogne. Javila mi se najbolja prijateljica moje mame, koju poznajem od detinjstva. Ali fini su i učtivi, pa mislim da će to biti dobro iskustvo.

Kako praviš razliku između umetničkih fotografija seksa i pornografskih fotografija?

Kada pogledam svoje, ne mislim da kod njih ima bilo čega pornografskog. Ne vidi se penis u erekciji ili vagina, ili bilo šta slično. Vide se grudi, ali meni grudi nisu nešto erotično – to su samo grudi. Tako da se više radi o pozama i spajanju celih tela, nego o određenim njihovim delovima.

Šta si iz toga naučila o ljudskoj seksualnosti?

Hm, nisam sigurna, zato što se u projektu ne radi isključivo o tome. Moje fotografije na mnogo načina nisu previše erotske. One su na rubu erotike, ali ne radi se o tome. Više se radi o trenutku kada se tela prepliću, i prave zajedničke oblike. Ja fotografišem tela, ali činjenica je da skraćujem fotografije na način da telo manje izgleda kao ljudsko telo, a više kao sasvim drugačiji oblik.

Jesi li naučila nešto o sebi?

Da, ja sam neko ko ume da bude prilično trapav; nisam od onih koji lako stiču prijatelje. Ali kada sam provodila vreme sa potpuno nepoznatim ljudima i kada sam uspevala da ih dovoljno opustim da se skinu i dopuste mi da ih slikam tokom seksa, shvatila sam da sam da mi je to pomoglo da steknem malo više samopouzdanja. Uvek sam imala osećaj da sam ih, pošto se ljubavnici tako zbliže, na kraju ostavljala u dobrom raspoloženju. Možda u boljem nego što su bili kada sam stigla.

Kakve planove imaš za ovaj projekat?

Kontaktirali su me iz nekoliko galerija, što je kul. Volela bih da napravim izložbu zvuka i slike; snimci parova koji mi pričaju svoje priče bi pratili ogromne fotografije. Ljudi bi u različitim prostorijama pričali različite priče, i svojim rečima, i svojim telima.

Roksi traži sve tipove ljudi za učestvovanje u ovom projektu. Možete da je pratite na Instagramu , ili joj tim povodom napišete mejl na: onlylovers@yahoo.com



