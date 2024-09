Fader Federico Loos er en nordamerikansk præst, der flyttede til Mexico i 1977 for at få bandemedlemmer til at lægge pistolerne fra sig og lade religionen træde i stedet. VICE Mexico rejste til Huixquilucan i Mexico for at mødes med manden, der er kendt som “bandemedlemmernes præst” – selvom Fader Loos siger, at han nærmere er bandernes oldefar.