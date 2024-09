Big Night Out: Ibiza

Vi har alle sammen en eller anden forestilling om Ibiza. Den solbeskinnede, øl-vædede lille ø i Middelhavet, hvor alle vores hedonistiske drømme kan gå i opfyldelse. Men hvad er det, der får folk til at vende tilbage år efter år?

VICE-værten Clive Martin drager afsted for at udforske “festøens” magnetiske tiltrækningskraft og møder en gruppe mennesker inklusiv de to DJ’s Carl Cox og Luciano, et slæng af letpåklædte danserinder, briter, der knækker sig, Alfredo Fiorito – manden der i bund og grund opfandt det Ibiza, vi kender i dag – og en 3 meter høj flyvende rave-robot.

