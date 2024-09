Bourbon pekannøddetærte

Portioner: 8

Total: 1 time

Ingredienser

Tærtebunden:

½ dl hvedemel

1 tsk. sukker

½ spsk. groft salt uden tilsætningsstoffer

7 spsk. usaltet smør, koldt

3-4 spsk. isvand

Tærtens fyld:

2 æg

4 æggeblommer

150 g sukker

250 ml mørk majssirup

90 g smør

45 ml Bourbon (den billigste slags)

I hver af de ubagte tærtebunde tilføjes:

100 g smeltede chokoladeknapper

200 g pekannødder (ovenpå chokoladen)

ca. 6 dl fyld.

Vejledning

1. Bland mel, sukker og salt. Skær smørret i tern og tilføj det til melblandingen. Brug derefter hænderne til at blande smørret med melblandingen, men sørg for at man stadig kan se lidt af smørret (det behøves ikke være perfekt). Tilføj vand, en spiseskefuld ad gangen, indtil dejen former sig til en kugle, der ikke er våd. Pak den ind i et stykke plasticfilm, form det til en pandekage og læg den i køleskabet i mindst 3 timer.

2. Når du er klar til at bage tærten, så varm ovnen op til 180°C. Rul tærten ud på en plan flade, dækket af rigelige mængder mel og placer den derefter i en tærteform med en diameter på 20 cm. Fjern eventuelt overskydende dej. Placer tærteformen i fryseren i de ca. 10 minutter det tager at gøre fyldet klar.

3. Pisk æg, æggeblommer og sukker sammen indtil det bliver en cremet masse. Tilføj de resterende ingredienser og pisk endnu engang indtil den er lind. Hæld ned i tærtebunden.

4. Bag tærten i 45 minutter ved 180°C eller indtil den er færdig.