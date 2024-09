Pengeslaverne

Nu til dags er sadomasochisme blevet ret mainstream. Alle mennesker og deres mødre læser 50 Shades of Grey eller hører Dan Savage på vej i Silvan for at købe noget solidt nylonreb til at sno om håndledende på deres bedre halvdel.

Men på trods af, at mild bondage og et par spankings er blevet hverdagskost, er der stadig nogle områder af BDSM-verdenen, der er ret ekstreme. En fetich, der stødt vokser uden for offentlighedens søgelys, er “financial domination” – en ekstrem form for underkastelse, hvor man giver tusindvis af kroner væk, for at få en dominatrix til at nedgøre dig – en dominatrix, som man sandsynligvis aldrig vil have sex med eller overhovedet møde.

Videos by VICE

I dette afsnit af Love Industries ser vi nærmere på begge sider af finansiel dominans – fra selve ‘fin-domme’ herskerinderne til de fyre, der ofrer deres livsopsparinger for nydelse. Der går nok noget tid endnu, før man vil kunne se husmødre, der læser om feticher som finansiel dominans i S-toget, men fin-domme verdenen vokser sig kun større for hver dag, der går.

Et stort tak til de Fin-Dommes, der bidrog til afsnittet med arkivmateriale: Lara Kane, Goddess Lola Lux, Princess Jersey, Princess Kelly Sunshine, Princess Rene, Cherry Torn og Mix Trix Fix.

Læs mere om finansiel dominans her.